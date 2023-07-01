https://ria.ru/20230701/oman-1881613047.html

Оман может стать окном для транзита товаров из России, заявили в совете

Оман может стать окном для транзита товаров из России, заявили в совете - РИА Новости, 01.07.2023

Оман может стать окном для транзита товаров из России, заявили в совете

Оман может стать окном для транзита не только нефти, но и в целом российских товаров в ближневосточный регион и страны Юго-Восточной Азии, заявил в интервью РИА РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T09:40

2023-07-01T09:40

2023-07-01T10:05

россия

оман

экономика

персидский залив

торгово-промышленная палата рф

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Оман может стать окном для транзита не только нефти, но и в целом российских товаров в ближневосточный регион и страны Юго-Восточной Азии, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Российско-оманского делового совета при ТПП РФ Владимир Дергачев. "Целесообразно позиционировать Оман в более широком плане: как окно в ближневосточный регион и в страны ЮВА", - сказал Дергачев, отвечая на вопрос агентства о том, может ли Султанат стать перевалочным пунктом или хабом для российской нефти, перевозимой танкерами в Азию. Он отметил, что географическое расположение Омана позволяет рассматривать страну как центр трансграничных перевозок и обслуживания транспортных потоков в направлении Север-Юг. "Развитие логистического хаба Индия-Иран-Оман мы бы рассматривали в качестве центрального узла в Персидском заливе и Центральной Азии, где оманский порт Сохар, по замыслу самих оманцев, должен сыграть ключевую роль", - добавил эксперт. Дергачев обратил внимание, что Оман расположен "буквально напротив Ирана" и этот фактор имеет немаловажное значение в контексте развития транспортного коридора "Север-Юг". "То есть, так называемое "плечо" весьма маленькое, а значит и транспортная составляющая в конечной цене незначительна, о чем стоит всерьез задуматься", - подчеркнул он. Кроме того, добавил эксперт, в перспективе предполагается создание единой железнодорожной сети, связывающей все страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), начало которой было положено весной этого года созданием эмирато-оманской компании для строительства первого отрезка сети. "Ее общая протяжённость должна составить 2244 километра и соединить три основных порта Омана с государствами Персидского залива, что даст и нам возможность упрощённой перевалки грузов через Султанат", - заключил Дергачев. Читайте полный текст интервью Владимира Дергачева >>

https://ria.ru/20230701/oman-1881600735.html

https://ria.ru/20230405/oman-1863234383.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, оман, экономика, персидский залив, торгово-промышленная палата рф