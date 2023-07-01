https://ria.ru/20230701/kosachev-1881625270.html

Косачев: Киев готов убить тысячи людей, чтобы попасть в предбанник Запада

Косачев: Киев готов убить тысячи людей, чтобы попасть в предбанник Запада - РИА Новости, 01.07.2023

Косачев: Киев готов убить тысячи людей, чтобы попасть в предбанник Запада

Владимир Зеленский ради обещаний членства в НАТО готов послать тысячи людей на смерть, заявил в Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T11:54

2023-07-01T11:54

2023-07-01T13:58

в мире

украина

киев

брюссель

константин косачев

владимир зеленский

совет федерации рф

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_8db8612a1c3c036b978994a8d981bd69.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский ради обещаний членства в НАТО готов послать тысячи людей на смерть, заявил в Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "Президент Украины Зеленский заявил, что хочет показать "результат на поле боя" к саммиту НАТО. Послушайте, ведь это же чудовищно. Он хочет послать тысячи людей на верную смерть, только чтобы в Брюсселе пообещали членство в альянсе", — написал он. По словам парламентария, люди гибнут не за родину и не за независимость, поскольку в украинском случае это первая в истории битва за зависимость. "Просто за то, чтобы попасть в предбанник Запада, чтобы взрослые дяди сказали: "Яа, яа, кароши мальтшик", — добавил Косачев. По его мнению, на саммите в Вильнюсе придумают очередной формат "суперпартнера НАТО", который можно будет скормить украинцам, чтобы они продолжали умирать ради картинки "це Европа". Поэтому, приходит к выводу сенатор, складывается ощущение, что денацификации как результата спецоперации будет уже мало. "Нужны будут какие-то курсы элементарной человечности и того самого достоинства, которого на Украине после Майдана не прибавилось, а убавилось донельзя", — заключил он.Киевский режим настаивает на скорейшем вступлении в НАТО, однако в альянсе не торопятся гарантировать это. Как заявлял генсек Йенс Столтенберг, на саммите в Вильнюсе союзники не будут обсуждать формальное приглашение Украины в НАТО, а только проведут консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к членству в блоке.

https://ria.ru/20230701/zhertva-1881599877.html

украина

киев

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, брюссель, константин косачев, владимир зеленский, совет федерации рф, нато