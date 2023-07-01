"У страны колоссальные проблемы": как создаются информационные фантомы
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден
Вообще-то, издеваться над проявлениями нездоровья Джо Байдена — это уже как бы и дурной тон, в том числе потому, что поводов для хихиканья долго искать не надо. Поэтому давайте проявим уважительную серьезность к эпизоду, случившемуся на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную кампанию.
Если отнестись к этой загадочной реплике всерьез, то следует пройтись по заголовкам свежей "Жэньминь жибао". Международное рейтинговое агентство Фитча повысило прогноз роста экономики Китая в этом году с 5,2 до 5,6 процента после более быстрого, чем ожидалось, роста в первом квартале. Производство станков и прочего оборудования для промышленности выросло на 6,8 процента за пять месяцев, а новые станки — это признак ожидающегося рывка. Ну и так далее.
Может, Байден имел в виду, что у колоссальных стран и проблемы такого же масштаба? Например, рост безработицы среди китайской молодежи в процентах, может, и терпим, но в абсолютных цифрах как-то смущает. Хотя при намечающейся общей нехватке рабочей силы такие частности выглядят чуть веселее.
Или же президент США имел в виду, что в июле в Пекин приедет его министр финансов Джанет Йеллен и будет говорить об американском долге Китаю (Пекин сбросил еще не все гособлигации США)? Ну тогда у Китая и правда проблемы — по принципу: "а ты скажи ему, что не отдашь, и пусть теперь он не спит".
Но здесь, возможно, другой и куда более серьезный случай. Речь об удивительной способности и американского, и европейского политического класса создавать информационные фантомы и в них начинать искренне верить — потому что так им легче. То есть, допустим, где-то в Овальном кабинете кто-то обсуждал с Байденом, что делать с Китаем, и всячески уверял его, что у Китая полно слабых мест. А дальше это утешительная идея загадочным образом доводится до СМИ, становится обязательной к применению идеологией, и толпы экспертов усыпляют друг друга, перечисляя все плохое, что может случиться с Китаем, если тому не повезет. И вдруг президент ни с того ни с сего вспоминает: "Китай? А, это где колоссальные проблемы".
Мы только что наблюдали аналогичный случай с реакцией чуть не всего коллективного (и правоверного) Запада на мятеж Пригожина. Как будто по свистку родилась идея, что полагается на эту тему говорить: мятеж провалился, но это начало конца для России и Путина, надо готовиться. И все говорят только это — так им легче.
И раз уж мы заговорили о Китае, то интересно было наблюдать тамошнюю реакцию на те же самые события. Поддержка российского руководства на самом высшем уровне — это мы знаем. Но вот видеокомментарий с сайта Global Times, где говорятся две простые и понятные вещи. Первая: не надо было недооценивать способность Владимира Путина справляться со сложными вызовами — в этом и есть сухой остаток всего эпизода, если смотреть на него с большого расстояния. И вторая вещь, замеченная китайским автором: Запад сильно недооценил эту способность, а то, что там говорили и говорят на эту тему, вообще ни в какие ворота не лезет — удивительные ребята, видят то, что им очень хочется, а не самое очевидное, которое есть.
А теперь насчет проблем в самих США, причем колоссальных. Есть свежий пример — и неожиданный, потому что он из пробайденовской The Washington Post. Это насчет того, до какого состояния дошла инфраструктура в США, где чуть не ежедневно с рельсов сходят поезда и происходит много чего другого. И посмотрите — самую на тот момент высокую плотину в мире, Гуверовскую, построили за четыре года (1931-1935) в глухой пустыне за два миллиарда сегодняшних долларов. А ветку метро в Нью-Йорке вдоль Второй авеню начали строить в 2000 году, она так и не готова, а цена пока что укладывается в семнадцать миллиардов — тех же, сегодняшних. Что не так со страной? Нет ответа.