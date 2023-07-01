https://ria.ru/20230701/koshka-1881646667.html
В Ленинградской области кошку Бусю сняли с дерева с высоты шестого этажа
В Ленинградской области кошку Бусю сняли с дерева с высоты шестого этажа - РИА Новости, 01.07.2023
В Ленинградской области кошку Бусю сняли с дерева с высоты шестого этажа
Пожарные с помощью автолестницы сняли с дерева домашнюю кошку по кличке Буся, которая 12 часов просидела на высоте шестого этажа в поселке Сертолово... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:13
2023-07-01T15:13
2023-07-01T17:10
хорошие новости
сертолово
ленинградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881646394_0:0:497:279_1920x0_80_0_0_998b7abf6b5028ea4509055ee04ec87a.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Пожарные с помощью автолестницы сняли с дерева домашнюю кошку по кличке Буся, которая 12 часов просидела на высоте шестого этажа в поселке Сертолово Ленинградской области, сообщила региональная противопожарно-спасательная служба "Леноблпожспас". Как рассказали в ведомстве, Буся выпрыгнула из окна квартиры, а затем от стресса забралась на дерево на уровень шестого этажа. Ее хозяева всю ночь дежурили внизу, успокаивая животное, а утром обратились в пожарную часть. "Сегодня дежурный караул 100-й пожарной части Леноблпожспаса откликнулся на личную просьбу жительницы Сертолово Марины, которая со вчерашнего дня искала помощи в спасении своей кошки Буси. Сертоловские пожарные с помощью автолестницы сняли испуганное животное с дерева и передали хозяйке", — говорится в сообщении. Сейчас кошка дома. Она уже поела и ждет визита к ветеринару.
https://ria.ru/20230610/koshka-1877397260.html
сертолово
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881646394_0:0:373:279_1920x0_80_0_0_e1e4ac276bf47871861ef13e17cbe178.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сертолово, ленинградская область, общество
Хорошие новости, Сертолово, Ленинградская область, Общество
В Ленинградской области кошку Бусю сняли с дерева с высоты шестого этажа
В Ленинградской области пожарные сняли кошку Бусю с дерева с высоты шестого этажа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости.
Пожарные с помощью автолестницы сняли с дерева домашнюю кошку по кличке Буся, которая 12 часов просидела на высоте шестого этажа в поселке Сертолово Ленинградской области, сообщила региональная противопожарно-спасательная служба "Леноблпожспас
".
Как рассказали в ведомстве, Буся выпрыгнула из окна квартиры, а затем от стресса забралась на дерево на уровень шестого этажа. Ее хозяева всю ночь дежурили внизу, успокаивая животное, а утром обратились в пожарную часть.
"Сегодня дежурный караул 100-й пожарной части Леноблпожспаса откликнулся на личную просьбу жительницы Сертолово Марины, которая со вчерашнего дня искала помощи в спасении своей кошки Буси. Сертоловские пожарные с помощью автолестницы сняли испуганное животное с дерева и передали хозяйке", — говорится в сообщении.
Сейчас кошка дома. Она уже поела и ждет визита к ветеринару.
Якутские энергетики спасли кошку, просидевшую на опоре ЛЭП пять дней