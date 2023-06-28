https://ria.ru/20230628/bayden-1880807926.html

Байден заявил о "колоссальных проблемах" у Китая

Байден заявил о "колоссальных проблемах" у Китая - РИА Новости, 28.06.2023

Байден заявил о "колоссальных проблемах" у Китая

Президент США Джо Байден заявил, что у Китая "колоссальные проблемы", но не стал вдаваться в подробности, передает журналистский пул Белого дома. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T01:56

2023-06-28T01:56

2023-06-28T06:06

китай

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что у Китая "колоссальные проблемы", но не стал вдаваться в подробности, передает журналистский пул Белого дома."Затем Байден переключился на Китай и сказал, что у страны "колоссальные проблемы", но добавил, что не будет вдаваться в детали", - приводит пул выдержки из его выступления на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную кампанию. Говоря о проблемах Китая ранее, Байден обычно имел в виду трудности экономического характера.

https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html

китай

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китай, сша, джо байден, в мире