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Пробка на подъезде к Крымскому мосту составила около девяти километров - РИА Новости, 01.07.2023
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16:53 01.07.2023 (обновлено: 18:17 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/probka-1881659622.html
Пробка на подъезде к Крымскому мосту составила около девяти километров
Пробка на подъезде к Крымскому мосту составила около девяти километров - РИА Новости, 01.07.2023
Пробка на подъезде к Крымскому мосту составила около девяти километров
Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулась почти на девять километров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T16:53
2023-07-01T18:17
темрюкский район
краснодарский край
николай лукашенко
общество
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КРАСНОДАР, 1 июл — РИА Новости. Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулась почти на девять километров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Пробка в настоящий момент составляет около девяти километров", — говорится в публикации.В администрации отметили, что организовали раздачу воды стоящим в очереди. На месте работает также аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.Водителям, направляющимся в Крым, рекомендуют при планировании поездки учитывать время на прохождение проверок. Как предупреждают власти, скорость досмотра напрямую зависит от количества провозимых вещей.В Минтрансе пояснили, что образование очередей на въезд в Крым связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру. Сейчас время досмотра увеличилось до двух часов. В Минтрансе отметили, что увеличили количество постов и смен для проведения досмотра, водителей просят заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
https://ria.ru/20230419/krym-1866339963.html
темрюкский район
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темрюкский район, краснодарский край, николай лукашенко, общество
Темрюкский район, Краснодарский край, Николай Лукашенко, Общество
Пробка на подъезде к Крымскому мосту составила около девяти километров

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани составила около девяти километров

© Оперативный штаб - Краснодарский крайНа подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин
© Оперативный штаб - Краснодарский край
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 июл — РИА Новости. Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулась почти на девять километров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Пробка в настоящий момент составляет около девяти километров", — говорится в публикации.
В администрации отметили, что организовали раздачу воды стоящим в очереди. На месте работает также аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.
Водителям, направляющимся в Крым, рекомендуют при планировании поездки учитывать время на прохождение проверок. Как предупреждают власти, скорость досмотра напрямую зависит от количества провозимых вещей.
В Минтрансе пояснили, что образование очередей на въезд в Крым связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру. Сейчас время досмотра увеличилось до двух часов. В Минтрансе отметили, что увеличили количество постов и смен для проведения досмотра, водителей просят заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
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