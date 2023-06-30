https://ria.ru/20230630/zayavlenie-1881479743.html

Рогов назвал заявление Киева об эвакуации персонала с ЗАЭС ложью

Рогов назвал заявление Киева об эвакуации персонала с ЗАЭС ложью - РИА Новости, 30.06.2023

Рогов назвал заявление Киева об эвакуации персонала с ЗАЭС ложью

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложью заявление военной разведки Украины якобы об эвакуации персонала с... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:28

2023-06-30T15:28

2023-06-30T15:28

специальная военная операция на украине

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украина

владимир рогов

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложью заявление военной разведки Украины якобы об эвакуации персонала с Запорожской АЭС. Ранее в телеграм-канале главного управления разведки ВСУ появилось заявление, что персонал Запорожской АЭС якобы получил рекомендации постепенно эвакуироваться в Крым до 5 июля. "Все это ложь и информационный вброс с целью посеять панику. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, ее сотрудники с достоинством выполняют свои служебные обязанности, несмотря на угрозы и шантаж со стороны киевского террористического режима", - сказал Рогов РИА Новости. Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров счел это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".

https://ria.ru/20230630/zaes-1881425702.html

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в мире, украина, владимир рогов, запорожская аэс