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В Ленинградской области кошку Бусю сняли с дерева с высоты шестого этажа - РИА Новости, 01.07.2023
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Хорошие новости
 
15:13 01.07.2023 (обновлено: 17:10 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/koshka-1881646667.html
В Ленинградской области кошку Бусю сняли с дерева с высоты шестого этажа
В Ленинградской области кошку Бусю сняли с дерева с высоты шестого этажа - РИА Новости, 01.07.2023
В Ленинградской области кошку Бусю сняли с дерева с высоты шестого этажа
Пожарные с помощью автолестницы сняли с дерева домашнюю кошку по кличке Буся, которая 12 часов просидела на высоте шестого этажа в поселке Сертолово... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:13
2023-07-01T17:10
хорошие новости
сертолово
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Пожарные с помощью автолестницы сняли с дерева домашнюю кошку по кличке Буся, которая 12 часов просидела на высоте шестого этажа в поселке Сертолово Ленинградской области, сообщила региональная противопожарно-спасательная служба "Леноблпожспас". Как рассказали в ведомстве, Буся выпрыгнула из окна квартиры, а затем от стресса забралась на дерево на уровень шестого этажа. Ее хозяева всю ночь дежурили внизу, успокаивая животное, а утром обратились в пожарную часть. "Сегодня дежурный караул 100-й пожарной части Леноблпожспаса откликнулся на личную просьбу жительницы Сертолово Марины, которая со вчерашнего дня искала помощи в спасении своей кошки Буси. Сертоловские пожарные с помощью автолестницы сняли испуганное животное с дерева и передали хозяйке", — говорится в сообщении. Сейчас кошка дома. Она уже поела и ждет визита к ветеринару.
https://ria.ru/20230610/koshka-1877397260.html
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сертолово, ленинградская область, общество
Хорошие новости, Сертолово, Ленинградская область, Общество
В Ленинградской области кошку Бусю сняли с дерева с высоты шестого этажа

В Ленинградской области пожарные сняли кошку Бусю с дерева с высоты шестого этажа

© Фото : ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"Караул 100-й пожарной части Леноблпожспаса снял с дерева кошку в Сертолово
Караул 100-й пожарной части Леноблпожспаса снял с дерева кошку в Сертолово - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Фото : ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"
Караул 100-й пожарной части Леноблпожспаса снял с дерева кошку в Сертолово
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Пожарные с помощью автолестницы сняли с дерева домашнюю кошку по кличке Буся, которая 12 часов просидела на высоте шестого этажа в поселке Сертолово Ленинградской области, сообщила региональная противопожарно-спасательная служба "Леноблпожспас".
Как рассказали в ведомстве, Буся выпрыгнула из окна квартиры, а затем от стресса забралась на дерево на уровень шестого этажа. Ее хозяева всю ночь дежурили внизу, успокаивая животное, а утром обратились в пожарную часть.
"Сегодня дежурный караул 100-й пожарной части Леноблпожспаса откликнулся на личную просьбу жительницы Сертолово Марины, которая со вчерашнего дня искала помощи в спасении своей кошки Буси. Сертоловские пожарные с помощью автолестницы сняли испуганное животное с дерева и передали хозяйке", — говорится в сообщении.
Сейчас кошка дома. Она уже поела и ждет визита к ветеринару.
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Хорошие новостиСертоловоЛенинградская областьОбщество
 
 
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