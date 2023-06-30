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Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 30.06.2023
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09:29 30.06.2023 (обновлено: 16:16 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/zelenskiy-1881361517.html
Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети
Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 30.06.2023
Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter жестко раскритиковали Владимира Зеленского, анонсировавшего масштабную программу трансформации Украины, которую президент собирается... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T09:29
2023-06-30T16:16
в мире
украина
европа
владимир зеленский
twitter
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали Владимира Зеленского, анонсировавшего масштабную программу трансформации Украины, которую президент собирается реализовать после "победы"."Отмыватель денег", — осудил комментатор."Кого ты пытаешься обмануть? Думаешь, пустая болтовня повлияет на исход?" — задался вопросом другой."Украинские нацисты не могут победить", — заявил третий."Может, покинешь свой роскошный дворец и отправишься на передовую?" — спросил читатель."Почему бы не начать мирные переговоры? Люди погибают", — резюмировали в дискуссии.Ранее командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что украинское контрнаступление не достигло значительных успехов, ВСУ сталкиваются с трудностями из-за российской обороны.
https://ria.ru/20230630/sammit-1881344111.html
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в мире, украина, европа, владимир зеленский, twitter, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Twitter, НАТО, Вооруженные силы Украины
Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter высмеяли планы президента Украины Зеленского о будущем страны

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали Владимира Зеленского, анонсировавшего масштабную программу трансформации Украины, которую президент собирается реализовать после "победы".
"Отмыватель денег", — осудил комментатор.
"Кого ты пытаешься обмануть? Думаешь, пустая болтовня повлияет на исход?" — задался вопросом другой.
"Украинские нацисты не могут победить", — заявил третий.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
В Киеве пригрозили, что Зеленский не приедет на саммит НАТО
Вчера, 04:19
"Может, покинешь свой роскошный дворец и отправишься на передовую?" — спросил читатель.
"Почему бы не начать мирные переговоры? Люди погибают", — резюмировали в дискуссии.
Ранее командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что украинское контрнаступление не достигло значительных успехов, ВСУ сталкиваются с трудностями из-за российской обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Начнут разлагаться: в Киеве ужаснулись из-за нового решения Зеленского
29 июня, 20:46
 
В миреУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийTwitterНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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