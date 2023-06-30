https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

Катастрофа за один день: ВСУ и Запад посыпались

Катастрофа за один день: ВСУ и Запад посыпались - РИА Новости, 30.06.2023

Катастрофа за один день: ВСУ и Запад посыпались

Несмотря на категорическое табу, наложенное киевским режимом и его покровителями на обнародование информации о реальных потерях укронацистов, на днях в западных РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T08:00

2023-06-30T08:00

2023-06-30T10:57

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Несмотря на категорическое табу, наложенное киевским режимом и его покровителями на обнародование информации о реальных потерях укронацистов, на днях в западных СМИ произошла характерная утечка, которая только на примере одной провалившейся 8 июня операции ВСУ доказывает цену, которую платят остатки Украины и Запад за создание видимости успешного "контрнаступления".По данным, опубликованным в издании Forbes, группа западных военных аналитиков с помощью средств объективного контроля изучила последствия попытки наступления 47-й десантно-штурмовой бригады и 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Малой Токмачки (Запорожье) и обнародовала шокирующие выводы.В результате одной-единственной самоубийственной атаки ВСУ потеряли не менее 25 единиц западной бронетехники: 17 БМП М2 Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent, то есть всего за два часа одностороннего боя киевский режим потерял почти пятую часть от поставленных Западом Bradley и Leopard 2А6, а также половину танков Leopard 2R. В итоге российскими бойцами был выкошен минимум батальон солдат ВСУ, но сколько точно украинских солдат осталось лежать на запорожской земле, об этом знают только вороны-падальщики.По признанию экспертов, это катастрофа и по факту потери Киева оказались "значительно хуже, чем мы думали".После данной бойни США, естественно, пообещали прислать ВСУ еще несколько "Брэдли", а вот европейские страны никак не могут наскрести в своих закромах Leopard 2A6, а танков Leopard 2R "в буквальном смысле больше нет".Характерно, что практически все публикации касаются исключительно потерь западной техники, потому что ничем другим Запад не рискует и в общем не интересуется. В отношении человеческих потерь Киева официальные лица из руководства США и НАТО сразу высказались прямо и цинично: высокие потери ВСУ — это ожидаемый (то есть нормальный) ход вещей.Шайка же Зеленского, теряя почву под ногами, совершенно запуталась в своих версиях происходящего и начала экстренно генерировать взаимоисключающие сообщения. Главнокомандующий ВСУ Залужный вчера бодро доложил главе Объединенного комитета начальников штабов США, что "операция идет по плану" и что бравые ВСУ "захватили стратегическую инициативу", во всяком случае, об этом сообщил его Telegram-канал. Министр обороны Украины Резников попытался навести туману, сообщив, что неудачное начало контрнаступления — "не главное событие, а только превью". Зеленский выдал откровение, что "контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы". При этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призналась, что "сейчас ситуация на востоке тяжелая". Но больше всех разоткровенничался в своем интервью изданию Corriere della Sera советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, который сообщил, что в рамках контрнаступления ВСУ "испытывают нехватку боеприпасов, сталкиваются с серьезными оборонительными барьерами и превосходящим числом российских солдат". Подоляк пожаловался, что нехорошие российские солдаты "вырыли траншеи, запускают ракеты и имеют тысячи танков в защищенных местах", поэтому ВСУ срочно нужны еще снаряды, ракеты и все остальное.Западные кураторы киевского режима, которых не убедили радужные рапорты о "захвате стратегической инициативы", теперь сквозь зубы признают, что в рамках контрнаступления ВСУ столкнулись с "более сильным, чем ожидалось, сопротивлением" со стороны ВС РФ, в связи с чем укровойска несут "серьезные потери в тяжелой технике и живой силе", которые они описывают одним словом — "значительные".Расшифровать слово "значительные" помогут официальные данные из российского силового блока, согласно которым только в промежутке между 4 и 21 июня ВСУ потеряли минимум 13 тысяч солдат, 246 танков и 157 БМП. А каждый день, по самым скромным оценкам, погибает порядка тысячи солдат ВСУ.Некоторое время назад вышеупомянутая Анна Маляр на голубом глазу заявила, что потери российской армии в восемь раз выше, чем у ВСУ. Это означает, что, по ее калькуляции, за несколько дней контрнаступления ВСУ мы должны были потерять убитыми и ранеными не меньше 104 тысяч человек, но такую заоблачную ересь не готовы "схавать" даже самые русофобские западные СМИ.Вместо этого в западном инфополе медленно, но верно возникает осознание начала конца.По мнению экспертов, если "суперуспешное" контрнаступление ВСУ будет идти такими же головокружительными темпами, то, чтобы вернуть хотя бы занятые российскими войсками территории, ВСУ "потребуется 117 лет", а занятые пять населенных пунктов в серой зоне площадью пять квадратных километров — это несравнимо с колоссальными потерями Украины и многомиллиардными поставками США и НАТО.В общем и целом за туманом войны и плотной завесой психологических операций начинают неумолимо проступать два слова — "тотальная катастрофа".И никакие сказки про коварные минные поля, недостаток западных танков и плохую погоду уже не могут скрыть того, что по факту и Киев, и Запад посыпались.А это значит, что нам нужно упорно и методично продолжать свою работу, не обращая внимания на заявления людей, которые рано или поздно окажутся на скамье трибунала.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

https://ria.ru/20230620/zapad-1879286752.html

https://ria.ru/20230624/zapad-1880079115.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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украина, сша, киев, михаил подоляк, вооруженные силы украины, forbes, нато, вооруженные силы рф, аналитика