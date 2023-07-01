https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881668972.html

Во Франции за четыре дня разграбили около 250 табачных лавок

Во Франции за четыре дня разграбили около 250 табачных лавок - РИА Новости, 01.07.2023

Во Франции за четыре дня разграбили около 250 табачных лавок

Около 250 табачных лавок, 250 банковских отделений и 200 продуктовых магазинов были разграблены за четыре дня беспорядков во Франции, заявил на... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T18:09

2023-07-01T18:09

2023-07-01T18:09

в мире

франция

брюно ле мэр

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Около 250 табачных лавок, 250 банковских отделений и 200 продуктовых магазинов были разграблены за четыре дня беспорядков во Франции, заявил на пресс-конференции глава Минэкономики Брюно Ле Мэр. "Еще слишком рано подсчитывать ущерб, но по меньшей мере 250 табачных лавок, 250 банковских отделений и 200 продуктовых магазинов были разграблены (в ходе беспорядков во Франции - ред.)", - сказал министр. Он добавил, что продавцам, пострадавшим от насилия, будет предоставлен расширенный период времени, чтобы связаться со своей страховой компанией, а летние распродажи будут продлены на неделю. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

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в мире, франция, брюно ле мэр, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере