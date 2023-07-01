https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881686447.html

Глава МВД Франции назвал средний возраст задержанных в ходе беспорядков

Глава МВД Франции назвал средний возраст задержанных в ходе беспорядков - РИА Новости, 01.07.2023

Глава МВД Франции назвал средний возраст задержанных в ходе беспорядков

Средний возраст 2000 человек, задержанных во Франции в связи с беспорядками, составляет 17 лет, заявил в интервью телеканалу BFMTV глава МВД Франции Жеральд... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T20:43

2023-07-01T20:43

2023-07-01T20:43

в мире

франция

жеральд дарманен

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881365425_0:57:1024:633_1920x0_80_0_0_434c9bd6f8fa190503527a73cea87364.jpg

ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Средний возраст 2000 человек, задержанных во Франции в связи с беспорядками, составляет 17 лет, заявил в интервью телеканалу BFMTV глава МВД Франции Жеральд Дарманен. "Послание (от министра юстиции об ответственности родителей – ред.), которое было дано родителям, очень важно. Из 2000 проведенных нами задержаний средний возраст задержанных составляет 17 лет. Мы задержали поджигателей, которым было по 12 и 13 лет", - объяснил министр. Ранее глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что около 30% из 2,4 тысячи задержанных во Франции за четыре ночи беспорядков – несовершеннолетние. Он напомнил, что родителям, чьи маленькие дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках ночью, грозит два года тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 2,4 тысячи человек, треть их них - несовершеннолетние.

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере