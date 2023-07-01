https://ria.ru/20230701/raneniya-1881627473.html

В Лионе семь полицейских получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков

В Лионе семь полицейских получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков - РИА Новости, 01.07.2023

В Лионе семь полицейских получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков

Минувшей ночью не менее семи полицейских получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков в Лионе, пишет французская газета Figaro со ссылкой на источник в... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T12:12

2023-07-01T12:12

2023-07-01T14:02

в мире

лион

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881627881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a986393204abe409ad4d455df33a9e5f.jpg

ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. Минувшей ночью не менее семи полицейских получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков в Лионе, пишет французская газета Figaro со ссылкой на источник в полиции. "В Лионе, где пострадали 27 полицейских в ночь с пятницы на субботу, семеро из них были задеты выстрелами помпового оружия", — говорится в публикации.Один из пострадавших получил ранение в глаз и щеку, вскоре его прооперируют. Еще четверо ранены в ноги. По словам источника газеты, полицейских спасло то, что они находились примерно в 20 метрах от стрелявшего. По информации телеканала BFMTV, минувшей ночью по всей Франции задержали более 1,3 тысячи человек.Массовые беспорядки длятся в стране уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

лион

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лион, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере