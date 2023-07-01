https://ria.ru/20230701/oman-1881613047.html
Оман может стать окном для транзита товаров из России, заявили в совете
Оман может стать окном для транзита товаров из России, заявили в совете - РИА Новости, 01.07.2023
Оман может стать окном для транзита товаров из России, заявили в совете
Оман может стать окном для транзита не только нефти, но и в целом российских товаров в ближневосточный регион и страны Юго-Восточной Азии, заявил в интервью РИА РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T09:40
2023-07-01T09:40
2023-07-01T10:05
россия
оман
экономика
персидский залив
торгово-промышленная палата рф
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Оман может стать окном для транзита не только нефти, но и в целом российских товаров в ближневосточный регион и страны Юго-Восточной Азии, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Российско-оманского делового совета при ТПП РФ Владимир Дергачев. "Целесообразно позиционировать Оман в более широком плане: как окно в ближневосточный регион и в страны ЮВА", - сказал Дергачев, отвечая на вопрос агентства о том, может ли Султанат стать перевалочным пунктом или хабом для российской нефти, перевозимой танкерами в Азию. Он отметил, что географическое расположение Омана позволяет рассматривать страну как центр трансграничных перевозок и обслуживания транспортных потоков в направлении Север-Юг. "Развитие логистического хаба Индия-Иран-Оман мы бы рассматривали в качестве центрального узла в Персидском заливе и Центральной Азии, где оманский порт Сохар, по замыслу самих оманцев, должен сыграть ключевую роль", - добавил эксперт. Дергачев обратил внимание, что Оман расположен "буквально напротив Ирана" и этот фактор имеет немаловажное значение в контексте развития транспортного коридора "Север-Юг". "То есть, так называемое "плечо" весьма маленькое, а значит и транспортная составляющая в конечной цене незначительна, о чем стоит всерьез задуматься", - подчеркнул он. Кроме того, добавил эксперт, в перспективе предполагается создание единой железнодорожной сети, связывающей все страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), начало которой было положено весной этого года созданием эмирато-оманской компании для строительства первого отрезка сети. "Ее общая протяжённость должна составить 2244 километра и соединить три основных порта Омана с государствами Персидского залива, что даст и нам возможность упрощённой перевалки грузов через Султанат", - заключил Дергачев. Читайте полный текст интервью Владимира Дергачева >>
https://ria.ru/20230701/oman-1881600735.html
https://ria.ru/20230405/oman-1863234383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оман, экономика, персидский залив, торгово-промышленная палата рф
Россия, Оман, Экономика, Персидский залив, Торгово-промышленная палата РФ
Оман может стать окном для транзита товаров из России, заявили в совете
Директор совета при ТПП заявил, что Оман может стать окном для транзита товаров из России
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Оман может стать окном для транзита не только нефти, но и в целом российских товаров в ближневосточный регион и страны Юго-Восточной Азии, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Российско-оманского делового совета при ТПП РФ Владимир Дергачев.
"Целесообразно позиционировать Оман в более широком плане: как окно в ближневосточный регион и в страны ЮВА", - сказал Дергачев, отвечая на вопрос агентства о том, может ли Султанат стать перевалочным пунктом или хабом для российской нефти, перевозимой танкерами в Азию
.
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Он отметил, что географическое расположение Омана позволяет рассматривать страну как центр трансграничных перевозок и обслуживания транспортных потоков в направлении Север-Юг.
"Развитие логистического хаба Индия-Иран-Оман мы бы рассматривали в качестве центрального узла в Персидском заливе
и Центральной Азии
, где оманский порт Сохар, по замыслу самих оманцев, должен сыграть ключевую роль", - добавил эксперт.
Дергачев обратил внимание, что Оман расположен "буквально напротив Ирана" и этот фактор имеет немаловажное значение в контексте развития транспортного коридора "Север-Юг".
"То есть, так называемое "плечо" весьма маленькое, а значит и транспортная составляющая в конечной цене незначительна, о чем стоит всерьез задуматься", - подчеркнул он.
Кроме того, добавил эксперт, в перспективе предполагается создание единой железнодорожной сети, связывающей все страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), начало которой было положено весной этого года созданием эмирато-оманской компании для строительства первого отрезка сети.
"Ее общая протяжённость должна составить 2244 километра и соединить три основных порта Омана с государствами Персидского залива, что даст и нам возможность упрощённой перевалки грузов через Султанат", - заключил Дергачев.
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