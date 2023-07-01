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В Бурятию на отдых и обучение прилетели 20 школьников из ДНР - РИА Новости, 01.07.2023
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07:53 01.07.2023 (обновлено: 07:54 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/buryatiya-1881604075.html
В Бурятию на отдых и обучение прилетели 20 школьников из ДНР
В Бурятию на отдых и обучение прилетели 20 школьников из ДНР - РИА Новости, 01.07.2023
В Бурятию на отдых и обучение прилетели 20 школьников из ДНР
Двадцать школьников из Старобешевского района ДНР прилетели в Бурятию для обучения и отдыха, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T07:53
2023-07-01T07:54
донецкая народная республика
хабаровский край
москва
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УЛАН-УДЭ, 1 июл - РИА Новости. Двадцать школьников из Старобешевского района ДНР прилетели в Бурятию для обучения и отдыха, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Двадцать школьников из Старобешевского района ДНР прилетели в Бурятию. Впереди у ребят обучение в Асториуме по направлениям "Робототехника" и "Дизайн". Детей также ждет культурная программа, экскурсии по достопримечательностям и поездка на Байкал", - говорится в сообщении. Ранее полпредство Бурятии в Москве сообщало, что в прошлом году две группы детей из подшефного района провели летние каникулы в Бурятии. В этом году еще две группы также приедут на отдых в республику. Восемь дальневосточных регионов - Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка - помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, Старобешевским и Амвросиевским районами.
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донецкая народная республика, хабаровский край, москва, общество
Донецкая Народная Республика, Хабаровский край, Москва, Общество
В Бурятию на отдых и обучение прилетели 20 школьников из ДНР

Правительство Бурятии: в регион на отдых и обучение прилетели 20 школьников из ДНР

© Фото : Официальная страница Республики БурятияЖители улуса Сорок в Окинском районе Бурятии
Жители улуса Сорок в Окинском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Фото : Официальная страница Республики Бурятия
Жители улуса Сорок в Окинском районе Бурятии. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 1 июл - РИА Новости. Двадцать школьников из Старобешевского района ДНР прилетели в Бурятию для обучения и отдыха, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«
"Двадцать школьников из Старобешевского района ДНР прилетели в Бурятию. Впереди у ребят обучение в Асториуме по направлениям "Робототехника" и "Дизайн". Детей также ждет культурная программа, экскурсии по достопримечательностям и поездка на Байкал", - говорится в сообщении.
Ранее полпредство Бурятии в Москве сообщало, что в прошлом году две группы детей из подшефного района провели летние каникулы в Бурятии. В этом году еще две группы также приедут на отдых в республику.
Восемь дальневосточных регионов - Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка - помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, Старобешевским и Амвросиевским районами.
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