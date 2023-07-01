https://ria.ru/20230701/oman-1881614224.html
Оман инспектирует российские животноводческие предприятия, заявили в совете
Оман инспектирует российские животноводческие предприятия, заявили в совете - РИА Новости, 01.07.2023
Оман инспектирует российские животноводческие предприятия, заявили в совете
Представители Омана проводят инспекции российских животноводческих предприятий для увеличения поставок мясной продукции, в целом султанат заинтересован не... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T09:57
2023-07-01T09:57
2023-07-01T11:14
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Представители Омана проводят инспекции российских животноводческих предприятий для увеличения поставок мясной продукции, в целом султанат заинтересован не только в импорте продукции РФ, но и переработке, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Российско-оманского делового совета при ТПП РФ Владимир Дергачев.Дергачев отметил, что в 2018 году министр сельского хозяйства Омана говорил, что в стране есть интерес к созданию консервных предприятий, а не только к поставкам крупного рогатого скота из России. По его словам, речь шла и о применении новых российских агротехнологий, строительстве элеваторов, создании совместной зерновой компании. Он отметил, что оманцы предлагали экспортировать в Россию свежемороженую рыбу (тунца), акцентировалась необходимость инвестиций в местную аквакультуру, но многое из заявленного "так и остаётся на бумаге либо растворяется в воздухе".Он обратил внимание на то, что недавно дело сдвинулось с "мертвого места"."В данный момент проходит инспекция отечественных предприятий для их аттестации в целях увеличения поставок мясной продукции", - сказал Дергачев.Он подчеркнул, что в Омане всегда был и остаётся потенциал для российской сельскохозяйственной продукции, в первую очередь сахара, молочных продуктов, риса, кормового ячменя."Но не стоит ограничиваться товарным экспортом, именно в этой сфере можно бы сделать первые шаги в направлении производственного сотрудничества", - заключил Дергачев.Читайте полный текст интервью Владимира Дергачева >>
https://ria.ru/20230701/oman-1881613047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оман, экономика, торгово-промышленная палата рф
Россия, Оман, Экономика, Торгово-промышленная палата РФ
Оман инспектирует российские животноводческие предприятия, заявили в совете
Деловой совет: Оман инспектирует животноводческие предприятия России для поставок мяса
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Представители Омана проводят инспекции российских животноводческих предприятий для увеличения поставок мясной продукции, в целом султанат заинтересован не только в импорте продукции РФ, но и переработке, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Российско-оманского делового совета при ТПП РФ Владимир Дергачев.
Дергачев отметил, что в 2018 году министр сельского хозяйства Омана говорил, что в стране есть интерес к созданию консервных предприятий, а не только к поставкам крупного рогатого скота из России. По его словам, речь шла и о применении новых российских агротехнологий, строительстве элеваторов, создании совместной зерновой компании. Он отметил, что оманцы предлагали экспортировать в Россию свежемороженую рыбу (тунца), акцентировалась необходимость инвестиций в местную аквакультуру, но многое из заявленного "так и остаётся на бумаге либо растворяется в воздухе".
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Он обратил внимание на то, что недавно дело сдвинулось с "мертвого места".
"В данный момент проходит инспекция отечественных предприятий для их аттестации в целях увеличения поставок мясной продукции", - сказал Дергачев.
Он подчеркнул, что в Омане всегда был и остаётся потенциал для российской сельскохозяйственной продукции, в первую очередь сахара, молочных продуктов, риса, кормового ячменя.
"Но не стоит ограничиваться товарным экспортом, именно в этой сфере можно бы сделать первые шаги в направлении производственного сотрудничества", - заключил Дергачев.
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