https://ria.ru/20230701/buryatiya-1881604075.html

В Бурятию на отдых и обучение прилетели 20 школьников из ДНР

В Бурятию на отдых и обучение прилетели 20 школьников из ДНР - РИА Новости, 01.07.2023

В Бурятию на отдых и обучение прилетели 20 школьников из ДНР

Двадцать школьников из Старобешевского района ДНР прилетели в Бурятию для обучения и отдыха, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T07:53

2023-07-01T07:53

2023-07-01T07:54

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УЛАН-УДЭ, 1 июл - РИА Новости. Двадцать школьников из Старобешевского района ДНР прилетели в Бурятию для обучения и отдыха, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Двадцать школьников из Старобешевского района ДНР прилетели в Бурятию. Впереди у ребят обучение в Асториуме по направлениям "Робототехника" и "Дизайн". Детей также ждет культурная программа, экскурсии по достопримечательностям и поездка на Байкал", - говорится в сообщении. Ранее полпредство Бурятии в Москве сообщало, что в прошлом году две группы детей из подшефного района провели летние каникулы в Бурятии. В этом году еще две группы также приедут на отдых в республику. Восемь дальневосточных регионов - Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка - помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, Старобешевским и Амвросиевским районами.

https://ria.ru/20230626/tatarstan-1880455072.html

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донецкая народная республика, хабаровский край, москва, общество