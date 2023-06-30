https://ria.ru/20230630/muzhskoe-1881483940.html

На шоу "Мужское/Женское" ребенок подал сигнал о помощи

На шоу "Мужское/Женское" ребенок подал сигнал о помощи - РИА Новости, 30.06.2023

На шоу "Мужское/Женское" ребенок подал сигнал о помощи

Зрители программы "Мужское/Женское" на Первом канале заметили, как девочка в одном из выпусков подает международный сигнал о домашнем насилии. Неравнодушные... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:12

2023-06-30T16:12

2023-06-30T18:42

шоубиз

александр гордон

юлия барановская

новости шоу-бизнеса

первый канал (телеканал)

происшествия

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Зрители программы "Мужское/Женское" на Первом канале заметили, как девочка в одном из выпусков подает международный сигнал о домашнем насилии. Неравнодушные призвали съемочную группу обратить внимание на ее жест в кадре. Эпизод под названием "Сутяжники" посвящен родителям двух дочерей, которые много лет борются между собой за опеку над младшей (на момент съемок программы оба ребенка проживали с матерью. – Прим. ред.). Ведущие и редакторы выпуска попытались разобраться в причине конфликта родителей. Для этого они пообщались с детьми. В выпуск включили кадр, на котором старшая дочь рассказывает о любви к матери и параллельно обнимает сестренку. Внезапно девочка начинает показывать жест, напоминающий международный сигнал о помощи при домашнем насилии (большой палец прижимается к ладони, затем накрывается остальными пальцами – Прим. Ред.). После увиденного зрители оставили под выпуском и соцсетях множество комментариев с просьбой представителей передачи обратить внимание на случившееся. "Мужское/Женское, обратите внимание! Дети в опасности!", "Девочка просит о помощи! Пожалуйста, заметьте!", "Ребенок показывает сигнал о помощи, неужели ведущие этого не видели?", "Жуть, конечно, ребенок говорит как любит маму и показывает жест жертвы домашнего насилия", – отреагировали комментаторы. По данным ряда СМИ, прокуратура уже начала проверку по факту домашнего насилия.

https://ria.ru/20230630/mel-1881187263.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр гордон, юлия барановская, новости шоу-бизнеса, первый канал (телеканал), происшествия