https://ria.ru/20230701/pomosch-1881650772.html

В Госдуме предложили рассказывать детям о жесте с просьбой о помощи

В Госдуме предложили рассказывать детям о жесте с просьбой о помощи - РИА Новости, 01.07.2023

В Госдуме предложили рассказывать детям о жесте с просьбой о помощи

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил придать федеральный статус жесту, сигнализирующему, что нужна помощь, который подала девочка в эфире Первого РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T15:42

2023-07-01T15:42

2023-07-01T15:42

общество

борис чернышов (депутат)

сергей кравцов

ольга ярославская

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881493986_0:0:1530:860_1920x0_80_0_0_a2b6c661b3a57774b224c58d72f9c7ae.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил придать федеральный статус жесту, сигнализирующему, что нужна помощь, который подала девочка в эфире Первого канала, рассказывать о нём в социальной рекламе и включить в образовательную программу, подготовлено соответствующее обращение к министру просвещения Сергею Кравцову. Ранее на Первом канале вышел сюжет, в котором разведённая пара борется за их четырёхлетнего сына. Во время съёмок в кадр попал жест старшей дочери: она подняла руку за спиной своей сестры, прижала большой палец к ладони и согнула его несколько раз. Этот жест считается международным сигналом о помощи. Во время интервью девочка говорила о любви к маме и улыбалась. СПЧ обратится к уполномоченному по правам ребёнка в Москве Ольге Ярославской, чтобы выяснить ситуацию. "Предлагаю придать этому знаку федеральный статус, рассказывать о нем в социальной рекламе – в том числе для взрослой аудитории. И включить его в образовательные программы, начиная с детского сада. Подготовил соответствующее обращение к министру просвещения РФ Сергею Кравцову", - сказал Чернышов РИА Новости. По его словам, такой жест поможет спасти ребенка не только в случае семейного насилия, но и при попытках похищения, других преступлениях, но чтобы этот инструмент работал в полную силу, необходимо повышать уровень гражданской сознательности. "Сигнал Вероники" – именно так я предлагаю назвать этот жест помощи – должны знать все: от детсадовцев до пенсионеров", - заявил Чернышов.

https://ria.ru/20230630/ombudsmen-1881564222.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, борис чернышов (депутат), сергей кравцов, ольга ярославская, госдума рф, россия