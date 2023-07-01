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Оман проявил интерес к выходу российских компаний на его энергорынок - РИА Новости, 01.07.2023
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06:19 01.07.2023 (обновлено: 06:29 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/oman-1881600735.html
Оман проявил интерес к выходу российских компаний на его энергорынок
Оман проявил интерес к выходу российских компаний на его энергорынок - РИА Новости, 01.07.2023
Оман проявил интерес к выходу российских компаний на его энергорынок
Оман проявил интерес к выходу российских компаний на его энергетический рынок и предложил обеспечить им участие в тендерах на разведку и добычу полезных... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T06:19
2023-07-01T06:29
оман
в мире
россия
зарубежнефть
цены на нефть
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Оман проявил интерес к выходу российских компаний на его энергетический рынок и предложил обеспечить им участие в тендерах на разведку и добычу полезных ископаемых, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор российско-оманского делового совета при Торгово-промышленной палате Владимир Дергачев."Во время последней встречи весной этого года в министерстве энергетики и минеральных ресурсов Омана новым министром было заявлено о желании Омана видеть российские компании на рынке султаната. За этим заявлением последовало предложение обеспечить участие наших компаний в тендерах на разыгрываемые участки на нефтеразведку и добычу полезных ископаемых", — отметил Дергачев.По его словам, российской стороне передали соответствующие карты с разбивкой разыгрываемых участков недр по блокам с очерченными границами.Торгово-промышленная палата незамедлительно транслировала полученные данные в "Зарубежнефть" и АО "Росгелогия", а оманцы ждут их реакцию, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230405/oman-1863234383.html
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оман, в мире, россия, зарубежнефть, цены на нефть
Оман, В мире, Россия, Зарубежнефть, Цены на нефть
Оман проявил интерес к выходу российских компаний на его энергорынок

Деловой совет: Оман проявляет интерес к выходу российских компаний на его энергорынок

CC BY-SA 3.0 IGO / Imbâbah22 / Вид на гавань и старый город в Маскате
Вид на гавань и старый город в Маскате - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
CC BY-SA 3.0 IGO / Imbâbah22 /
Вид на гавань и старый город в Маскате. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Оман проявил интерес к выходу российских компаний на его энергетический рынок и предложил обеспечить им участие в тендерах на разведку и добычу полезных ископаемых, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор российско-оманского делового совета при Торгово-промышленной палате Владимир Дергачев.
"Во время последней встречи весной этого года в министерстве энергетики и минеральных ресурсов Омана новым министром было заявлено о желании Омана видеть российские компании на рынке султаната. За этим заявлением последовало предложение обеспечить участие наших компаний в тендерах на разыгрываемые участки на нефтеразведку и добычу полезных ископаемых", — отметил Дергачев.
По его словам, российской стороне передали соответствующие карты с разбивкой разыгрываемых участков недр по блокам с очерченными границами.
Торгово-промышленная палата незамедлительно транслировала полученные данные в "Зарубежнефть" и АО "Росгелогия", а оманцы ждут их реакцию, заключил собеседник агентства.
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ОманВ миреРоссияЗарубежнефтьЦены на нефть
 
 
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