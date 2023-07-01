https://ria.ru/20230701/ekzoskelet-1881616034.html

Разработчики экзоскелета из Волгограда помогли бойцу спецоперации

Разработчики экзоскелета из Волгограда помогли бойцу спецоперации - РИА Новости, 01.07.2023

Разработчики экзоскелета из Волгограда помогли бойцу спецоперации

Специалисты из Волгограда, создавшие экзоскелет "ЭКЗАР-34", помогли в реабилитации Андрею Семикашеву, получившему тяжелые ранения в зоне спецоперации. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T10:21

2023-07-01T10:21

2023-07-01T12:48

донбасс

волгоград

фонд президентских грантов

воздушно-десантные войска россии

гудермес

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ВОЛГОГРАД, 1 июл — РИА Новости, Светлана Самсонова. Специалисты из Волгограда, создавшие экзоскелет "ЭКЗАР-34", помогли в реабилитации Андрею Семикашеву, получившему тяжелые ранения в зоне спецоперации.Семикашев отправился на фронт добровольцем. Во время боев был тяжело ранен, у него серьезно повреждена правая рука. Но благодаря помощи разработчиков экзоскелета "ЭКЗАР-34", сейчас он может свободно двигать рукой, уже вернулся к гражданской профессии строителя и записался в художественную студию. С осколком в сердце и обездвиженной рукой "Не мог не пойти на фронт. Как только все началось, бросил курить и пошел в спортзал, чтобы подготовить себя к физическим нагрузкам", — рассказал РИА Новости сам боец.Правда, сразу попасть на передовую ему не удалось. По словам Андрея, он пытался стать военным-контрактником, но так как не проходил срочную службу, контракт с ним не заключили. Позже Семикашев нашел в соцсетях объявление о наборе в спецотряд "Ахмат", там пункт "служба в армии" был необязательным. "В мае прошлого года я приехал в Русский университет спецназа в Гудермесе, прошел там подготовку. Но за день до отправки в зону спецоперации сказали, что все-таки придется заключать договор с Минобороны. И снова возникла заковырка с отсутствием срочной. Пришлось вернуться в Волгоград", — объяснил Андрей. Но желание попасть на фронт у него не пропало, и Семикашев отправился в местный военкомат. Говорит, что от его напора военком сдался. Семикашева записали в мобилизационный резерв и отправили проходить военную подготовку. "Там я принял военную присягу, наконец-то подписал контракт и через несколько дней — 19 июля — отправился в Донбасс. Сначала был под Донецком, затем нас переправили в Херсонскую область", — говорит Андрей. Его определили в штурмовую группу, а спустя месяц он был ранен. "Штурмовали позиции противника. И по нам начали работать беспилотники, сбрасывать снаряды. Один разорвался возле меня, я схватился за оружие, пытался сбить дрон, а тут подлетел второй. Хлопок, правая рука подлетела, автомат вылетел. Осколки попали в шею, вену. Один застрял в шестом позвонке, а второй осколок залетел под бронежилет и пробил легкое, остановился возле сердца. Из позвонка достали, а из сердца пока нет. Так и хожу с осколком", — рассказывает Семикашев. По его словам, его сразу же эвакуировали, в госпиталях он провел несколько месяцев. В Волгоград вернулся только в конце октября — с осколком возле сердца и рукой, которая практически не слушалась. Кисть не работала, рука лишь немного сгибалась в локте. Нарушая гравитацию Врач в войсковой части, к которой приписан Семикашев, отправила его к профессору Волгоградского медицинского университета Александру Воробьеву. Ученый и его команда как раз подбирали военных, получивших ранения рук, для участия в программе реабилитации при помощи разработанного ими экзоскелета "ЭКЗАР-34". Всего несколько примерок, и устройство было готово. "Экзоскелет разгружает руку, скажем так, отменяет гравитацию. Поэтому даже слабый мышечный импульс помогает поднимать руку и выполнять движения, которые были недоступны после ранения. С его помощью смог делать какие-то бытовые вещи, даже шуруповертом что-то закрутить", — объяснил принцип работы "ЭКЗАРА-34" Андрей. По его словам, уже через месяц использования устройства он мог поднять кружку чая и почистить больной рукой зубы. Сейчас рука почти полностью восстановилась, и Семикашев начал возвращаться к прежней жизни и даже к работе — до спецоперации Андрей был строителем. А недавно у него появилось новое хобби. Семикашев признался, что давно мечтал научиться рисовать, поэтому записался на курсы изобразительного искусства, которые выполняют еще и роль арт-терапии. "Во время занятий нужно все время держать руку на весу, делая мазки на мольберте. Пока тяжело", — сказал Андрей. Но до полного выздоровления еще далеко, Семикашеву предстоит операция по извлечению осколка, застрявшего у сердца. "Экзар-34" Экзоскелет для абилитации (первоначального формирования способностей) и реабилитации пациентов с болезнью верхних конечностей "ЭКЗАР-34" разработан в 2013 году командой ученых Волгоградского медуниверситета во главе с профессором Александром Воробьевым. По его словам, устройство повторяет строение отдельных сегментов человеческого тела и восполняет утраченные функции либо усиливает мышечную силу за счет различных приспособлений — рычагов и специальных тяг. За десять лет медикам удалось помочь десяткам взрослых и детей. В сентябре 2022 года проект волгоградских ученых "Крылья надежды — детям и героям Донбасса" стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, в рамках которого Воробьев и его коллеги начали помогать военным и мирным жителям Донбасса, получившим ранения рук. "Когда мы начали работать в рамках гранта, планировалось взять 20 пациентов для ортезирования. И оказалось, что больных настолько много, что нам пришлось оптимизировать грант. Мы ужались в других направлениях, согласовав, конечно, это с Фондом президентских грантов. И теперь перевыполним план более чем на четверть", — рассказал Воробьев РИА Новости. По словам профессора, отбирать пациентов он сам ездил в Донецк, встречался с ними в больницах. Первым участником спецоперации, которому изготовили экзоскелет, стал боец из Дагестана, сейчас, по словам ученого, он полностью восстановился. А другой пациент — полковник ВДВ — в экзоскелете даже совершил прыжок с парашютом. За помощью к волгоградским медикам обращаются военные из многих регионов, врачи стараются помочь всем. "В основном работаем со взрослыми: и военными, и мирными жителями, которые пострадали во время обстрелов. Но взяли в программу и троих детей, пока оказали помощь одному, ждем приезда остальных", — добавил Воробьев. Он отметил, что программа рассчитана до конца года, но в будущем году Воробьев планирует также участвовать в конкурсе на получение гранта.

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https://ria.ru/20230626/oborudovanie-1880435765.html

https://ria.ru/20230613/dobrovoltsy-1877836077.html

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Боец СВО показывает работу экзоскелета "ЭКЗАР 34" Волгоградские ученые создали для участника СВО, получившего серьезное ранение правой руки, экзоскелет «ЭКЗАР 34». Через считанные недели доброволец смог не только поднимать руку, но и взять кружку и даже шуруповерт. Андрей Семикашев рассказал РИА Новости о том, как проходила его реабилитация. 2023-07-01T10:21 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донбасс, волгоград, фонд президентских грантов, воздушно-десантные войска россии, гудермес