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В Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов на переходе и скрылся - РИА Новости, 01.07.2023
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17:28 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/dtp-1881664088.html
В Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов на переходе и скрылся
В Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов на переходе и скрылся - РИА Новости, 01.07.2023
В Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов на переходе и скрылся
Полиция в Санкт-Петербурге задержала водителя автомобиля Mazda, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места ДТП, сообщает пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T17:28
2023-07-01T17:28
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге задержала водителя автомобиля Mazda, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места ДТП, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло поздно вечером 30 июня в Колпинском районе. "В Колпино у дома 60 по Пролетарской улице неустановленный водитель, управляя автомобилем Mazda на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двоих пешеходов, переходивших проезжую часть, после чего, у дома 58 по указанной улице совершил столкновение со стоящим автомобилем Ford Focus и, бросив автомобиль, с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении. В результате ДТП 22-летний пешеход от полученных травм скончался на месте, 19-летний - госпитализирован в тяжелом состоянии. "Спустя 40 минут сотрудниками Госавтоинспекции задержан 36-летний мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения. Задержанный доставлен в следственные органы для принятия процессуального решения", - отмечается в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов на переходе и скрылся

Полиция в Петербурге задержала водителя, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места ДТП

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге задержала водителя автомобиля Mazda, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места ДТП, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло поздно вечером 30 июня в Колпинском районе.
«
"В Колпино у дома 60 по Пролетарской улице неустановленный водитель, управляя автомобилем Mazda на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двоих пешеходов, переходивших проезжую часть, после чего, у дома 58 по указанной улице совершил столкновение со стоящим автомобилем Ford Focus и, бросив автомобиль, с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.
В результате ДТП 22-летний пешеход от полученных травм скончался на месте, 19-летний - госпитализирован в тяжелом состоянии.
"Спустя 40 минут сотрудниками Госавтоинспекции задержан 36-летний мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения. Задержанный доставлен в следственные органы для принятия процессуального решения", - отмечается в сообщении.
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