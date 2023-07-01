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Пробка на подъезде к Крымскому мосту составила около девяти километров
Пробка на подъезде к Крымскому мосту составила около девяти километров - РИА Новости, 01.07.2023
Пробка на подъезде к Крымскому мосту составила около девяти километров
Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулась почти на девять километров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T16:53
2023-07-01T16:53
2023-07-01T18:17
темрюкский район
краснодарский край
николай лукашенко
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КРАСНОДАР, 1 июл — РИА Новости. Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулась почти на девять километров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Пробка в настоящий момент составляет около девяти километров", — говорится в публикации.В администрации отметили, что организовали раздачу воды стоящим в очереди. На месте работает также аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.Водителям, направляющимся в Крым, рекомендуют при планировании поездки учитывать время на прохождение проверок. Как предупреждают власти, скорость досмотра напрямую зависит от количества провозимых вещей.В Минтрансе пояснили, что образование очередей на въезд в Крым связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру. Сейчас время досмотра увеличилось до двух часов. В Минтрансе отметили, что увеличили количество постов и смен для проведения досмотра, водителей просят заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
https://ria.ru/20230419/krym-1866339963.html
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темрюкский район, краснодарский край, николай лукашенко, общество
Темрюкский район, Краснодарский край, Николай Лукашенко, Общество
Пробка на подъезде к Крымскому мосту составила около девяти километров
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани составила около девяти километров
КРАСНОДАР, 1 июл — РИА Новости.
Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулась почти на девять километров, сообщили в оперативном штабе
Краснодарского края.
"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района
скопилось большое количество машин. Пробка в настоящий момент составляет около девяти километров", — говорится в публикации.
В администрации отметили, что организовали раздачу воды стоящим в очереди. На месте работает также аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.
Водителям, направляющимся в Крым, рекомендуют при планировании поездки учитывать время на прохождение проверок. Как предупреждают власти, скорость досмотра напрямую зависит от количества провозимых вещей.
В Минтрансе пояснили, что образование очередей на въезд в Крым связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру. Сейчас время досмотра увеличилось до двух часов. В Минтрансе отметили, что увеличили количество постов и смен для проведения досмотра, водителей просят заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
Автомобилистам станет проще попасть на Крымский мост