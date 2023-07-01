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Во Франции родителям детей, участвующих в беспорядках, пригрозили тюрьмой - РИА Новости, 01.07.2023
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19:00 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881675915.html
Во Франции родителям детей, участвующих в беспорядках, пригрозили тюрьмой
Во Франции родителям детей, участвующих в беспорядках, пригрозили тюрьмой - РИА Новости, 01.07.2023
Во Франции родителям детей, участвующих в беспорядках, пригрозили тюрьмой
Родителям, чьи маленькие дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках ночью во Франции, грозит два года тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро, напомнил... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T19:00
2023-07-01T19:00
в мире
франция
нантер
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Родителям, чьи маленькие дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках ночью во Франции, грозит два года тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро, напомнил на пресс-конференции глава Минюста Эрик Дюпон-Моретти. "Все, кто отвечает за обеспечение родительских прав и кто этого не делает, должны быть предупреждены двумя способами. Во-первых, морально, чтобы повторить, что, будучи родителями, они, безусловно, имеют права, но также имеют и обязанности. И если необходимо, юридически. Мне кажется важным напомнить, что родители, которые не проявляют интереса к своим детям, которые позволяют им гулять по ночам, зная, куда они пойдут, когда им 13 или 14 лет, подвергаются двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 30 тысяч евро", - сказал министр. Он призвал прокуроров напоминать родителям об этом законе каждый раз, когда ребенок в сопровождении своих родителей предстает перед ними. "Мы должны еще раз сказать родителям, что они должны успокоить своих детей, потому что воспитывать детей не входит в обязанности государства. Государство может помочь родителям, но оно не может заменить их", - добавил глава Минюста. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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в мире, франция, нантер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Нантер, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции родителям детей, участвующих в беспорядках, пригрозили тюрьмой

Глава Минюста: родителям детей, участвующих в беспорядках во Франции, грозит тюрьма

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время беспорядков во Франции
Сотрудники полиции во время беспорядков во Франции - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции во время беспорядков во Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Родителям, чьи маленькие дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках ночью во Франции, грозит два года тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро, напомнил на пресс-конференции глава Минюста Эрик Дюпон-Моретти.
«
"Все, кто отвечает за обеспечение родительских прав и кто этого не делает, должны быть предупреждены двумя способами. Во-первых, морально, чтобы повторить, что, будучи родителями, они, безусловно, имеют права, но также имеют и обязанности. И если необходимо, юридически. Мне кажется важным напомнить, что родители, которые не проявляют интереса к своим детям, которые позволяют им гулять по ночам, зная, куда они пойдут, когда им 13 или 14 лет, подвергаются двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 30 тысяч евро", - сказал министр.
Беспорядки во Франции
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

Полицейский наблюдает за взрывом фейерверков во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар в одном из зданий во время беспорядков во французском Нантере

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

 Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во французском Нантере

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Его застрелили во время проверки на дороге.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

Полицейские стоят перед разбитыми окнами фасада театра во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

Пожарные тушат пламя здания, подожженного во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

Пожарные идет с пожарной лестницей после тушения пожара в отеле во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10
© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

Полиция наблюдает за взрывами в районе Сите Пабло Пикассо в Нантере, к северо-западу от Парижа, рано утром 30 июня 2023 года

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10
Он призвал прокуроров напоминать родителям об этом законе каждый раз, когда ребенок в сопровождении своих родителей предстает перед ними.
«
"Мы должны еще раз сказать родителям, что они должны успокоить своих детей, потому что воспитывать детей не входит в обязанности государства. Государство может помочь родителям, но оно не может заменить их", - добавил глава Минюста.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
Взрывы в районе Пабло Пикассо в Нантере, 30 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
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