https://ria.ru/20230630/vsu-1881354750.html

Марочко рассказал об обстановке на Купянском направлении

Марочко рассказал об обстановке на Купянском направлении - РИА Новости, 30.06.2023

Марочко рассказал об обстановке на Купянском направлении

В районе подконтрольного Киеву населенного пункта Купянск в Харьковской области украинские войска не предпринимают попытки наступления, идут позиционные бои,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T08:36

2023-06-30T08:36

2023-06-30T08:36

специальная военная операция на украине

киев

харьковская область

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. В районе подконтрольного Киеву населенного пункта Купянск в Харьковской области украинские войска не предпринимают попытки наступления, идут позиционные бои, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Купянск серьезных попыток наступления со стороны противника не отмечено, идут позиционные бои", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что противник укрепляет свои оборонительные позиции на данном участке, там идет и активная контрбатарейная борьба. Накануне в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 25 украинских военнослужащих, самоходку "Акация", боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу Д-30, а ранее на этом же направлении экипаж российского танка Т-80БВМ поразил американскую БМП Bradley ВСУ с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 километра.

https://ria.ru/20230630/artemovsk-1881351540.html

киев

харьковская область

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины