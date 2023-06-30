https://ria.ru/20230630/vsu-1881354750.html
Марочко рассказал об обстановке на Купянском направлении
Марочко рассказал об обстановке на Купянском направлении - РИА Новости, 30.06.2023
Марочко рассказал об обстановке на Купянском направлении
В районе подконтрольного Киеву населенного пункта Купянск в Харьковской области украинские войска не предпринимают попытки наступления, идут позиционные бои,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:36
2023-06-30T08:36
2023-06-30T08:36
специальная военная операция на украине
киев
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. В районе подконтрольного Киеву населенного пункта Купянск в Харьковской области украинские войска не предпринимают попытки наступления, идут позиционные бои, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Купянск серьезных попыток наступления со стороны противника не отмечено, идут позиционные бои", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что противник укрепляет свои оборонительные позиции на данном участке, там идет и активная контрбатарейная борьба. Накануне в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 25 украинских военнослужащих, самоходку "Акация", боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу Д-30, а ранее на этом же направлении экипаж российского танка Т-80БВМ поразил американскую БМП Bradley ВСУ с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 километра.
https://ria.ru/20230630/artemovsk-1881351540.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал об обстановке на Купянском направлении
Марочко заявил, что на Купянском направлении продолжаются бои, но ВСУ не наступают