Рейтинг@Mail.ru
Епископ Дубинин: миссия кардинала Дзуппи – начало непростого пути - РИА Новости, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 01.07.2023 (обновлено: 08:01 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/missiya-1881602370.html
Епископ Дубинин: миссия кардинала Дзуппи – начало непростого пути
Епископ Дубинин: миссия кардинала Дзуппи – начало непростого пути - РИА Новости, 01.07.2023
Епископ Дубинин: миссия кардинала Дзуппи – начало непростого пути
Посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи посетил Москву, провел переговоры с представителями власти, а также встретился с... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T08:00
2023-07-01T08:01
россия
москва
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
маттео дзуппи
юрий ушаков
римско-католическая церковь
интервью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881293516_0:34:3196:1832_1920x0_80_0_0_7dd8b1dc3c91da88eaf3202596643729.jpg
Посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи посетил Москву, провел переговоры с представителями власти, а также встретился с патриархом Кириллом и российскими католиками. Вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин рассказал в интервью РИА Новости о том, как Римско-католическая церковь в России видит позицию Святого престола в отношении украинского конфликта и первых результатах миссии кардинала.– Владыка Николай, как бы вы охарактеризовали визит кардинала Дзуппи в Россию?– Кардинал Дзуппи посетил в Москву в рамках мирной миссии, возложенной на него папой Франциском. Понтифик – а ведь это слово по своему происхождению связано с "возведением мостов" – заявлял о своей готовности лично отправиться и в Москву, и в Киев ради восстановления мира, но это в настоящее время не представляется возможным.Визит папского спецпредставителя в Украину и Россию – это, прежде всего, красноречивый знак не политических предложений к выяснению отношений, а христианского и общечеловеческого зова о поиске мира, о диалоге, столь трудных в это время. Это знак надежды в ситуации, которую многие воспринимают как практически безнадежную. Это также знак стремления преодолевать любые преграды в стремлении быть близкими и нести помощь тем, кто страдает и кто наиболее беззащитен. Как отметил кардинал Дзуппи вчера во время Мессы в кафедральном соборе, "папа не сдается в стремлении к миру".Кроме того, личная встреча кардинала с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, несомненно, может быть благоприятной и в этой миссии, и в отношениях наших Церквей.– Что бы вы могли сказать о результатах этой поездки?– Видимых и быстрых "результатов" визита не стоит ожидать, думаю, это понимаем все мы. Эта миссия – начало длительного и непростого пути. Но то, что она началась, и то, как воспринята, в том числе российскими властями и обществом, говорит о том, что оценить ее следует несомненно положительно.– Что удалось обсудить с кардиналом Дзуппи во время его пребывания в Москве российскому католическому духовенству?– В беседе с епископами кардинал интересовался, прежде всего, жизнью Католической церкви в России. Тем, как наша община может или стремится ответить на сложные вызовы этих дней. В частности, в помощи беженцам, как свидетельствует о христианской любви и милосердии к наиболее нуждающимся, во взаимодействии с другими конфессиями и гражданским обществом.– Может быть, есть подробности повестки встреч кардинала с помощником президента Юрием Ушаковым и уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой?– Обсуждались гуманитарные вопросы – в том числе в сфере помощи и защиты пострадавших в конфликте, взрослых и детей.– Какую позицию в отношении событий на Украине занимает Святой престол сейчас? Удалось ли, на ваш взгляд, посланнику папы донести ее до руководства РФ?– Позиция Святого престола по конфликту на Украине, как и по любому конфликту, где льется кровь и приумножается человеческое страдание, четко звучит из уст самого папы: это неизменная молитва о мире, призыв к прекращению кровопролития и боевых действий, решение всех вопросов и преодоление разногласий мирно, путем диалога и взаимного уважения ради общего блага. Думаю, эта позиция настолько четко сформулирована и известна, что вряд ли ее нужно было как-то дополнительно "доносить".
https://ria.ru/20230629/ukraina-1881204274.html
https://ria.ru/20230629/primirenie-1881311375.html
https://ria.ru/20230630/vstrecha-1881447415.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881293516_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_ff2eacdbd164a367135913e55f5549d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, украина, франциск (хорхе марио бергольо), маттео дзуппи, юрий ушаков, римско-католическая церковь, интервью
Россия, Москва, Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Маттео Дзуппи, Юрий Ушаков, Римско-католическая церковь, Интервью

Епископ Дубинин: миссия кардинала Дзуппи – начало непростого пути

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи в Москве
Председатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи посетил Москву, провел переговоры с представителями власти, а также встретился с патриархом Кириллом и российскими католиками. Вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин рассказал в интервью РИА Новости о том, как Римско-католическая церковь в России видит позицию Святого престола в отношении украинского конфликта и первых результатах миссии кардинала.
– Владыка Николай, как бы вы охарактеризовали визит кардинала Дзуппи в Россию?
– Кардинал Дзуппи посетил в Москву в рамках мирной миссии, возложенной на него папой Франциском. Понтифик – а ведь это слово по своему происхождению связано с "возведением мостов" – заявлял о своей готовности лично отправиться и в Москву, и в Киев ради восстановления мира, но это в настоящее время не представляется возможным.
Визит папского спецпредставителя в Украину и Россию – это, прежде всего, красноречивый знак не политических предложений к выяснению отношений, а христианского и общечеловеческого зова о поиске мира, о диалоге, столь трудных в это время. Это знак надежды в ситуации, которую многие воспринимают как практически безнадежную. Это также знак стремления преодолевать любые преграды в стремлении быть близкими и нести помощь тем, кто страдает и кто наиболее беззащитен. Как отметил кардинал Дзуппи вчера во время Мессы в кафедральном соборе, "папа не сдается в стремлении к миру".
Кроме того, личная встреча кардинала с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, несомненно, может быть благоприятной и в этой миссии, и в отношениях наших Церквей.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Индульгенция для Украины. О чем Ватикан договорился с Москвой
29 июня, 16:55
– Что бы вы могли сказать о результатах этой поездки?
– Видимых и быстрых "результатов" визита не стоит ожидать, думаю, это понимаем все мы. Эта миссия – начало длительного и непростого пути. Но то, что она началась, и то, как воспринята, в том числе российскими властями и обществом, говорит о том, что оценить ее следует несомненно положительно.
– Что удалось обсудить с кардиналом Дзуппи во время его пребывания в Москве российскому католическому духовенству?
– В беседе с епископами кардинал интересовался, прежде всего, жизнью Католической церкви в России. Тем, как наша община может или стремится ответить на сложные вызовы этих дней. В частности, в помощи беженцам, как свидетельствует о христианской любви и милосердии к наиболее нуждающимся, во взаимодействии с другими конфессиями и гражданским обществом.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Церкви должны участвовать в примирении народов, заявил патриарх Кирилл
29 июня, 20:12
– Может быть, есть подробности повестки встреч кардинала с помощником президента Юрием Ушаковым и уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой?
– Обсуждались гуманитарные вопросы – в том числе в сфере помощи и защиты пострадавших в конфликте, взрослых и детей.
– Какую позицию в отношении событий на Украине занимает Святой престол сейчас? Удалось ли, на ваш взгляд, посланнику папы донести ее до руководства РФ?
– Позиция Святого престола по конфликту на Украине, как и по любому конфликту, где льется кровь и приумножается человеческое страдание, четко звучит из уст самого папы: это неизменная молитва о мире, призыв к прекращению кровопролития и боевых действий, решение всех вопросов и преодоление разногласий мирно, путем диалога и взаимного уважения ради общего блага. Думаю, эта позиция настолько четко сформулирована и известна, что вряд ли ее нужно было как-то дополнительно "доносить".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с председателем католической конференции епископов Италии, посланником Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Патриарх Кирилл и кардинал Дзуппи обсудили инициативы по Украине
Вчера, 14:00
 
РоссияМоскваУкраинаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Маттео ДзуппиЮрий УшаковРимско-католическая церковьИнтервью
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала