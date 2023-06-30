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Марочко рассказал об обстановке на Купянском направлении - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/vsu-1881354750.html
Марочко рассказал об обстановке на Купянском направлении
Марочко рассказал об обстановке на Купянском направлении - РИА Новости, 30.06.2023
Марочко рассказал об обстановке на Купянском направлении
В районе подконтрольного Киеву населенного пункта Купянск в Харьковской области украинские войска не предпринимают попытки наступления, идут позиционные бои,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:36
2023-06-30T08:36
специальная военная операция на украине
киев
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. В районе подконтрольного Киеву населенного пункта Купянск в Харьковской области украинские войска не предпринимают попытки наступления, идут позиционные бои, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Купянск серьезных попыток наступления со стороны противника не отмечено, идут позиционные бои", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что противник укрепляет свои оборонительные позиции на данном участке, там идет и активная контрбатарейная борьба. Накануне в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 25 украинских военнослужащих, самоходку "Акация", боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу Д-30, а ранее на этом же направлении экипаж российского танка Т-80БВМ поразил американскую БМП Bradley ВСУ с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 километра.
https://ria.ru/20230630/artemovsk-1881351540.html
киев
харьковская область
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киев, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал об обстановке на Купянском направлении

Марочко заявил, что на Купянском направлении продолжаются бои, но ВСУ не наступают

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. В районе подконтрольного Киеву населенного пункта Купянск в Харьковской области украинские войска не предпринимают попытки наступления, идут позиционные бои, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Купянск серьезных попыток наступления со стороны противника не отмечено, идут позиционные бои", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко отметил, что противник укрепляет свои оборонительные позиции на данном участке, там идет и активная контрбатарейная борьба.
Накануне в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 25 украинских военнослужащих, самоходку "Акация", боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу Д-30, а ранее на этом же направлении экипаж российского танка Т-80БВМ поразил американскую БМП Bradley ВСУ с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 километра.
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Эксперт сообщил о наступлении ВСУ под Артемовском на западной технике
Вчера, 07:43
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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