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Санчес поддержал вступление Украины в Евросоюз - РИА Новости, 01.07.2023
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16:23 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/ispaniya-1881655661.html
Санчес поддержал вступление Украины в Евросоюз
Санчес поддержал вступление Украины в Евросоюз - РИА Новости, 01.07.2023
Санчес поддержал вступление Украины в Евросоюз
Поддержка кандидатуры Украины на вступление в ЕС станет одним из приоритетов председательства Испании в объединении, говорится в совместной декларации Владимира РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T16:23
2023-07-01T16:23
в мире
испания
украина
киев
владимир зеленский
педро санчес
евросоюз
нато
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Поддержка кандидатуры Украины на вступление в ЕС станет одним из приоритетов председательства Испании в объединении, говорится в совместной декларации Владимира Зеленского и премьер-министра Испании Педро Санчеса. В субботу Санчес прибыл в Киев и провел встречу с Зеленским. "Испания подтверждает свою поддержку кандидатуры Украины на вступление в ЕС, что станет одним из приоритетов ее председательства в ЕС", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Сообщается, что Испания ждет отчета Европейской комиссии о прогрессе Киева в выполнении условий для вступления в ЕС. Также Испания поддерживает укрепление партнерства НАТО с Украиной, в частности, путем создания Совета Украина-НАТО. Кроме того, Испания выразила поддержку украинской "формуле мира". Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.
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в мире, испания, украина, киев, владимир зеленский, педро санчес, евросоюз, нато
В мире, Испания, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Педро Санчес, Евросоюз, НАТО
Санчес поддержал вступление Украины в Евросоюз

Декларация: Испания считает приоритетом поддержку Украины на пути к вступлению в Евросоюз

© @sanchezcastejonПремьер Испании Педро Санчес в Киеве
Премьер Испании Педро Санчес в Киеве
© @sanchezcastejon
Премьер Испании Педро Санчес в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Поддержка кандидатуры Украины на вступление в ЕС станет одним из приоритетов председательства Испании в объединении, говорится в совместной декларации Владимира Зеленского и премьер-министра Испании Педро Санчеса.
В субботу Санчес прибыл в Киев и провел встречу с Зеленским.
"Испания подтверждает свою поддержку кандидатуры Украины на вступление в ЕС, что станет одним из приоритетов ее председательства в ЕС", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Сообщается, что Испания ждет отчета Европейской комиссии о прогрессе Киева в выполнении условий для вступления в ЕС. Также Испания поддерживает укрепление партнерства НАТО с Украиной, в частности, путем создания Совета Украина-НАТО. Кроме того, Испания выразила поддержку украинской "формуле мира".
Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.
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