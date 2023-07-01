https://ria.ru/20230701/orden-1881070301.html

Орден Святого апостола Андрея Первозванного

Орден Святого апостола Андрея Первозванного - РИА Новости, 01.07.2023

Орден Святого апостола Андрея Первозванного

Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации. Им награждаются видные государственные и общественные РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T00:59

2023-07-01T00:59

2023-07-01T00:59

справки

россия

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881071783_0:261:3176:2048_1920x0_80_0_0_58647501f0a1af7d1023859ea02ccda1.jpg

Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации. Им награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России. Орденом Святого апостола Андрея Первозванного могут быть награждены за выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией главы (руководители) зарубежных государств.Апостол Андрей Первозванный считается покровителем моряков. По преданию, его проповедь затронула народы, жившие на территории нынешних России и Украины. Имя апостола также ассоциируется с покровительством российскому государству.В честь него в конце XVII века Петром I был учрежден орден Святого апостола Андрея Первозванного, который до 1917 года являлся высшей государственной наградой России.В 1797 году Павел I утвердил официальный статут Императорского ордена святого апостола Андрея Первозванного.Орден жаловался по усмотрению царя (императора) преимущественно за воинские подвиги, а также за государственную службу.Орден имел одну степень, с 1797 года была введена особая степень награждения – бриллиантовые украшения. Девиз ордена – "За веру и верность".Всего за время существования ордена его кавалерами стали, по разным источникам, от 900 до 1100 человек.Среди награжденных – дипломат Федор Головин (1699), император Петр I, его сподвижники Гавриил Головкин (оба в 1703) и Федор Апраксин (1710), военачальник Григорий Потемкин-Таврический (1774), государственный деятель Сергей Уваров (1850), географ Петр Семенов-Тян-Шаньский (1911).Орден был упразднен декретом ВЦИК и Совнаркома от 23 ноября (10 ноября по старому стилю) 1917 года, 1 июля 1998 года он был восстановлен Указом президента РФ.Знак ордена Святого апостола Андрея Первозванного носится на орденской цепи или на плечевой ленте. При ношении знака ордена Святого апостола Андрея Первозванного на плечевой ленте она проходит через правое плечо.Ношение знака ордена Святого апостола Андрея Первозванного на орденской цепи осуществляется, как правило, в особо торжественных случаях или при наличии у награжденного ордена Святого Георгия I степени.Звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного носится на левой стороне груди и располагается ниже орденов, носящихся на колодках.Награжденным за отличия в боевых действиях вручаются знак и звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного с мечами.Знак ордена представляет собой косой крест из серебра с позолотой, покрытый синей эмалью, с изображением на нем фигуры распятого Святого апостола Андрея Первозванного. На концах креста – золотые буквы "S", "A", "P", "R" (Sanctus Andreas Patronus Russiae – Святой Андрей Покровитель России). Крест наложен на рельефную позолоченную фигуру двуглавого орла, увенчанного тремя коронами, соединенными покрытой синей эмалью лентой, и поддерживающего лапами нижние концы креста. На оборотной стороне знака, на груди орла, размещена покрытая белой эмалью лента. На ленте прямыми, покрытыми черной эмалью буквами написан девиз ордена: "ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ", под лентой – номер знака. Знак прикреплен к орденской ленте при помощи ушка на оборотной стороне средней короны. Высота знака – 86 миллиметров, ширина – 60 миллиметров.Лента ордена шелковая, муаровая, голубого цвета, шириной 100 миллиметров. Звезда ордена серебряная, восьмилучевая. В центре звезды, в круглом медальоне, покрытом красной эмалью, – рельефное позолоченное изображение двуглавого орла, увенчанного тремя коронами; на груди орла – изображение покрытого синей эмалью Андреевского (косого) креста. Вокруг медальона – покрытая синей эмалью кайма с позолоченной окантовкой. На кайме прямыми позолоченными буквами написан девиз ордена: "ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ". В нижней части каймы – изображение двух скрещенных лавровых ветвей, покрытых зеленой эмалью и перевязанных позолоченной лентой. Расстояние между концами противолежащих лучей звезды – 82 миллиметра. На оборотной стороне звезды, в нижней части, – номер звезды ордена. Звезда при помощи булавки крепится к одежде.Орденская цепь состоит из 17 чередующихся звеньев трех видов: позолоченного изображения Государственного герба Российской Федерации в виде двуглавого орла, имеющего на груди щит круглой формы с выполненным цветными эмалями всадником, поражающим копьем дракона; увенчанного короной и обрамленного военной арматурой картуша, покрытого синей эмалью, в центре которого помещен позолоченный накладной вензель Петра I; позолоченной розетки в виде сияния с покрытым красной эмалью медальоном. Через середину розетки проходит синий Андреевский (косой) крест, между концами которого помещены буквы "S", "А", "Р", "R". Звенья цепи соединены кольцами. Цепь выполнена из серебра с позолотой с использованием горячих эмалей.Для награжденных за отличия в боевых действиях к знаку и звезде ордена присоединяются два перекрещенных позолоченных меча. На знаке ордена они располагаются под средней короной над двуглавым орлом. Длина каждого меча – 47 миллиметров, ширина – три миллиметра. На звезде ордена они располагаются на диагональных лучах звезды, под ее центральным медальоном. Кавалерами восстановленного в 1998 году ордена Святого апостола Андрея Первозванного стали 19 человек: академик Дмитрий Лихачев (1998), конструктор Михаил Калашников (1998), первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (1998), писатель Александр Солженицын, (1998, от награды отказался), патриарх Алексий II (1999), известный кардиохирург Валерий Шумаков (2001), поэтесса Фазу Алиева (2002), экс-президент Азербайджана Гейдар Алиев (2003), хирург Борис Петровский (2003), поэт Расул Гамзатов (2003), певица Людмила Зыкина (2004), певица Ирина Архипова (2005), писатель Сергей Михалков (2008), писатель Даниил Герман (Гранин) (2008), первый президент СССР Михаил Горбачев (2011) министр обороны Сергей Шойгу (2014), балетмейстер Юрий Григорович (2017), председатель КНР Си Цзиньпин (2017), председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (2019), премьер-министр Индии Нарендра Моди (2019), композитор Александра Пахмутова (2019), конструктор Герберт Ефремов (2020), патриарх Кирилл (2021), бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев (2022), председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин (2023). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, совет федерации рф