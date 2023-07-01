https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881668972.html
Во Франции за четыре дня разграбили около 250 табачных лавок
Во Франции за четыре дня разграбили около 250 табачных лавок - РИА Новости, 01.07.2023
Во Франции за четыре дня разграбили около 250 табачных лавок
Около 250 табачных лавок, 250 банковских отделений и 200 продуктовых магазинов были разграблены за четыре дня беспорядков во Франции, заявил на... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T18:09
2023-07-01T18:09
2023-07-01T18:09
в мире
франция
брюно ле мэр
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Около 250 табачных лавок, 250 банковских отделений и 200 продуктовых магазинов были разграблены за четыре дня беспорядков во Франции, заявил на пресс-конференции глава Минэкономики Брюно Ле Мэр. "Еще слишком рано подсчитывать ущерб, но по меньшей мере 250 табачных лавок, 250 банковских отделений и 200 продуктовых магазинов были разграблены (в ходе беспорядков во Франции - ред.)", - сказал министр. Он добавил, что продавцам, пострадавшим от насилия, будет предоставлен расширенный период времени, чтобы связаться со своей страховой компанией, а летние распродажи будут продлены на неделю. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html
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РИА Новости
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в мире, франция, брюно ле мэр, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Брюно Ле Мэр, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции за четыре дня разграбили около 250 табачных лавок
Глава Минэкономики Ле Мэр: во Франции за четыре дня разграбили около 250 табачных лавок
ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Около 250 табачных лавок, 250 банковских отделений и 200 продуктовых магазинов были разграблены за четыре дня беспорядков во Франции, заявил на пресс-конференции глава Минэкономики Брюно Ле Мэр.
"Еще слишком рано подсчитывать ущерб, но по меньшей мере 250 табачных лавок, 250 банковских отделений и 200 продуктовых магазинов были разграблены (в ходе беспорядков во Франции - ред.)", - сказал министр.
Беспорядки во Франции
Во Франции уже несколько дней проходят протесты.
1 из 10
Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
2 из 10
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
3 из 10
Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.
4 из 10
Его застрелили во время проверки на дороге.
5 из 10
По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.
6 из 10
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
7 из 10
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
8 из 10
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
9 из 10
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.
10 из 10
Во Франции уже несколько дней проходят протесты.
1 из 10
Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
2 из 10
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
3 из 10
Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.
4 из 10
Его застрелили во время проверки на дороге.
5 из 10
По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.
6 из 10
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
7 из 10
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
8 из 10
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
9 из 10
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.
10 из 10
Он добавил, что продавцам, пострадавшим от насилия, будет предоставлен расширенный период времени, чтобы связаться со своей страховой компанией, а летние распродажи будут продлены на неделю.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
Евросоюз сгорает в пламени французского бунта