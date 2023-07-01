https://ria.ru/20230701/pulkovo-1881587772.html
В аэропорту Пулково произошло задымление двигателя самолета
В аэропорту Пулково произошло задымление двигателя самолета - РИА Новости, 01.07.2023
В аэропорту Пулково произошло задымление двигателя самолета
В петербургском аэропорту Пулково произошло задымление двигателя самолета, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T00:19
2023-07-01T00:19
2023-07-01T01:34
происшествия
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В петербургском аэропорту Пулково произошло задымление двигателя самолета, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Задымление двигателя самолета произошло в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Пострадавших нет", — рассказал собеседник агентства.Северно-Западная транспортная прокуратура уточнила, что речь идет о летательном аппарате компании Emirates. По предварительным данным, задымление произошло около 23:15.В ведомстве подчеркнули, что пассажиров отправили в зал ожидания аэропорта. Устанавливаются причины произошедшего.Следственный комитет начал проверку.По информации городского главка МЧС, аэропорт работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20230623/samolet-1880104358.html
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происшествия, санкт-петербург, пулково (аэропорт)
Происшествия, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт)
В аэропорту Пулково произошло задымление двигателя самолета
В аэропорту Пулково в Петербурге произошло задымление двигателя самолета, пострадавших нет
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В петербургском аэропорту Пулково произошло задымление двигателя самолета, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Задымление двигателя самолета произошло в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге
. Пострадавших нет", — рассказал собеседник агентства.
Северно-Западная транспортная прокуратура уточнила, что речь идет о летательном аппарате компании Emirates. По предварительным данным, задымление произошло около 23:15.
В ведомстве подчеркнули, что пассажиров отправили в зал ожидания аэропорта. Устанавливаются причины произошедшего.
Следственный комитет начал проверку.
По информации городского главка МЧС, аэропорт работает в штатном режиме.
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