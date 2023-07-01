https://ria.ru/20230701/amerika-1881560017.html

"У страны колоссальные проблемы": как создаются информационные фантомы

"У страны колоссальные проблемы": как создаются информационные фантомы - РИА Новости, 01.07.2023

"У страны колоссальные проблемы": как создаются информационные фантомы

Вообще-то, издеваться над проявлениями нездоровья Джо Байдена — это уже как бы и дурной тон, в том числе потому, что поводов для хихиканья долго искать не надо. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T08:00

2023-07-01T08:00

2023-07-01T08:01

аналитика

технологии

китай

сша

пекин

джо байден

владимир путин

джанет йеллен

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Вообще-то, издеваться над проявлениями нездоровья Джо Байдена — это уже как бы и дурной тон, в том числе потому, что поводов для хихиканья долго искать не надо. Поэтому давайте проявим уважительную серьезность к эпизоду, случившемуся на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную кампанию.Было так: выступает человек (то есть сам Байден) и вдруг среди прочего сообщает, что у Китая "колоссальные проблемы", и добавляет, что "не будет вдаваться в детали". Занавес. О чем он и с какой стати? Но все же это лучше, чем постоянно падать с трапа самолета.Если отнестись к этой загадочной реплике всерьез, то следует пройтись по заголовкам свежей "Жэньминь жибао". Международное рейтинговое агентство Фитча повысило прогноз роста экономики Китая в этом году с 5,2 до 5,6 процента после более быстрого, чем ожидалось, роста в первом квартале. Производство станков и прочего оборудования для промышленности выросло на 6,8 процента за пять месяцев, а новые станки — это признак ожидающегося рывка. Ну и так далее.Может, Байден имел в виду, что у колоссальных стран и проблемы такого же масштаба? Например, рост безработицы среди китайской молодежи в процентах, может, и терпим, но в абсолютных цифрах как-то смущает. Хотя при намечающейся общей нехватке рабочей силы такие частности выглядят чуть веселее.Или же президент США имел в виду, что в июле в Пекин приедет его министр финансов Джанет Йеллен и будет говорить об американском долге Китаю (Пекин сбросил еще не все гособлигации США)? Ну тогда у Китая и правда проблемы — по принципу: "а ты скажи ему, что не отдашь, и пусть теперь он не спит".Но здесь, возможно, другой и куда более серьезный случай. Речь об удивительной способности и американского, и европейского политического класса создавать информационные фантомы и в них начинать искренне верить — потому что так им легче. То есть, допустим, где-то в Овальном кабинете кто-то обсуждал с Байденом, что делать с Китаем, и всячески уверял его, что у Китая полно слабых мест. А дальше это утешительная идея загадочным образом доводится до СМИ, становится обязательной к применению идеологией, и толпы экспертов усыпляют друг друга, перечисляя все плохое, что может случиться с Китаем, если тому не повезет. И вдруг президент ни с того ни с сего вспоминает: "Китай? А, это где колоссальные проблемы".Мы только что наблюдали аналогичный случай с реакцией чуть не всего коллективного (и правоверного) Запада на мятеж Пригожина. Как будто по свистку родилась идея, что полагается на эту тему говорить: мятеж провалился, но это начало конца для России и Путина, надо готовиться. И все говорят только это — так им легче.И раз уж мы заговорили о Китае, то интересно было наблюдать тамошнюю реакцию на те же самые события. Поддержка российского руководства на самом высшем уровне — это мы знаем. Но вот видеокомментарий с сайта Global Times, где говорятся две простые и понятные вещи. Первая: не надо было недооценивать способность Владимира Путина справляться со сложными вызовами — в этом и есть сухой остаток всего эпизода, если смотреть на него с большого расстояния. И вторая вещь, замеченная китайским автором: Запад сильно недооценил эту способность, а то, что там говорили и говорят на эту тему, вообще ни в какие ворота не лезет — удивительные ребята, видят то, что им очень хочется, а не самое очевидное, которое есть.А теперь насчет проблем в самих США, причем колоссальных. Есть свежий пример — и неожиданный, потому что он из пробайденовской The Washington Post. Это насчет того, до какого состояния дошла инфраструктура в США, где чуть не ежедневно с рельсов сходят поезда и происходит много чего другого. И посмотрите — самую на тот момент высокую плотину в мире, Гуверовскую, построили за четыре года (1931-1935) в глухой пустыне за два миллиарда сегодняшних долларов. А ветку метро в Нью-Йорке вдоль Второй авеню начали строить в 2000 году, она так и не готова, а цена пока что укладывается в семнадцать миллиардов — тех же, сегодняшних. Что не так со страной? Нет ответа.

https://ria.ru/20230630/bayden-1881343794.html

https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html

https://ria.ru/20230630/bayden-1881331949.html

https://ria.ru/20230629/bayden-1881072377.html

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сша

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аналитика, технологии, китай, сша, пекин, джо байден, владимир путин, джанет йеллен