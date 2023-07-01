https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881675915.html
Во Франции родителям детей, участвующих в беспорядках, пригрозили тюрьмой
Во Франции родителям детей, участвующих в беспорядках, пригрозили тюрьмой - РИА Новости, 01.07.2023
Во Франции родителям детей, участвующих в беспорядках, пригрозили тюрьмой
Родителям, чьи маленькие дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках ночью во Франции, грозит два года тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро, напомнил... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T19:00
2023-07-01T19:00
2023-07-01T19:00
в мире
франция
нантер
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Родителям, чьи маленькие дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках ночью во Франции, грозит два года тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро, напомнил на пресс-конференции глава Минюста Эрик Дюпон-Моретти. "Все, кто отвечает за обеспечение родительских прав и кто этого не делает, должны быть предупреждены двумя способами. Во-первых, морально, чтобы повторить, что, будучи родителями, они, безусловно, имеют права, но также имеют и обязанности. И если необходимо, юридически. Мне кажется важным напомнить, что родители, которые не проявляют интереса к своим детям, которые позволяют им гулять по ночам, зная, куда они пойдут, когда им 13 или 14 лет, подвергаются двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 30 тысяч евро", - сказал министр. Он призвал прокуроров напоминать родителям об этом законе каждый раз, когда ребенок в сопровождении своих родителей предстает перед ними. "Мы должны еще раз сказать родителям, что они должны успокоить своих детей, потому что воспитывать детей не входит в обязанности государства. Государство может помочь родителям, но оно не может заменить их", - добавил глава Минюста. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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в мире, франция, нантер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Нантер, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции родителям детей, участвующих в беспорядках, пригрозили тюрьмой
Глава Минюста: родителям детей, участвующих в беспорядках во Франции, грозит тюрьма