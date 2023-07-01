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Косачев: Киев готов убить тысячи людей, чтобы попасть в предбанник Запада - РИА Новости, 01.07.2023
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11:54 01.07.2023 (обновлено: 13:58 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/kosachev-1881625270.html
Косачев: Киев готов убить тысячи людей, чтобы попасть в предбанник Запада
Косачев: Киев готов убить тысячи людей, чтобы попасть в предбанник Запада - РИА Новости, 01.07.2023
Косачев: Киев готов убить тысячи людей, чтобы попасть в предбанник Запада
Владимир Зеленский ради обещаний членства в НАТО готов послать тысячи людей на смерть, заявил в Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T11:54
2023-07-01T13:58
в мире
украина
киев
брюссель
константин косачев
владимир зеленский
совет федерации рф
нато
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский ради обещаний членства в НАТО готов послать тысячи людей на смерть, заявил в Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "Президент Украины Зеленский заявил, что хочет показать "результат на поле боя" к саммиту НАТО. Послушайте, ведь это же чудовищно. Он хочет послать тысячи людей на верную смерть, только чтобы в Брюсселе пообещали членство в альянсе", — написал он. По словам парламентария, люди гибнут не за родину и не за независимость, поскольку в украинском случае это первая в истории битва за зависимость. "Просто за то, чтобы попасть в предбанник Запада, чтобы взрослые дяди сказали: "Яа, яа, кароши мальтшик", — добавил Косачев. По его мнению, на саммите в Вильнюсе придумают очередной формат "суперпартнера НАТО", который можно будет скормить украинцам, чтобы они продолжали умирать ради картинки "це Европа". Поэтому, приходит к выводу сенатор, складывается ощущение, что денацификации как результата спецоперации будет уже мало. &quot;Нужны будут какие-то курсы элементарной человечности и того самого достоинства, которого на Украине после Майдана не прибавилось, а убавилось донельзя&quot;, — заключил он.Киевский режим настаивает на скорейшем вступлении в НАТО, однако в альянсе не торопятся гарантировать это. Как заявлял генсек Йенс Столтенберг, на саммите в Вильнюсе союзники не будут обсуждать формальное приглашение Украины в НАТО, а только проведут консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к членству в блоке.
https://ria.ru/20230701/zhertva-1881599877.html
украина
киев
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в мире, украина, киев, брюссель, константин косачев, владимир зеленский, совет федерации рф, нато
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Константин Косачев, Владимир Зеленский, Совет Федерации РФ, НАТО
Косачев: Киев готов убить тысячи людей, чтобы попасть в предбанник Запада

Сенатор Косачев: киевский режим готов убить тысячи людей ради обещания членства в НАТО

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский ради обещаний членства в НАТО готов послать тысячи людей на смерть, заявил в Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«
"Президент Украины Зеленский заявил, что хочет показать "результат на поле боя" к саммиту НАТО. Послушайте, ведь это же чудовищно. Он хочет послать тысячи людей на верную смерть, только чтобы в Брюсселе пообещали членство в альянсе", — написал он.
По словам парламентария, люди гибнут не за родину и не за независимость, поскольку в украинском случае это первая в истории битва за зависимость.
"Просто за то, чтобы попасть в предбанник Запада, чтобы взрослые дяди сказали: "Яа, яа, кароши мальтшик", — добавил Косачев.
По его мнению, на саммите в Вильнюсе придумают очередной формат "суперпартнера НАТО", который можно будет скормить украинцам, чтобы они продолжали умирать ради картинки "це Европа".
Поэтому, приходит к выводу сенатор, складывается ощущение, что денацификации как результата спецоперации будет уже мало.
«

"Нужны будут какие-то курсы элементарной человечности и того самого достоинства, которого на Украине после Майдана не прибавилось, а убавилось донельзя", — заключил он.

Киевский режим настаивает на скорейшем вступлении в НАТО, однако в альянсе не торопятся гарантировать это. Как заявлял генсек Йенс Столтенберг, на саммите в Вильнюсе союзники не будут обсуждать формальное приглашение Украины в НАТО, а только проведут консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к членству в блоке.
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