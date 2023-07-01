https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881686447.html
Глава МВД Франции назвал средний возраст задержанных в ходе беспорядков
Глава МВД Франции назвал средний возраст задержанных в ходе беспорядков - РИА Новости, 01.07.2023
Глава МВД Франции назвал средний возраст задержанных в ходе беспорядков
Средний возраст 2000 человек, задержанных во Франции в связи с беспорядками, составляет 17 лет, заявил в интервью телеканалу BFMTV глава МВД Франции Жеральд... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T20:43
2023-07-01T20:43
2023-07-01T20:43
в мире
франция
жеральд дарманен
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Средний возраст 2000 человек, задержанных во Франции в связи с беспорядками, составляет 17 лет, заявил в интервью телеканалу BFMTV глава МВД Франции Жеральд Дарманен. "Послание (от министра юстиции об ответственности родителей – ред.), которое было дано родителям, очень важно. Из 2000 проведенных нами задержаний средний возраст задержанных составляет 17 лет. Мы задержали поджигателей, которым было по 12 и 13 лет", - объяснил министр. Ранее глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что около 30% из 2,4 тысячи задержанных во Франции за четыре ночи беспорядков – несовершеннолетние. Он напомнил, что родителям, чьи маленькие дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках ночью, грозит два года тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 2,4 тысячи человек, треть их них - несовершеннолетние.
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в мире, франция, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Жеральд Дарманен, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Глава МВД Франции назвал средний возраст задержанных в ходе беспорядков
Глава МВД Франции Дарманен: средний возраст задержанных в ходе протестов составляет 17 лет