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"Ты уже надышался, наверное". Путин пошутил над поскользнувшимся Зарубиным
"Ты уже надышался, наверное". Путин пошутил над поскользнувшимся Зарубиным - РИА Новости, 01.07.2023
"Ты уже надышался, наверное". Путин пошутил над поскользнувшимся Зарубиным
Президент Владимир Путин пошутил над поскользнувшимся возле коньячного завода журналистом телеканала "Россия 1" Павлом Зарубиным. Видео из программы "Москва... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T16:36
2023-07-01T16:36
2023-07-01T22:12
россия
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин пошутил над поскользнувшимся возле коньячного завода журналистом телеканала "Россия 1" Павлом Зарубиным. Видео из программы "Москва. Кремль. Путин" Зарубин опубликовал в Telegram-канале.Во время поездки главы государства в Дербент журналист потерял равновесие при спуске."Паша, а Паша! До коньячного завода еще не дошли, а ты уже надышался, наверное", — пошутил Путин.Зарубин добавил, что, как только поскользнулся, попытался быстро встать и отойти в сторону, чтобы не мешать экскурсии, но Путин обратил на него внимание.
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россия, владимир путин, павел зарубин, дербент, политика
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Дербент, Политика
"Ты уже надышался, наверное". Путин пошутил над поскользнувшимся Зарубиным
Путин пошутил над поскользнувшимся у коньячного завода журналистом Зарубиным
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Президент Владимир Путин пошутил над поскользнувшимся возле коньячного завода журналистом телеканала "Россия 1" Павлом Зарубиным. Видео из программы "Москва. Кремль. Путин" Зарубин опубликовал в Telegram-канале.
Во время поездки главы государства в Дербент журналист потерял равновесие при спуске.
"Паша, а Паша! До коньячного завода еще не дошли, а ты уже надышался, наверное", — пошутил Путин.
Зарубин добавил, что, как только поскользнулся, попытался быстро встать и отойти в сторону, чтобы не мешать экскурсии, но Путин обратил на него внимание.