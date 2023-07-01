https://ria.ru/20230701/oman-1881600735.html

Оман проявил интерес к выходу российских компаний на его энергорынок

Оман проявил интерес к выходу российских компаний на его энергорынок - РИА Новости, 01.07.2023

Оман проявил интерес к выходу российских компаний на его энергорынок

Оман проявил интерес к выходу российских компаний на его энергетический рынок и предложил обеспечить им участие в тендерах на разведку и добычу полезных... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T06:19

2023-07-01T06:19

2023-07-01T06:29

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Оман проявил интерес к выходу российских компаний на его энергетический рынок и предложил обеспечить им участие в тендерах на разведку и добычу полезных ископаемых, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор российско-оманского делового совета при Торгово-промышленной палате Владимир Дергачев."Во время последней встречи весной этого года в министерстве энергетики и минеральных ресурсов Омана новым министром было заявлено о желании Омана видеть российские компании на рынке султаната. За этим заявлением последовало предложение обеспечить участие наших компаний в тендерах на разыгрываемые участки на нефтеразведку и добычу полезных ископаемых", — отметил Дергачев.По его словам, российской стороне передали соответствующие карты с разбивкой разыгрываемых участков недр по блокам с очерченными границами.Торгово-промышленная палата незамедлительно транслировала полученные данные в "Зарубежнефть" и АО "Росгелогия", а оманцы ждут их реакцию, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230405/oman-1863234383.html

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оман, в мире, россия, зарубежнефть, цены на нефть