https://ria.ru/20230701/missiya-1881602370.html

Епископ Дубинин: миссия кардинала Дзуппи – начало непростого пути

Епископ Дубинин: миссия кардинала Дзуппи – начало непростого пути - РИА Новости, 01.07.2023

Епископ Дубинин: миссия кардинала Дзуппи – начало непростого пути

Посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи посетил Москву, провел переговоры с представителями власти, а также встретился с... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T08:00

2023-07-01T08:00

2023-07-01T08:01

россия

москва

украина

франциск (хорхе марио бергольо)

маттео дзуппи

юрий ушаков

римско-католическая церковь

интервью

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Посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи посетил Москву, провел переговоры с представителями власти, а также встретился с патриархом Кириллом и российскими католиками. Вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин рассказал в интервью РИА Новости о том, как Римско-католическая церковь в России видит позицию Святого престола в отношении украинского конфликта и первых результатах миссии кардинала.– Владыка Николай, как бы вы охарактеризовали визит кардинала Дзуппи в Россию?– Кардинал Дзуппи посетил в Москву в рамках мирной миссии, возложенной на него папой Франциском. Понтифик – а ведь это слово по своему происхождению связано с "возведением мостов" – заявлял о своей готовности лично отправиться и в Москву, и в Киев ради восстановления мира, но это в настоящее время не представляется возможным.Визит папского спецпредставителя в Украину и Россию – это, прежде всего, красноречивый знак не политических предложений к выяснению отношений, а христианского и общечеловеческого зова о поиске мира, о диалоге, столь трудных в это время. Это знак надежды в ситуации, которую многие воспринимают как практически безнадежную. Это также знак стремления преодолевать любые преграды в стремлении быть близкими и нести помощь тем, кто страдает и кто наиболее беззащитен. Как отметил кардинал Дзуппи вчера во время Мессы в кафедральном соборе, "папа не сдается в стремлении к миру".Кроме того, личная встреча кардинала с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, несомненно, может быть благоприятной и в этой миссии, и в отношениях наших Церквей.– Что бы вы могли сказать о результатах этой поездки?– Видимых и быстрых "результатов" визита не стоит ожидать, думаю, это понимаем все мы. Эта миссия – начало длительного и непростого пути. Но то, что она началась, и то, как воспринята, в том числе российскими властями и обществом, говорит о том, что оценить ее следует несомненно положительно.– Что удалось обсудить с кардиналом Дзуппи во время его пребывания в Москве российскому католическому духовенству?– В беседе с епископами кардинал интересовался, прежде всего, жизнью Католической церкви в России. Тем, как наша община может или стремится ответить на сложные вызовы этих дней. В частности, в помощи беженцам, как свидетельствует о христианской любви и милосердии к наиболее нуждающимся, во взаимодействии с другими конфессиями и гражданским обществом.– Может быть, есть подробности повестки встреч кардинала с помощником президента Юрием Ушаковым и уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой?– Обсуждались гуманитарные вопросы – в том числе в сфере помощи и защиты пострадавших в конфликте, взрослых и детей.– Какую позицию в отношении событий на Украине занимает Святой престол сейчас? Удалось ли, на ваш взгляд, посланнику папы донести ее до руководства РФ?– Позиция Святого престола по конфликту на Украине, как и по любому конфликту, где льется кровь и приумножается человеческое страдание, четко звучит из уст самого папы: это неизменная молитва о мире, призыв к прекращению кровопролития и боевых действий, решение всех вопросов и преодоление разногласий мирно, путем диалога и взаимного уважения ради общего блага. Думаю, эта позиция настолько четко сформулирована и известна, что вряд ли ее нужно было как-то дополнительно "доносить".

https://ria.ru/20230629/ukraina-1881204274.html

https://ria.ru/20230629/primirenie-1881311375.html

https://ria.ru/20230630/vstrecha-1881447415.html

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россия, москва, украина, франциск (хорхе марио бергольо), маттео дзуппи, юрий ушаков, римско-католическая церковь, интервью