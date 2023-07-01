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В Госдуме предложили рассказывать детям о жесте с просьбой о помощи
В Госдуме предложили рассказывать детям о жесте с просьбой о помощи - РИА Новости, 01.07.2023
В Госдуме предложили рассказывать детям о жесте с просьбой о помощи
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил придать федеральный статус жесту, сигнализирующему, что нужна помощь, который подала девочка в эфире Первого РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:42
2023-07-01T15:42
2023-07-01T15:42
общество
борис чернышов (депутат)
сергей кравцов
ольга ярославская
госдума рф
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил придать федеральный статус жесту, сигнализирующему, что нужна помощь, который подала девочка в эфире Первого канала, рассказывать о нём в социальной рекламе и включить в образовательную программу, подготовлено соответствующее обращение к министру просвещения Сергею Кравцову. Ранее на Первом канале вышел сюжет, в котором разведённая пара борется за их четырёхлетнего сына. Во время съёмок в кадр попал жест старшей дочери: она подняла руку за спиной своей сестры, прижала большой палец к ладони и согнула его несколько раз. Этот жест считается международным сигналом о помощи. Во время интервью девочка говорила о любви к маме и улыбалась. СПЧ обратится к уполномоченному по правам ребёнка в Москве Ольге Ярославской, чтобы выяснить ситуацию. "Предлагаю придать этому знаку федеральный статус, рассказывать о нем в социальной рекламе – в том числе для взрослой аудитории. И включить его в образовательные программы, начиная с детского сада. Подготовил соответствующее обращение к министру просвещения РФ Сергею Кравцову", - сказал Чернышов РИА Новости. По его словам, такой жест поможет спасти ребенка не только в случае семейного насилия, но и при попытках похищения, других преступлениях, но чтобы этот инструмент работал в полную силу, необходимо повышать уровень гражданской сознательности. "Сигнал Вероники" – именно так я предлагаю назвать этот жест помощи – должны знать все: от детсадовцев до пенсионеров", - заявил Чернышов.
https://ria.ru/20230630/ombudsmen-1881564222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, борис чернышов (депутат), сергей кравцов, ольга ярославская, госдума рф, россия
Общество, Борис Чернышов (депутат), Сергей Кравцов, Ольга Ярославская, Госдума РФ, Россия
В Госдуме предложили рассказывать детям о жесте с просьбой о помощи
Вице-спикер ГД Чернышов: о жесте с просьбой о помощи надо говорить в школах и детсадах
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил придать федеральный статус жесту, сигнализирующему, что нужна помощь, который подала девочка в эфире Первого канала, рассказывать о нём в социальной рекламе и включить в образовательную программу, подготовлено соответствующее обращение к министру просвещения Сергею Кравцову.
Ранее на Первом канале вышел сюжет, в котором разведённая пара борется за их четырёхлетнего сына. Во время съёмок в кадр попал жест
старшей дочери: она подняла руку за спиной своей сестры, прижала большой палец к ладони и согнула его несколько раз. Этот жест считается международным сигналом о помощи. Во время интервью девочка говорила о любви к маме и улыбалась. СПЧ обратится к уполномоченному по правам ребёнка в Москве Ольге Ярославской
, чтобы выяснить ситуацию.
«
"Предлагаю придать этому знаку федеральный статус, рассказывать о нем в социальной рекламе – в том числе для взрослой аудитории. И включить его в образовательные программы, начиная с детского сада. Подготовил соответствующее обращение к министру просвещения РФ Сергею Кравцову", - сказал Чернышов РИА Новости.
По его словам, такой жест поможет спасти ребенка не только в случае семейного насилия, но и при попытках похищения, других преступлениях, но чтобы этот инструмент работал в полную силу, необходимо повышать уровень гражданской сознательности.
"Сигнал Вероники" – именно так я предлагаю назвать этот жест помощи – должны знать все: от детсадовцев до пенсионеров", - заявил Чернышов.
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