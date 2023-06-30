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Рогов назвал заявление Киева об эвакуации персонала с ЗАЭС ложью - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/zayavlenie-1881479743.html
Рогов назвал заявление Киева об эвакуации персонала с ЗАЭС ложью
Рогов назвал заявление Киева об эвакуации персонала с ЗАЭС ложью - РИА Новости, 30.06.2023
Рогов назвал заявление Киева об эвакуации персонала с ЗАЭС ложью
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложью заявление военной разведки Украины якобы об эвакуации персонала с... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:28
2023-06-30T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир рогов
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложью заявление военной разведки Украины якобы об эвакуации персонала с Запорожской АЭС. Ранее в телеграм-канале главного управления разведки ВСУ появилось заявление, что персонал Запорожской АЭС якобы получил рекомендации постепенно эвакуироваться в Крым до 5 июля. "Все это ложь и информационный вброс с целью посеять панику. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, ее сотрудники с достоинством выполняют свои служебные обязанности, несмотря на угрозы и шантаж со стороны киевского террористического режима", - сказал Рогов РИА Новости. Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров счел это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".
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в мире, украина, владимир рогов, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Рогов, Запорожская АЭС
Рогов назвал заявление Киева об эвакуации персонала с ЗАЭС ложью

Рогов назвал заявление военной разведки Украины об эвакуации персонала с ЗАЭС ложью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложью заявление военной разведки Украины якобы об эвакуации персонала с Запорожской АЭС.
Ранее в телеграм-канале главного управления разведки ВСУ появилось заявление, что персонал Запорожской АЭС якобы получил рекомендации постепенно эвакуироваться в Крым до 5 июля.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Лавров прокомментировал заявления о том, что Россия хочет взорвать ЗАЭС
Вчера, 12:42
"Все это ложь и информационный вброс с целью посеять панику. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, ее сотрудники с достоинством выполняют свои служебные обязанности, несмотря на угрозы и шантаж со стороны киевского террористического режима", - сказал Рогов РИА Новости.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров счел это заявление бредом.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают".
Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир РоговЗапорожская АЭС
 
 
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