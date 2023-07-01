https://ria.ru/20230701/probka-1881659622.html

Пробка на подъезде к Крымскому мосту составила около девяти километров

Пробка на подъезде к Крымскому мосту составила около девяти километров - РИА Новости, 01.07.2023

Пробка на подъезде к Крымскому мосту составила около девяти километров

Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулась почти на девять километров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T16:53

2023-07-01T16:53

2023-07-01T18:17

темрюкский район

краснодарский край

николай лукашенко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881661500_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_678b8348e8719c9aed62845b023e8643.jpg

КРАСНОДАР, 1 июл — РИА Новости. Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулась почти на девять километров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Пробка в настоящий момент составляет около девяти километров", — говорится в публикации.В администрации отметили, что организовали раздачу воды стоящим в очереди. На месте работает также аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.Водителям, направляющимся в Крым, рекомендуют при планировании поездки учитывать время на прохождение проверок. Как предупреждают власти, скорость досмотра напрямую зависит от количества провозимых вещей.В Минтрансе пояснили, что образование очередей на въезд в Крым связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру. Сейчас время досмотра увеличилось до двух часов. В Минтрансе отметили, что увеличили количество постов и смен для проведения досмотра, водителей просят заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.

https://ria.ru/20230419/krym-1866339963.html

темрюкский район

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

темрюкский район, краснодарский край, николай лукашенко, общество