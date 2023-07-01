https://ria.ru/20230701/dergachev-1881468002.html

Владимир Дергачев: Оман может стать хабом для транзита российских товаров

Владимир Дергачев: Оман может стать хабом для транзита российских товаров - РИА Новости, 01.07.2023

Владимир Дергачев: Оман может стать хабом для транзита российских товаров

Оман может стать окном для транзита российских товаров в ближневосточный регион и страны Юго-Восточной Азии, заявил РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T10:00

2023-07-01T10:00

2023-07-01T10:00

интервью

оман

россия

персидский залив

алексей сазанов

дмитрий патрушев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

торгово-промышленная палата рф

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Оман может стать окном для транзита российских товаров в ближневосточный регион и страны Юго-Восточной Азии, заявил РИА Новости исполнительный директор Российско-Оманского делового совета при ТПП РФ, к.э.н Владимир Дергачев. В интервью корреспонденту агентства Валерии Балыкиной он рассказал, за счет каких товаров Россия и султанат могли бы нарастить товарооборот, и какие препятствия нужно для этого устранить, к каким новым российским разработкам и технологиям Оман проявляет интерес и о прогнозе оманцев по турпотоку из РФ.– Владимир Борисович, Россия и Оман совсем недавно подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы. Активизирует ли это приток российских инвестиций, есть ли прогнозы и запрос на это?– Прежде всего хочу сделать следующую оговорку: хотя я занимаюсь Оманом более семи лет и фактически стоял у истоков возрожденного в 2015 году Российско-Оманского делового совета, вижу смысл в ходе нашей беседы выйти за рамки делового совета, что позволит охватить более широкий круг проблем, с которыми мне, как экономисту-востоковеду, приходится постоянно сталкиваться и обсуждать в самых различных форматах.Одна из этих проблем – неповоротливость и даже косность государственных структур с обеих сторон, затягивающих решение многих вопросов, либо просто игнорирующих их. Вот вы спрашиваете про подписание соглашения об избежании двойного налогообложения, состоявшееся 7 июня. А вы знаете, что Оман ратифицировал это соглашение в 2002 году, однако Минфин РФ в свое время принял решение о нецелесообразности его ратификации, в марте 2022 года даже приостанавливал его обсуждение, поскольку оно якобы создаст для России высокие налоговые риски и приведет к потерям для бюджета? Понадобилось более 20 лет, чтобы наконец-то произошло его подписание, хотя можно говорить об отстаивании интересов российских инвесторов: я говорю про налоговые ставки на дивиденды, и их уровень, безусловно важен, когда (идет – ред.) речь о стране Персидского залива, куда сейчас активно двинулся российский бизнес. А если учитывать тот факт, что Оман год назад начал рассматривать вопрос о возможности допуска иностранных инвесторов к участию в капитале местных фирм, наметив в качестве "пробного шара" 35 компаний, относящихся к госсектору, при введенных в начале 2020 года льготах для частного капитала с уравниванием его в правах с местными инвесторами и возможностью стопроцентного участия в капитале, то можно предположить, что Оман в ближайшее время станет своего рода ближневосточным финансовым хабом. Однако соглашение, как я понимаю, еще должно пройти процедуру ратификации Госдумой, и только потом оно вступит в силу. Так что пока преждевременно говорить о том, что Оман уже превратился в интересную площадку для российского бизнеса.Другое дело – возможность работы в свободных экономических зонах (СЭЗ), куда дорога для предпринимателей, готовых заниматься реальной производственной деятельностью, открыта уже сейчас. В случае вывоза продукции создаваемого здесь предприятия за рубеж доходы полностью освобождаются от налогов, причем менеджеры СЭЗ Дукм – одной из восьми созданных с целью привлечения в страну инвестиций в Омане зон – приезжали в Россию и рассказывали о преимуществах работы здесь еще в 2019 году, однако на моей памяти нет ни одного случая, когда российский бизнес двинулся бы сюда на всех парах. Возможно, существуют определенные опасения ввиду отсутствия у российского делового сообщества практики работы в СЭЗ Омана, однако всегда кто-то должен быть первым. И главное – надо помнить, что только представители реального сектора экономики смогут получить все необходимые преференции: так, как получилось в Египте, где аналогичная зона в Порт-Саиде превратилась в перевалочную площадку для спекулятивных операций с импортируемым товарами, в Омане не получится.– На ваш взгляд, может ли Оман стать альтернативой для российского бизнеса – сопоставимой с ОАЭ – в качестве площадки для ведения деятельности за рубежом?– Мне сложно сопоставить эту ситуацию с ОАЭ. Нет уверенности, что у оманцев было намерение составить конкуренцию своим соседям, так что все будет зависеть от истинных намерений нашего бизнес-коммьюнити и расторопности регулирующих и законодательных органов. Кстати, можно говорить еще об одном соглашении – о защите и поощрении инвестиций, проект которого Россия направила еще в 2009 году для изучения, но переговоры так и не были проведены, и никто из сторон не проявляет инициативы для их возобновления. Вот так!– Несмотря на заявление замминистра финансов Алексея Сазанова о том, что в 2022 году товарооборот между Оманом и Россией увеличился почти вдвое, его показатели до сих пор незначительны. За счет каких отраслей страны планируют наращивать объемы? На какие товары приходится основной товарооборот?– Постепенное увеличение товарооборота между нашими странами началось еще в 2015 году (+20%, год от года), однако структура двустороннего товарообмена почти не менялась и практически полностью зависит от номенклатуры российского экспорта. Причем прямые инвестиции, если вернуться к предыдущему вопросу, полностью отсутствуют. Основная доля российских экспортных поставок приходится на стандартные для региона товарные группы: продовольствие, включая зерно (40%), минеральные продукты (26%), металлы (26%). В импорте из Омана преобладают химическая продукция (70%) и минералы (16%), причем его объем составляет всего 1,6% от нашего экспорта в султанат.– Владимир Борисович, вы отмечали, что импорт из Омана представлен в основном полиэтиленовым сырьем, обработанным камнем, некоторыми видами минералов. Планирует ли Оман наращивать эти поставки?– Такие возможности существуют, но вот с их реализацией пока что-то не очень ладится. Извечной проблемой развития сотрудничества между нефтедобывающими странами являются ограничения, накладываемые сходной структурой экспорта. Но в случае с Оманом данный фактор нельзя рассматривать как определяющий: проблема иная и заключается в ментальности как оманских, так и наших деловых партнеров.Оманская сторона во время визита в Москву в мае 2016 года обозначила горнодобывающую отрасль в качестве высокоприоритетного направления сотрудничества, которое может охватить такие сферы, как геологоразведка, прогнозирование и оценка запасов полезных ископаемых, экологические аспекты недропользования, рациональное использование недр. Как заявляли оманцы, требуется бурение шурфов и взятие проб на различных глубинах для определения объема запасов кремниевых силикатов в стране, являющегося одним из крупнейших в мире: предварительные оценки показывают наличие запасов на 100 лет при объеме добычи в 30 тысяч тонн в год, причем эти оценки были сделаны еще в годы бывшего СССР при содействии советских специалистов так называемым методом дистанционного зондирования. Однако не раз обсуждавшиеся возможности сотрудничества в сфере промышленной переработки кремния, который может быть использован в энергетическом и электромеханическом производстве, так и не были реализованы. Само собой разумеется, что начинание такого масштаба может быть осуществлено только при поддержке на межгосударственном уровне.Нам в свое время удалось сделать первые шаги. В 2016 году на встрече с руководством Росатома оманской стороне было предложено построить атомную электростанцию относительно небольшой мощности, которая не только бы решила вопрос обеспечения производства поликремния, характеризующегося значительной энергоемкостью, но и серьезно стабилизировала бы систему энергоснабжения султаната. И хотя это предложение не было сразу принято оманской стороной из-за отсутствия квалифицированных кадров для ее эксплуатации, представляется, что тема могла бы стать предметом для дальнейших переговоров.На ум приходят и другие направления: много говорилось об участии России в разработке месторождений базальта и рудных месторождений меди, марганца, известняка, хромита, гипса. По просьбе находившегося в Москве в том же году министра иностранных дел Омана мы организовали встречи для обсуждения этих вопросов в Минприроды, Зарубежгеологии, дивизионе Росатома "Росатом Оверсиз", на которых делался акцент на необходимости создания инфраструктурных предпосылок для реализации намеченных к разработке месторождений, обмене технологиями, специалистами и сведениями. Ведь необходима предварительная оценка запасов полезных ископаемых, проведение доразведки, изучение экологических аспектов недропользования. Но до сих пор воз и ныне там, прямых рабочих контактов между участниками диалога не установлено, рабочие отношения не поддерживаются, налицо определенная флегматичность и выжидательная позиция с обеих сторон, подменяющая предметное обсуждение проектов.– Заметили ли в Торгово-промышленной палате увеличение интереса оманских компаний и инвесторов к российскому рынку на фоне ухода крупных зарубежных игроков из России?– Во время нашего последнего визита в ТПП Омана в марте этого года речь об этом не шла, однако раньше данные возможности обсуждались на самых разных уровнях. Так, на одной из встреч в министерстве сельского хозяйства Омана мы говорили о производственном сотрудничестве, которое возможно в форме привлечения инвестиций из Омана в российские сельскохозяйственные проекты с ориентацией этих проектов на экспорт. И раз уж речь зашла о сельском хозяйстве, позвольте сразу затронуть и данную проблематику. В Омане всегда был и остается потенциал для российской сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, таких видов продовольственных товаров, сахара, молочных продуктов, риса, кормового ячменя. Но не стоит ограничиваться товарным экспортом, именно в этой сфере можно бы сделать первые шаги в направлении производственного сотрудничества. Как нам говорил министр сельского хозяйства Омана в 2018 году, в стране есть интерес и к созданию консервных предприятий, а не только к поставкам крупного рогатого скота из России. И еще: шла речь не только о товарных поставках, но и о применении новых российских агротехнологий, строительстве элеваторов, создании совместной зерновой компании. Оманцы предлагали экспортировать в Россию свежемороженую рыбу (тунца), акцентировалась необходимость инвестиций в местную аквакультуру. Но опять же, многое из заявленного так и остается на бумаге либо растворяется в воздухе. В итоге к нам часто обращаются посредники с обеих сторон с достаточно сомнительной репутацией, которые берут на себя функции ретрансляторов взаимных интересов в Омане, требуя за свои услуги значительное вознаграждение.Справедливости ради надо сказать, что и с нашей, российской стороны, зачастую отсутствует понимание специфики взаимоотношений с арабскими, в данном случае, с оманскими бизнесменами. При всем исключительно дружелюбном отношении к нам, следует помнить, что оманцы – нация гордая и ценящая себя, стоящая немного особняком и никогда не навязывающая собственных взглядов и порядков. К сожалению, не могу сказать подобного о наших предпринимателях. Так, одна их российских фирм, заявлявшая о возможности поставок экологически чистой молочной продукции, тут же отказалась от визита, как только дело дошло до практических действий: мол, пусть едут сами и смотрят, если им надо! То же самое было с предложенными другой российской компанией усилителями вкуса для кондитерских изделий, а также полиметаллическими трубами, имеющими высокую стойкость к агрессивным почвам, которые характерны для Омана. И так не раз и не два – примеров подобного чванливого высокомерия масса, а жаль!Так вот, надо понять: им не надо, надо нам! Оманский рынок насыщен товарами самого высокого качества из Западной Европы и пробиться на этот рынок с единичной продукцией весьма и весьма непросто! Чтобы понравиться любому арабскому бизнесмену, надо продукт завернуть в красивую обертку и умело показать, проявив максимум политкорректности и пиетета, уважения к его религии и мнению. Увы, зачастую наш менталитет берет верх, понимания никто не ищет, а потом все сворачивается под предлогом отсутствия квалификации у контрагента либо сваливается на "трудности перевода" по "доброй традиции", памятной мне по былым временам.– Но наблюдаются ли какие-то положительные сдвиги?– Да. Недавно состоялся визит министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в Оман, где он провел переговоры о развитии сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса с министром сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Омана. Речь велась не только о поставках пшеницы, ячменя и кондитерских изделий, но и мясной продукции. Насколько мне известно, решение последней проблемы наконец-то сдвинулось с места: в данный момент проходит инспекция отечественных предприятий для их аттестации в целях увеличения поставок мясной продукции. Ну а что касается применения новых агротехнологий в Омане, надо помнить, что их тоже необходимо тестировать, и пока что в этом направлении сдвигов не наблюдается.В соответствии с долгосрочной стратегией развития, получившей название "Взгляд в 2040-й год", в Омане наибольшее внимание будет уделяться следующим сферам экономики: промышленности, туризму, горному делу, сельскому хозяйству, логистике, информационным технологиям. Важнейшим направлением внутриэкономической политики страны становится максимальная локализация производственного процесса. Просматривается интерес к так называемой альтернативной, водородной энергетике, как энергетическому источнику будущего (в частности, к утилизации водорода, извлекаемого в результате переработки природного газа и нефти), к нефтехимии совместного инвестирования (в частности, в существующие в Омане свободные экономические зоны), к строительству мощностей по опреснению и транспортировке пресной воды.Уже есть положительные сдвиги: на рынок Омана благодаря усилим нашего делового совета выходит компания, работающая в сфере информационных технологий, к рынку есть интерес у наших производителей оборудования коммуникационного программного обеспечения и автоматизации производственных процессов, у продуцентов базальтового волокна. Нами предлагаются огнеупорные материалы, аппаратура для исследования и оптимизации эксплуатации нефтепромыслов, запорная арматура для предприятий горно-обогатительного комплекса, системы гидромеханизации, лекарственные средства. Здесь хотелось бы отметить и недавно произошедшее назначение нового посла Омана в России Хамуда Бен Салема Аль Туайха, сразу занявшего активную позицию в плане налаживания двусторонних экономических связей.Так что не следует искать несуществующих или скрытых смыслов в имеющихся недостатках и, я бы сказал, незавершенностях. Надо просто постоянно заниматься информационной поддержкой российских структур и проявлять определенную настойчивость, мониторить возникающие предложения, а нашим компаниям – оперативно реагировать на них и выполнять взятые на себя обязательства, действуя систематично и планомерно. И обязательно учитывать менталитет своих партнеров.– Учитывая географическое расположение Омана, есть ли потенциал для сотрудничества между нашими странами в сфере транспорта и логистики?– Увеличение объемов нашего экспорта в целом могло бы осуществляться параллельно с намеченным расширением пропускной способности морских портов и строительством железной дороги, которая свяжет порт Сохар с ОАЭ (соглашение подписано с суверенным инвестором из Абу-Даби в феврале этого года). А ведь эти области могут также стать объектами нашего будущего инвестиционного сотрудничества. Это как раз то, что касается совместных проектов, и в частности, в транспортно-логистической области.Совсем недавно руководители России и Ирана обсуждали аналогичный проект под названием транспортный коридор "Север-Юг". Оман расположен буквально напротив Ирана, то есть так называемое "плечо" весьма маленькое, а значит и транспортная составляющая в конечной цене незначительна, о чем стоит всерьез задуматься.Также вспоминается сделанное почти шесть лет тому назад представителем ПАО "Газпром" в Катаре, участвовавшего в совместных переговорах в Маскате, предложение принять участие в проекте строительства газопровода из Ирана в Оман и терминала для бункеровки судов. Продолжения, увы, не последовало. Кроме того, в свое время оманцами выражалась готовность объединить усилия для строительства крупных накопительных терминалов и инфраструктурных объектов для подготовки, переработки, хранения и транспортировки углеводородов по маршруту Оман – страны Юго-Восточной Азии (ЮВА). И опять ничего! Вот так обстоят дела с инвестиционными проектами.– Ранее СМИ сообщали, что первый танкер с перегруженной на него в Омане российской нефтью взял курс на Пакистан. На ваш взгляд, может ли Оман стать перевалочным пунктом или хабом для российской нефти, перевозимой танкерами в Азию?– Я полагаю, целесообразно позиционировать Оман в более широком плане: как окно в ближневосточный регион и в страны ЮВА. В разработанной Деловым советом концепции сотрудничества с Оманом отмечается, что географическое расположение страны позволяет рассматривать страну как центр трансграничных перевозок и обслуживания транспортных потоков в упомянутом направлении Север-Юг. Развитие логистического хаба Индия-Иран-Оман мы бы рассматривали в качестве центрального узла в Персидском заливе и Центральной Азии, где оманский порт Сохар, по замыслу самих оманцев, должен сыграть ключевую роль (основные инвестиции планируется привлечь из Индии). Кроме того, в перспективе предполагается создание единой железнодорожной сети, связывающей все страны ССАГПЗ, начало которой было положено весной этого года созданием эмирато-оманской компании для строительства первого отрезка сети. Ее общая протяженность должна составить 2 244 километра и соединить три основных порта Омана с государствами Персидского залива, что даст и нам возможность упрощенной перевалки грузов через султанат.– Ранее вы говорили, что Оман проявляет интерес к инвестициям в реальный сектор, расширению сотрудничества в сфере финансов. Ведутся ли на данный момент предметные дискуссии с российскими компаниями в этой сфере? С какими?– Вопрос налаживания прямых межбанковских отношений – актуальнейшая тема, которой почему-то никто так и не озаботился. А отсюда – ожидаемые трудности как с прямыми, так и портфельными инвестициями.Привлекательность исламских финансовых инструментов (так называемых "сукуков") подтверждается постоянным ростом объемов производимых с их использованием операций. Преимущество данного вида облигаций заключается в их низкой волатильности и тенденции инвесторов удерживать эти бумаги до наступления срока погашения. Представляется целесообразным озаботиться подготовкой кадров, обладающих соответствующими знаниями в области исламской экономической модели, созданием соответствующего правового поля, что не потребует внесения коренных изменений в российское законодательство (скажу, что до 80% всего объема эмиссии сукуков не соответствует заявленным нормам шариата, но они, тем не менее, продолжают обращаться на мировом рынке).Так что возможности в финансовой сфере существуют, что подтвердил наш последний визит в Оман и беседы в одном из банков. Учитывая изменения в подходах к сотрудничеству с Россией банков соседних стран (например, тех же Эмиратов), вопрос архиважный и требует немедленных действий!– Вы упоминали заинтересованность Омана в обсуждении буровых работ с РФ. Владеете ли вы информацией, ведутся ли на данный момент предметные дискуссии с российскими компаниями в этой области? С какими?– Переговоры с оманской стороной показывают, что Оман заинтересован в получении более дешевых услуг и использовании новых технологий, а также химических компонентов при проведении работ по бурению и освоению скважин с перспективой дальнейшей совместной работы, причем не только на рынке России, но и в странах Персидского залива, группы Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Мы наблюдаем заинтересованность оманцев к российскому телеметрическому оборудованию, применяемому при анализе состояния скважин, а также новым российским разработкам и технологиям, которые могут быть востребованы на нефтепромыслах султаната, и здесь модальность дальнейшего взаимодействия нам понятна. В нашей копилке множество самых различных предложений от российских фирм, и потому точку ставить преждевременно.Во время последней встречи весной этого года в министерстве энергетики и минеральных ресурсов Омана новым министром было заявлено о желании Омана видеть российские компании на рынке султаната. За этим заявлением последовало предложение обеспечить участие наших компаний в тендерах на разыгрываемые участки на нефтеразведку и добычу полезных ископаемых, после чего нам были переданы соответствующие карты с разбивкой разыгрываемых участков недр по блокам с очерченными границами. Причем объявление тендера, о котором никакой информации не поступало, состоялось буквально в день нашего прибытия в Оман. Мы незамедлительно транслировали полученные данные в "Зарубежнефть" и АО "Росгелогия", так что оманцы в ожидании их реакции. Наверное, сотрудникам посольства России в Омане стоит задуматься о более активном содействии агентам внешнеэкономической деятельности.– Ведутся ли дискуссии на фоне ухода западных игроков бьюти-индустрии об активизации сотрудничества РФ с косметическими компаниями султаната? Проявляют ли оманские бренды (помимо Amouage) интерес к России? Если да, то какие?– Ведется работа по созданию коммуникационного агентства, деятельность которого предполагает правильное структурирование отношений в сфере так называемой бьюти-индустрии. Здесь на ум приходит популярный парфюмерный бренд Amouage. Если говорить об этом направлении, сейчас идет подготовка медиа-кампании (меня просили пока не озвучивать наименований фирм и организаторов) на одной федеральной радиостанции России. В ее рамках состоится розыгрыш путевок в Оман с проживанием и перелетом, а также посещением парфюмерной фабрики в Маскате. Итогом должен стать вывод нового аромата на наш рынок.– В мае авиакомпания Red Wings сообщила, что запускает новые рейсы в султанат. Какие перспективы у туризма в Оман в этом году? Планируют ли власти Омана развивать туристическое направление с РФ? Что, на ваш взгляд, может привлечь российского туриста в султанате?– Относительно туризма скажу откровенно: здесь вы не увидите таких футуристических архитектурных изысков с небоскребами, многоуровневыми развязками и многочисленными ТЦ, как в Дубае. Но вся необходимая инфраструктура в наличии, включая отели разного уровня звездности, с благоустроенными и чистыми пляжами, выходом на океан на юге, уникальными ландшафтами, пышными волнами и лазурными водами заливов. Оман сочетает арабский колорит и доброжелательную открытость, а благоприятные климатические условия в зимний период позволяют рассматривать страну в качестве альтернативы туристическим направлениям более отдаленной локализации (страны Южной Америки и ЮВА), причем султанат – это рай для разных вкусовых пристрастий, место для спокойного пляжного отдыха (не шоппинга), и в то же время – для любителей нетривиальных поездок.Привлекательность Омана состоит в том, что здесь сохранилось более тысячи древних фортов и иных фортификационных сооружений, замков и старинных рынков, имеющих историческую ценность. Поражает воображение древняя столица Низва, теплотой веет от традиционных поселений Аль Хамра, Биркат Аль Мауз и Мисфат Аль Ибрейн, сохранивших флер средневековья, а каньоны горной гряды Джебель Ахдар могут посоревноваться со своими конкурентами в других странах (например, с Гранд Каньоном в Аризоне), что влечет сюда туристов из многих стран мира. Закончена реконструкция аэропортов страны, включая главную воздушную гавань в Маскате, в итоге суммарно ожидаемое количество приезжающих сюда туристов оценивается в 20 миллионов человек, причем из России прогнозируется пятикратное увеличение посещений благодаря недавно открывшемуся прямому рейсу Москва–Маскат. Не последнюю роль в ожидаемом наращивании туристического потока играет и спокойная санитарно-эпидемиологическая и экологическая обстановка. При всем вышесказанным следует помнить, что Оман – страна премиального уровня с точки зрения ожидающих вас затрат и отдых здесь относится к сегменту leisure-luxury.

https://ria.ru/20230608/soglashenie-1876863700.html

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https://ria.ru/20230601/zerno-1875443182.html

https://ria.ru/20220614/komplektuyuschie-1795112558.html

https://ria.ru/20230405/oman-1863234383.html

https://ria.ru/20221021/rets-1825659809.html

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https://ria.ru/20230402/neft-1862517152.html

https://ria.ru/20221202/oman-1835595231.html

оман

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персидский залив

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Алёна Пава

интервью, оман, россия, персидский залив, алексей сазанов, дмитрий патрушев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", торгово-промышленная палата рф, госдума рф