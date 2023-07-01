https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881670043.html

МВД Франции направило подкрепление в Марсель и Лион из-за беспорядков

МВД Франции направило подкрепление в Марсель и Лион из-за беспорядков - РИА Новости, 01.07.2023

МВД Франции направило подкрепление в Марсель и Лион из-за беспорядков

Министерство внутренних дел Франции направило подкрепление в Марсель и Лион из-за невозможности взять под контроль массовые беспорядки, сообщила префектура... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T18:17

2023-07-01T18:17

2023-07-01T18:58

в мире

лион

франция

марсель

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. Министерство внутренних дел Франции направило подкрепление в Марсель и Лион из-за невозможности взять под контроль массовые беспорядки, сообщила префектура полиции департамента Буш-дю-Рон в Twitter."После городского насилия, произошедшего вчера в Марселе, министр внутренних дел принял решение выделить значительное подкрепление, помимо личного состава национальной полиции и RAID (элитное подразделение. — Прим. ред.): подкрепление ротами республиканской безопасности с задействованием бронетехники и двух вертолетов жандармерии", — говорится в заявлении.По данным телеканала BFMTV, в Лион также направили восьмую роту республиканской безопасности (CRS 8) — подразделение специального назначения, занимающееся восстановлением и поддержанием общественного порядка. Ранее в субботу мэр Лиона Грегори Дусе попросил направить в город полицейское подкрепление из-за тяжелой ситуации с массовыми беспорядками. До этого с такой же просьбой к руководству страны обратился глава Марселя Бенуа Пайан.Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам силовиков, юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

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в мире, лион, франция, марсель, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере