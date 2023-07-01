https://ria.ru/20230701/kosachev-1881625270.html
Косачев: Киев готов убить тысячи людей, чтобы попасть в предбанник Запада
Косачев: Киев готов убить тысячи людей, чтобы попасть в предбанник Запада - РИА Новости, 01.07.2023
Косачев: Киев готов убить тысячи людей, чтобы попасть в предбанник Запада
Владимир Зеленский ради обещаний членства в НАТО готов послать тысячи людей на смерть, заявил в Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T11:54
2023-07-01T11:54
2023-07-01T13:58
в мире
украина
киев
брюссель
константин косачев
владимир зеленский
совет федерации рф
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_8db8612a1c3c036b978994a8d981bd69.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский ради обещаний членства в НАТО готов послать тысячи людей на смерть, заявил в Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "Президент Украины Зеленский заявил, что хочет показать "результат на поле боя" к саммиту НАТО. Послушайте, ведь это же чудовищно. Он хочет послать тысячи людей на верную смерть, только чтобы в Брюсселе пообещали членство в альянсе", — написал он. По словам парламентария, люди гибнут не за родину и не за независимость, поскольку в украинском случае это первая в истории битва за зависимость. "Просто за то, чтобы попасть в предбанник Запада, чтобы взрослые дяди сказали: "Яа, яа, кароши мальтшик", — добавил Косачев. По его мнению, на саммите в Вильнюсе придумают очередной формат "суперпартнера НАТО", который можно будет скормить украинцам, чтобы они продолжали умирать ради картинки "це Европа". Поэтому, приходит к выводу сенатор, складывается ощущение, что денацификации как результата спецоперации будет уже мало. "Нужны будут какие-то курсы элементарной человечности и того самого достоинства, которого на Украине после Майдана не прибавилось, а убавилось донельзя", — заключил он.Киевский режим настаивает на скорейшем вступлении в НАТО, однако в альянсе не торопятся гарантировать это. Как заявлял генсек Йенс Столтенберг, на саммите в Вильнюсе союзники не будут обсуждать формальное приглашение Украины в НАТО, а только проведут консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к членству в блоке.
https://ria.ru/20230701/zhertva-1881599877.html
украина
киев
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_fd69c26faab30da779c420823f6398a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, брюссель, константин косачев, владимир зеленский, совет федерации рф, нато
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Константин Косачев, Владимир Зеленский, Совет Федерации РФ, НАТО
Косачев: Киев готов убить тысячи людей, чтобы попасть в предбанник Запада
Сенатор Косачев: киевский режим готов убить тысячи людей ради обещания членства в НАТО
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Владимир Зеленский ради обещаний членства в НАТО готов послать тысячи людей на смерть, заявил в Telegram-канале
вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«
"Президент Украины
Зеленский заявил, что хочет показать "результат на поле боя" к саммиту НАТО. Послушайте, ведь это же чудовищно. Он хочет послать тысячи людей на верную смерть, только чтобы в Брюсселе
пообещали членство в альянсе", — написал он.
По словам парламентария, люди гибнут не за родину и не за независимость, поскольку в украинском случае это первая в истории битва за зависимость.
"Просто за то, чтобы попасть в предбанник Запада, чтобы взрослые дяди сказали: "Яа, яа, кароши мальтшик", — добавил Косачев.
По его мнению, на саммите в Вильнюсе придумают очередной формат "суперпартнера НАТО", который можно будет скормить украинцам, чтобы они продолжали умирать ради картинки "це Европа".
Поэтому, приходит к выводу сенатор, складывается ощущение, что денацификации как результата спецоперации будет уже мало.
«
"Нужны будут какие-то курсы элементарной человечности и того самого достоинства, которого на Украине после Майдана не прибавилось, а убавилось донельзя", — заключил он.
Киевский режим настаивает на скорейшем вступлении в НАТО, однако в альянсе не торопятся гарантировать это. Как заявлял генсек Йенс Столтенберг, на саммите в Вильнюсе союзники не будут обсуждать формальное приглашение Украины в НАТО, а только проведут консультации о том, какие решения сделают Киев
ближе к членству в блоке.
На Западе предрекли мрачный для НАТО исход украинского конфликта