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Илона Маска шокировала необычная деталь в беспорядках во Франции

Илона Маска шокировала необычная деталь в беспорядках во Франции - РИА Новости, 01.07.2023

Илона Маска шокировала необычная деталь в беспорядках во Франции

Американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска шокировало огромное количество оружия у протестующих во Франции, следует из его поста в Twitter. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T08:51

2023-07-01T08:51

2023-07-01T11:19

в мире

франция

европа

париж

илон маск

эммануэль макрон

twitter

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска шокировало огромное количество оружия у протестующих во Франции, следует из его поста в Twitter."Где они берут все оружие? Личное владение оружием в Европе крайне ограниченно, но оно все же присутствует. Поэтому большая часть этих пушек, скорее всего, украдена или незаконно ввезена на территорию Франции", — написал Маск.Массовые беспорядки начались во Франции после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. Они заявили, что юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.

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в мире, франция, европа, париж, илон маск, эммануэль макрон, twitter, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере