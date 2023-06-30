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Гендиректор МАГАТЭ посетит Японию в июле

Гендиректор МАГАТЭ посетит Японию в июле - РИА Новости, 30.06.2023

Гендиректор МАГАТЭ посетит Японию в июле

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 4-7 июля посетит Японию, чтобы представить результаты проверки безопасности... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T22:51

2023-06-30T22:51

2023-06-30T22:51

в мире

япония

южная корея

токио

фумио кисида

рафаэль гросси

магатэ

фукусима-1

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ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 4-7 июля посетит Японию, чтобы представить результаты проверки безопасности японского плана по выпуску очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан, сообщило МАГАТЭ."В ходе своего визита 4-7 июля генеральный директор Гросси встретится с высокопоставленными японскими чиновниками, а также посетит АЭС "Фукусима-1", где торжественно откроет офис МАГАТЭ", - говорится в сообщении.Отмечается также, что Гросси намерен провести пресс-конференцию 4 июля.Планы Японии по сбросу слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан встретили резкую критику не только со стороны рыбаков внутри страны, но и опасения со стороны стран, которые являются соседями Японии географически. На этом фоне правительство Южной Кореи запустило ежедневные брифинги по вопросу сброса воды с "Фукусимы-1", чтобы информировать общественность.В целом импортируемые из Японии морепродукты проходят серьезные проверки на радиоактивность, первоначально проверяется наличие таких радиоактивных изотопов, как цезий-134 и 137, йод-131, и если обнаруживается даже микродоза, от импортера требуют пройти проверку еще на 17 различных других изотопов, таких как тритий. Кроме того, на морепродуктах из Японии требуется указывать регион их производства и историю транспортировки.В понедельник компания ТЕРСО – оператор АЭС "Фукусима-1" – завершила строительство подводного тоннеля для сброса слаборадиоактивной воды, очищенной почти от всех радионуклидов, кроме трития, в океан на расстоянии одного километра от станции. В январе правительство Японии решило, что сброс воды начнется летом этого года, однако конкретных сроков до сих пор не обнародовано.Ранее в этом месяце японские СМИ сообщали, что премьер-министр Фумио Кисида примет решение по дате начала сброса после встречи с Гросси, которая, как ожидается, состоится 4 июля в Токио.Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития.Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород", или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природных условиях, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он представляет опасность при попадании внутрь организма.Воду, прошедшую очистку от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей на литр.Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей.

https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870550763.html

https://ria.ru/20230607/voda-1876764968.html

https://ria.ru/20230629/kontrnastuplenie-1881317845.html

япония

южная корея

токио

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в мире, япония, южная корея, токио, фумио кисида, рафаэль гросси, магатэ, фукусима-1, терсо