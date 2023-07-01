https://ria.ru/20230701/oman-1881613998.html

Эксперт оценил рост турпотока при запуске прямого авиасообщения с Оманом

Эксперт оценил рост турпотока при запуске прямого авиасообщения с Оманом - РИА Новости, 01.07.2023

Эксперт оценил рост турпотока при запуске прямого авиасообщения с Оманом

Оман прогнозирует пятикратное увеличение посещений Султаната российскими туристами в связи с запуском прямого авиасообщения между Москвой и Маскатом, заявил в... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T09:55

2023-07-01T09:55

2023-07-01T10:40

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Оман прогнозирует пятикратное увеличение посещений Султаната российскими туристами в связи с запуском прямого авиасообщения между Москвой и Маскатом, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Российско-Оманского делового совета при ТПП РФ Владимир Дергачев."Суммарно ожидаемое (Оманом — ред.) количество приезжающих сюда туристов оценивается в 20 миллионов человек, причём из России прогнозируется пятикратное увеличение посещений благодаря недавно открывшемуся прямому рейсу Москва – Маскат", - сказал Дергачев.Он отметил, что не последнюю роль в ожидаемом наращивании туристического потока играет спокойная санитарно-эпидемиологическая и экологическая обстановка в Султанате."Вся необходимая инфраструктура в наличии, включая отели разного уровня звёздности, с благоустроенными и чистыми пляжами, выходом на океан на юге, уникальными ландшафтами, пышными волнами и лазурными водами заливов", - указал эксперт.Дергачев добавил, что Оман - страна премиального уровня с точки зрения ожидающих затрат и отдых в Султанате относится к сегменту Leisure-Luxury.По его словам, привлекательность Омана состоит в том, что здесь сохранились более тысячи древних фортов и иных фортификационных сооружений, замков и старинных рынков, имеющих историческую ценность."Поражает воображение древняя столица Низва, теплотой веет от традиционных поселений Аль Хамра, Биркат Аль Мауз и Мисфат Аль Ибрейн, сохранивших флёр средневековья, а каньоны горной гряды Джебель Ахдар могут посоревноваться со своими конкурентами в других странах (например, с Гранд Каньоном в Аризоне), что влечёт сюда туристов из многих стран мира", - подчеркнул эксперт.Дергачев отметил, что Оман сочетает арабский колорит и доброжелательную открытость, а благоприятные климатические условия в зимний период позволяют рассматривать страну в качестве альтернативы туристическим направлениям более отдалённой локализации (страны Южной Америки и ЮВА)."Султанат – это рай для разных вкусовых пристрастий, место для спокойного пляжного отдыха (не шоппинга), и в то же время - для любителей нетривиальных поездок", - заключил он.Читайте полный текст интервью Владимира Дергачева >>

https://ria.ru/20221202/oman-1835595231.html

https://ria.ru/20230411/otdykh-1864165757.html

https://ria.ru/20221211/napravleniya-1837505887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, оман, россия, торгово-промышленная палата рф