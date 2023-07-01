https://ria.ru/20230701/ispaniya-1881655661.html
Санчес поддержал вступление Украины в Евросоюз
Санчес поддержал вступление Украины в Евросоюз - РИА Новости, 01.07.2023
Санчес поддержал вступление Украины в Евросоюз
Поддержка кандидатуры Украины на вступление в ЕС станет одним из приоритетов председательства Испании в объединении, говорится в совместной декларации Владимира РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T16:23
2023-07-01T16:23
2023-07-01T16:23
в мире
испания
украина
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владимир зеленский
педро санчес
евросоюз
нато
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Поддержка кандидатуры Украины на вступление в ЕС станет одним из приоритетов председательства Испании в объединении, говорится в совместной декларации Владимира Зеленского и премьер-министра Испании Педро Санчеса. В субботу Санчес прибыл в Киев и провел встречу с Зеленским. "Испания подтверждает свою поддержку кандидатуры Украины на вступление в ЕС, что станет одним из приоритетов ее председательства в ЕС", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Сообщается, что Испания ждет отчета Европейской комиссии о прогрессе Киева в выполнении условий для вступления в ЕС. Также Испания поддерживает укрепление партнерства НАТО с Украиной, в частности, путем создания Совета Украина-НАТО. Кроме того, Испания выразила поддержку украинской "формуле мира". Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.
https://ria.ru/20230701/tanki-1881651953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Испания, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Педро Санчес, Евросоюз, НАТО
Санчес поддержал вступление Украины в Евросоюз
Декларация: Испания считает приоритетом поддержку Украины на пути к вступлению в Евросоюз