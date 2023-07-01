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МВД Франции направило подкрепление в Марсель и Лион из-за беспорядков - РИА Новости, 01.07.2023
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18:17 01.07.2023 (обновлено: 18:58 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881670043.html
МВД Франции направило подкрепление в Марсель и Лион из-за беспорядков
МВД Франции направило подкрепление в Марсель и Лион из-за беспорядков - РИА Новости, 01.07.2023
МВД Франции направило подкрепление в Марсель и Лион из-за беспорядков
Министерство внутренних дел Франции направило подкрепление в Марсель и Лион из-за невозможности взять под контроль массовые беспорядки, сообщила префектура... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T18:17
2023-07-01T18:58
в мире
лион
франция
марсель
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. Министерство внутренних дел Франции направило подкрепление в Марсель и Лион из-за невозможности взять под контроль массовые беспорядки, сообщила префектура полиции департамента Буш-дю-Рон в Twitter."После городского насилия, произошедшего вчера в Марселе, министр внутренних дел принял решение выделить значительное подкрепление, помимо личного состава национальной полиции и RAID (элитное подразделение. — Прим. ред.): подкрепление ротами республиканской безопасности с задействованием бронетехники и двух вертолетов жандармерии", — говорится в заявлении.По данным телеканала BFMTV, в Лион также направили восьмую роту республиканской безопасности (CRS 8) — подразделение специального назначения, занимающееся восстановлением и поддержанием общественного порядка. Ранее в субботу мэр Лиона Грегори Дусе попросил направить в город полицейское подкрепление из-за тяжелой ситуации с массовыми беспорядками. До этого с такой же просьбой к руководству страны обратился глава Марселя Бенуа Пайан.Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам силовиков, юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.
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в мире, лион, франция, марсель, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Лион, Франция, Марсель, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
МВД Франции направило подкрепление в Марсель и Лион из-за беспорядков

МВД Франции направило подкрепление в Марсель и Лион из-за массовых беспорядков

© AFP 2023 / CHRISTOPHE SIMONСтолкновения протестующих с полицией в Марселе
Столкновения протестующих с полицией в Марселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE SIMON
Столкновения протестующих с полицией в Марселе
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. Министерство внутренних дел Франции направило подкрепление в Марсель и Лион из-за невозможности взять под контроль массовые беспорядки, сообщила префектура полиции департамента Буш-дю-Рон в Twitter.
"После городского насилия, произошедшего вчера в Марселе, министр внутренних дел принял решение выделить значительное подкрепление, помимо личного состава национальной полиции и RAID (элитное подразделение. — Прим. ред.): подкрепление ротами республиканской безопасности с задействованием бронетехники и двух вертолетов жандармерии", — говорится в заявлении.
Беспорядки во Франции
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

Полицейский наблюдает за взрывом фейерверков во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар в одном из зданий во время беспорядков во французском Нантере

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

 Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во французском Нантере

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Его застрелили во время проверки на дороге.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

Полицейские стоят перед разбитыми окнами фасада театра во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

Пожарные тушат пламя здания, подожженного во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

Пожарные идет с пожарной лестницей после тушения пожара в отеле во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10
© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

Полиция наблюдает за взрывами в районе Сите Пабло Пикассо в Нантере, к северо-западу от Парижа, рано утром 30 июня 2023 года

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10
По данным телеканала BFMTV, в Лион также направили восьмую роту республиканской безопасности (CRS 8) — подразделение специального назначения, занимающееся восстановлением и поддержанием общественного порядка.
Ранее в субботу мэр Лиона Грегори Дусе попросил направить в город полицейское подкрепление из-за тяжелой ситуации с массовыми беспорядками. До этого с такой же просьбой к руководству страны обратился глава Марселя Бенуа Пайан.
Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам силовиков, юноша отказался выполнять их требования.
Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.
Взрывы в районе Пабло Пикассо в Нантере, 30 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Евросоюз сгорает в пламени французского бунта
Вчера, 08:00
 
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