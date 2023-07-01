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Епископ заявил о готовности папы римского ехать в Москву и Киев - РИА Новости, 01.07.2023
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11:18 01.07.2023 (обновлено: 15:54 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/frantsisk-1881621224.html
Епископ заявил о готовности папы римского ехать в Москву и Киев
Епископ заявил о готовности папы римского ехать в Москву и Киев - РИА Новости, 01.07.2023
Епископ заявил о готовности папы римского ехать в Москву и Киев
Папа римский Франциск готов посетить Москву и Киев ради установления мира, хотя сейчас это и невозможно, сказал в интервью РИА Новости вспомогательный епископ... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T11:18
2023-07-01T15:54
москва
маттео дзуппи
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
россия
киев
в мире
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Папа римский Франциск готов посетить Москву и Киев ради установления мира, хотя сейчас это и невозможно, сказал в интервью РИА Новости вспомогательный епископ католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин. &quot;Понтифик — а ведь это слово по своему происхождению связано с возведением мостов — заявлял о своей готовности лично отправиться и в Москву, и в Киев ради восстановления мира, но это в настоящее время не представляется возможным&quot;, — сказал он.На этой неделе Москву посетил посланник папы по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи. Он встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента Юрием Ушаковым , а также с католическим духовенством и священноначалием. По словам Дубинина, на этих встречах Дзуппи обсуждал гуманитарные вопросы, в том числе в сфере помощи и защиты пострадавших в конфликте, взрослых и детей. Однако быстрых результатов от визита ждать не стоит, добавил собеседник агентства. По его словам, миссия Дзуппи — начало длительного и непростого пути. Но то, что она началась, говорит о том, что оценивать ее следует, несомненно, положительно, заключил Дубинин.В конце апреля папа римский Франциск заявил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине, а затем направил в Россию и Украину кардинала Дзуппи. Его задачей в Ватикане назвали постараться "создать климат и окружающую среду, которые могут привести к миру". В российском МИД на это заявили, что положительно оценивают попытки Ватикана содействовать мирному процессу, но напомнили, что любые усилия на этом направлении будут иметь смысл лишь при условии учета принципиальной позиции России в отношении возможных мирных переговоров.
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москва, маттео дзуппи, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), россия, киев, в мире
Москва, Маттео Дзуппи, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Россия, Киев, В мире
Епископ заявил о готовности папы римского ехать в Москву и Киев

Епископ Дубинин: папа римский Франциск готов ехать в Москву и Киев, но не в скором времени

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа римский Франциск во время мессы в Ватикане
Папа римский Франциск во время мессы в Ватикане - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа римский Франциск во время мессы в Ватикане . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Папа римский Франциск готов посетить Москву и Киев ради установления мира, хотя сейчас это и невозможно, сказал в интервью РИА Новости вспомогательный епископ католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.
«

"Понтифик — а ведь это слово по своему происхождению связано с возведением мостов — заявлял о своей готовности лично отправиться и в Москву, и в Киев ради восстановления мира, но это в настоящее время не представляется возможным", — сказал он.

На этой неделе Москву посетил посланник папы по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи. Он встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента Юрием Ушаковым , а также с католическим духовенством и священноначалием.
По словам Дубинина, на этих встречах Дзуппи обсуждал гуманитарные вопросы, в том числе в сфере помощи и защиты пострадавших в конфликте, взрослых и детей.
Однако быстрых результатов от визита ждать не стоит, добавил собеседник агентства. По его словам, миссия Дзуппи — начало длительного и непростого пути. Но то, что она началась, говорит о том, что оценивать ее следует, несомненно, положительно, заключил Дубинин.
В конце апреля папа римский Франциск заявил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине, а затем направил в Россию и Украину кардинала Дзуппи. Его задачей в Ватикане назвали постараться "создать климат и окружающую среду, которые могут привести к миру". В российском МИД на это заявили, что положительно оценивают попытки Ватикана содействовать мирному процессу, но напомнили, что любые усилия на этом направлении будут иметь смысл лишь при условии учета принципиальной позиции России в отношении возможных мирных переговоров.
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МоскваМаттео ДзуппиПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)РоссияКиевВ мире
 
 
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