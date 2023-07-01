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Илона Маска шокировала необычная деталь в беспорядках во Франции
Илона Маска шокировала необычная деталь в беспорядках во Франции - РИА Новости, 01.07.2023
Илона Маска шокировала необычная деталь в беспорядках во Франции
Американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска шокировало огромное количество оружия у протестующих во Франции, следует из его поста в Twitter. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T08:51
2023-07-01T08:51
2023-07-01T11:19
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илон маск
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беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска шокировало огромное количество оружия у протестующих во Франции, следует из его поста в Twitter."Где они берут все оружие? Личное владение оружием в Европе крайне ограниченно, но оно все же присутствует. Поэтому большая часть этих пушек, скорее всего, украдена или незаконно ввезена на территорию Франции", — написал Маск.Массовые беспорядки начались во Франции после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. Они заявили, что юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.
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в мире, франция, европа, париж, илон маск, эммануэль макрон, twitter, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Европа, Париж, Илон Маск, Эммануэль Макрон, Twitter, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Илона Маска шокировала необычная деталь в беспорядках во Франции
Маск допустил, что протестующие во Франции используют украденное или нелегальное оружие