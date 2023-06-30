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На шоу "Мужское/Женское" ребенок подал сигнал о помощи - РИА Новости, 30.06.2023
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Шоубиз
 
16:12 30.06.2023 (обновлено: 18:42 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/muzhskoe-1881483940.html
На шоу "Мужское/Женское" ребенок подал сигнал о помощи
На шоу "Мужское/Женское" ребенок подал сигнал о помощи - РИА Новости, 30.06.2023
На шоу "Мужское/Женское" ребенок подал сигнал о помощи
Зрители программы "Мужское/Женское" на Первом канале заметили, как девочка в одном из выпусков подает международный сигнал о домашнем насилии. Неравнодушные... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:12
2023-06-30T18:42
шоубиз
александр гордон
юлия барановская
новости шоу-бизнеса
первый канал (телеканал)
происшествия
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Зрители программы "Мужское/Женское" на Первом канале заметили, как девочка в одном из выпусков подает международный сигнал о домашнем насилии. Неравнодушные призвали съемочную группу обратить внимание на ее жест в кадре. Эпизод под названием "Сутяжники" посвящен родителям двух дочерей, которые много лет борются между собой за опеку над младшей (на момент съемок программы оба ребенка проживали с матерью. – Прим. ред.). Ведущие и редакторы выпуска попытались разобраться в причине конфликта родителей. Для этого они пообщались с детьми. В выпуск включили кадр, на котором старшая дочь рассказывает о любви к матери и параллельно обнимает сестренку. Внезапно девочка начинает показывать жест, напоминающий международный сигнал о помощи при домашнем насилии (большой палец прижимается к ладони, затем накрывается остальными пальцами – Прим. Ред.). После увиденного зрители оставили под выпуском и соцсетях множество комментариев с просьбой представителей передачи обратить внимание на случившееся. "Мужское/Женское, обратите внимание! Дети в опасности!", "Девочка просит о помощи! Пожалуйста, заметьте!", "Ребенок показывает сигнал о помощи, неужели ведущие этого не видели?", "Жуть, конечно, ребенок говорит как любит маму и показывает жест жертвы домашнего насилия", – отреагировали комментаторы. По данным ряда СМИ, прокуратура уже начала проверку по факту домашнего насилия.
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Александра Липатова
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александр гордон, юлия барановская, новости шоу-бизнеса, первый канал (телеканал), происшествия
Шоубиз, Александр Гордон, Юлия Барановская, Новости шоу-бизнеса, Первый канал (телеканал), Происшествия
На шоу "Мужское/Женское" ребенок подал сигнал о помощи

Девочка подала международный сигнал о помощи при домашнем насилии в эфире Первого канала

© Первый каналКадр из выпуска программы "Мужское / Женское" от 21 июня 2023
Кадр из выпуска программы Мужское / Женское от 21 июня 2023
© Первый канал
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Зрители программы "Мужское/Женское" на Первом канале заметили, как девочка в одном из выпусков подает международный сигнал о домашнем насилии. Неравнодушные призвали съемочную группу обратить внимание на ее жест в кадре.
Эпизод под названием "Сутяжники" посвящен родителям двух дочерей, которые много лет борются между собой за опеку над младшей (на момент съемок программы оба ребенка проживали с матерью. – Прим. ред.).
© Первый каналКадр из выпуска программы "Мужское / Женское" от 21 июня 2023
Кадр из выпуска программы Мужское / Женское от 21 июня 2023
© Первый канал
Кадр из выпуска программы "Мужское / Женское" от 21 июня 2023
Ведущие и редакторы выпуска попытались разобраться в причине конфликта родителей. Для этого они пообщались с детьми.
В выпуск включили кадр, на котором старшая дочь рассказывает о любви к матери и параллельно обнимает сестренку.
Внезапно девочка начинает показывать жест, напоминающий международный сигнал о помощи при домашнем насилии (большой палец прижимается к ладони, затем накрывается остальными пальцами – Прим. Ред.).
После увиденного зрители оставили под выпуском и соцсетях множество комментариев с просьбой представителей передачи обратить внимание на случившееся.
«
"Мужское/Женское, обратите внимание! Дети в опасности!", "Девочка просит о помощи! Пожалуйста, заметьте!", "Ребенок показывает сигнал о помощи, неужели ведущие этого не видели?", "Жуть, конечно, ребенок говорит как любит маму и показывает жест жертвы домашнего насилия", – отреагировали комментаторы.
По данным ряда СМИ, прокуратура уже начала проверку по факту домашнего насилия.
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ШоубизАлександр ГордонЮлия БарановскаяНовости шоу-бизнесаПервый канал (телеканал)Происшествия
 
 
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