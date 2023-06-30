https://ria.ru/20230630/video-1881490543.html

В Турции набирает популярность видео с игрой Эрдогана в баскетбол

В Турции набирает популярность видео с игрой Эрдогана в баскетбол - РИА Новости, 30.06.2023

В Турции набирает популярность видео с игрой Эрдогана в баскетбол

Экс-министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк выложил в соцсетях видео, на котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет в баскетбол и... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:56

2023-06-30T15:56

2023-06-30T16:38

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

мустафа варанк

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АНКАРА, 30 июн - РИА Новости. Экс-министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк выложил в соцсетях видео, на котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет в баскетбол и находится в неплохой физической форме, видео набирает популярность на фоне периодически появляющихся слухах о состоянии здоровья турецкого лидера. На видео в Twitter видно, как турецкий лидер при лёгком беге, умело справляется с мячом и закидывает его в корзину. Турецкий лидер до прихода в политику занимался футболом на полупрофессиональном уровне. В турецких СМИ периодически появляются слухи об ухудшении состояния здоровья Эрдогана. В начале июня журналист Джан Атаклы написал в Twitter, что врачи якобы готовятся в ближайшее время провести некую операцию Эрдогану, при этом диагноз журналист не уточнил. Информацию официально опровергла администрация турецкого лидера. В ходе своей предвыборной кампании, в апреле Эрдоган почувствовал себя плохо, когда давал интервью местным телеканалам. Интервью было прервано, после длительной паузы президент Турции вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. Позже Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента на фоне различных слухов опроверг сообщения о том, что Эрдоган якобы пережил инфаркт.

https://ria.ru/20230524/turtsiya-1873915677.html

турция

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, мустафа варанк