https://ria.ru/20230701/koshka-1881646667.html

В Ленинградской области кошку Бусю сняли с дерева с высоты шестого этажа

В Ленинградской области кошку Бусю сняли с дерева с высоты шестого этажа - РИА Новости, 01.07.2023

В Ленинградской области кошку Бусю сняли с дерева с высоты шестого этажа

Пожарные с помощью автолестницы сняли с дерева домашнюю кошку по кличке Буся, которая 12 часов просидела на высоте шестого этажа в поселке Сертолово... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T15:13

2023-07-01T15:13

2023-07-01T17:10

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Пожарные с помощью автолестницы сняли с дерева домашнюю кошку по кличке Буся, которая 12 часов просидела на высоте шестого этажа в поселке Сертолово Ленинградской области, сообщила региональная противопожарно-спасательная служба "Леноблпожспас". Как рассказали в ведомстве, Буся выпрыгнула из окна квартиры, а затем от стресса забралась на дерево на уровень шестого этажа. Ее хозяева всю ночь дежурили внизу, успокаивая животное, а утром обратились в пожарную часть. "Сегодня дежурный караул 100-й пожарной части Леноблпожспаса откликнулся на личную просьбу жительницы Сертолово Марины, которая со вчерашнего дня искала помощи в спасении своей кошки Буси. Сертоловские пожарные с помощью автолестницы сняли испуганное животное с дерева и передали хозяйке", — говорится в сообщении. Сейчас кошка дома. Она уже поела и ждет визита к ветеринару.

https://ria.ru/20230610/koshka-1877397260.html

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сертолово, ленинградская область, общество