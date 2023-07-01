https://ria.ru/20230701/moldaviya-1881590835.html

Глава погранполиции Молдавии усилил меры безопасности в аэропорту Кишинева

Глава погранполиции Молдавии усилил меры безопасности в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 01.07.2023

Глава погранполиции Молдавии усилил меры безопасности в аэропорту Кишинева

Глава погранполиции Молдавии Росиан Василой заявил, что распорядился усилить меры безопасности в аэропорту Кишинева, который временно будет работать в особых... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T01:19

2023-07-01T01:19

2023-07-01T01:19

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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Глава погранполиции Молдавии Росиан Василой заявил, что распорядился усилить меры безопасности в аэропорту Кишинева, который временно будет работать в особых условиях. Ранее в пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты – временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта, а также ранил одного пассажира. Стрелявший был задержан, но ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии. "Благодарю коллег из МВД, службы информации и безопасности, генпрокуратуры за оперативную реакцию на сегодняшний инцидент. На данный момент я распорядился усилить все меры для обеспечения безопасности граждан и хорошей работы Международного аэропорта Кишинева в особых условиях", - сказал Василой журналистам. Он выразил соболезнования родственникам погибших. Погранполиция возьмет на себя расходы по захоронению сотрудника, погибшего при исполнении.

https://ria.ru/20230630/strelba-1881586937.html

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в мире, кишинев, молдавия, таджикистан