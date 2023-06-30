https://ria.ru/20230630/zelenskiy-1881361517.html

Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети

Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 30.06.2023

Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter жестко раскритиковали Владимира Зеленского, анонсировавшего масштабную программу трансформации Украины, которую президент собирается... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T09:29

2023-06-30T09:29

2023-06-30T16:16

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европа

владимир зеленский

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали Владимира Зеленского, анонсировавшего масштабную программу трансформации Украины, которую президент собирается реализовать после "победы"."Отмыватель денег", — осудил комментатор."Кого ты пытаешься обмануть? Думаешь, пустая болтовня повлияет на исход?" — задался вопросом другой."Украинские нацисты не могут победить", — заявил третий."Может, покинешь свой роскошный дворец и отправишься на передовую?" — спросил читатель."Почему бы не начать мирные переговоры? Люди погибают", — резюмировали в дискуссии.Ранее командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что украинское контрнаступление не достигло значительных успехов, ВСУ сталкиваются с трудностями из-за российской обороны.

https://ria.ru/20230630/sammit-1881344111.html

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в мире, украина, европа, владимир зеленский, twitter, нато, вооруженные силы украины