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Байден заявил о "колоссальных проблемах" у Китая - РИА Новости, 28.06.2023
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01:56 28.06.2023 (обновлено: 06:06 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/bayden-1880807926.html
Байден заявил о "колоссальных проблемах" у Китая
Байден заявил о "колоссальных проблемах" у Китая - РИА Новости, 28.06.2023
Байден заявил о "колоссальных проблемах" у Китая
Президент США Джо Байден заявил, что у Китая "колоссальные проблемы", но не стал вдаваться в подробности, передает журналистский пул Белого дома. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T01:56
2023-06-28T06:06
китай
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что у Китая "колоссальные проблемы", но не стал вдаваться в подробности, передает журналистский пул Белого дома."Затем Байден переключился на Китай и сказал, что у страны "колоссальные проблемы", но добавил, что не будет вдаваться в детали", - приводит пул выдержки из его выступления на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную кампанию. Говоря о проблемах Китая ранее, Байден обычно имел в виду трудности экономического характера.
https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html
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китай, сша, джо байден, в мире
Китай, США, Джо Байден, В мире
Байден заявил о "колоссальных проблемах" у Китая

Байден заявил, что у Китая колоссальные проблемы, но не стал вдаваться в детали

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что у Китая "колоссальные проблемы", но не стал вдаваться в подробности, передает журналистский пул Белого дома.
"Затем Байден переключился на Китай и сказал, что у страны "колоссальные проблемы", но добавил, что не будет вдаваться в детали", - приводит пул выдержки из его выступления на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную кампанию.
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Говоря о проблемах Китая ранее, Байден обычно имел в виду трудности экономического характера.
 
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