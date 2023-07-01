https://ria.ru/20230701/dtp-1881664088.html

В Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов на переходе и скрылся

В Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов на переходе и скрылся - РИА Новости, 01.07.2023

В Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов на переходе и скрылся

Полиция в Санкт-Петербурге задержала водителя автомобиля Mazda, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места ДТП, сообщает пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T17:28

2023-07-01T17:28

2023-07-01T17:28

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге задержала водителя автомобиля Mazda, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места ДТП, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло поздно вечером 30 июня в Колпинском районе. "В Колпино у дома 60 по Пролетарской улице неустановленный водитель, управляя автомобилем Mazda на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двоих пешеходов, переходивших проезжую часть, после чего, у дома 58 по указанной улице совершил столкновение со стоящим автомобилем Ford Focus и, бросив автомобиль, с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении. В результате ДТП 22-летний пешеход от полученных травм скончался на месте, 19-летний - госпитализирован в тяжелом состоянии. "Спустя 40 минут сотрудниками Госавтоинспекции задержан 36-летний мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения. Задержанный доставлен в следственные органы для принятия процессуального решения", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург