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В Ивановской области по целевому договору подготовили 52 врача - РИА Новости, 30.06.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
15:47 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/vrachi-1881487285.html
В Ивановской области по целевому договору подготовили 52 врача
В Ивановской области по целевому договору подготовили 52 врача - РИА Новости, 30.06.2023
В Ивановской области по целевому договору подготовили 52 врача
Почти 400 выпускников получили дипломы об окончании Ивановской медакадемии в текущем году, 52 из них обучались по целевому договору от правительства Ивановской... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:47
2023-06-30T15:47
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
общество
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ИВАНОВО, 30 июн – РИА Новости. Почти 400 выпускников получили дипломы об окончании Ивановской медакадемии в текущем году, 52 из них обучались по целевому договору от правительства Ивановской области и приступят к работе в учреждениях здравоохранения региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства."В этом году в медакадемии 100-й выпуск по специальности "Лечебное дело", 97-й выпуск по специальности "Педиатрия", 12-й выпуск по специальности "Стоматология". За годы работы академии выпущено свыше 30 тысяч врачей", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что число ребят, которые после окончания медицинского вуза остаются работать в Ивановской области, за пять лет существенно выросло: в 2017 году всего 40 человек из медакадемии оставалось, в 2022 году уже в четыре раза больше – 164 выпускника – связали свою судьбу с родной Ивановской областью.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал на выпускном о мерах по развитию здравоохранения и мерах поддержки специалистов, которые внедряет правительство области. Впервые в истории Ивановской области полностью обновлен автопарк скорой медицинский помощи, сейчас на вызовы ездят только те машины, срок службы которых составляет менее пяти лет. Отремонтировали 50 учреждений здравоохранения и закупили 900 единиц оборудования."Никогда такого темпа по обеспечению работы медиков качественным оборудованием не было: за пять лет закупили оборудования в 20 раз больше, чем за предыдущую пятилетку. Объем ремонтов учреждений здравоохранения в пять раз превысил такие же показатели за предыдущую пятилетку", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.В Ивановской области действует комплекс мер поддержки для молодых врачей. В их числе – единовременная выплата на первый взнос по ипотеке в размере 600 тысяч рублей; "подъемные" 300 тысяч рублей для молодых врачей, трудоустроившихся в учреждения здравоохранения региона. За четыре года их получили 220 врачей. Кроме того, действует федеральная программа "Земский доктор", благодаря которой в малые города и села приехали работать 127 медиков.Отдельные меры действуют для среднего медицинского персонала. Выпускники медколледжа, которые устраиваются работать в скорую помощь, могут рассчитывать на выплату в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, в регионе также работает программа "Земский фельдшер". С 1 сентября 2023 года в ивановском медколледже увеличится целевой набор: 95% бюджетных мест будут предполагать целевое обучение.
https://ria.ru/20230629/medoborudovanie-1881036003.html
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ивановская область, станислав воскресенский, общество
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Общество

В Ивановской области по целевому договору подготовили 52 врача

© Фото : правительство Ивановской области/Дмитрий РыжаковВ Ивановской области по целевому договору подготовили 52 врача
В Ивановской области по целевому договору подготовили 52 врача - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : правительство Ивановской области/Дмитрий Рыжаков
В Ивановской области по целевому договору подготовили 52 врача
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 30 июн – РИА Новости. Почти 400 выпускников получили дипломы об окончании Ивановской медакадемии в текущем году, 52 из них обучались по целевому договору от правительства Ивановской области и приступят к работе в учреждениях здравоохранения региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"В этом году в медакадемии 100-й выпуск по специальности "Лечебное дело", 97-й выпуск по специальности "Педиатрия", 12-й выпуск по специальности "Стоматология". За годы работы академии выпущено свыше 30 тысяч врачей", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что число ребят, которые после окончания медицинского вуза остаются работать в Ивановской области, за пять лет существенно выросло: в 2017 году всего 40 человек из медакадемии оставалось, в 2022 году уже в четыре раза больше – 164 выпускника – связали свою судьбу с родной Ивановской областью.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал на выпускном о мерах по развитию здравоохранения и мерах поддержки специалистов, которые внедряет правительство области. Впервые в истории Ивановской области полностью обновлен автопарк скорой медицинский помощи, сейчас на вызовы ездят только те машины, срок службы которых составляет менее пяти лет. Отремонтировали 50 учреждений здравоохранения и закупили 900 единиц оборудования.
"Никогда такого темпа по обеспечению работы медиков качественным оборудованием не было: за пять лет закупили оборудования в 20 раз больше, чем за предыдущую пятилетку. Объем ремонтов учреждений здравоохранения в пять раз превысил такие же показатели за предыдущую пятилетку", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
Иваново - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Новое медоборудование закупили для двух клиник Ивановской области
29 июня, 09:27
В Ивановской области действует комплекс мер поддержки для молодых врачей. В их числе – единовременная выплата на первый взнос по ипотеке в размере 600 тысяч рублей; "подъемные" 300 тысяч рублей для молодых врачей, трудоустроившихся в учреждения здравоохранения региона. За четыре года их получили 220 врачей. Кроме того, действует федеральная программа "Земский доктор", благодаря которой в малые города и села приехали работать 127 медиков.
Отдельные меры действуют для среднего медицинского персонала. Выпускники медколледжа, которые устраиваются работать в скорую помощь, могут рассчитывать на выплату в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, в регионе также работает программа "Земский фельдшер". С 1 сентября 2023 года в ивановском медколледже увеличится целевой набор: 95% бюджетных мест будут предполагать целевое обучение.
 
Ивановская областьИвановская областьСтанислав ВоскресенскийОбщество
 
 
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