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В Турции набирает популярность видео с игрой Эрдогана в баскетбол - РИА Новости, 30.06.2023
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15:56 30.06.2023 (обновлено: 16:38 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/video-1881490543.html
В Турции набирает популярность видео с игрой Эрдогана в баскетбол
В Турции набирает популярность видео с игрой Эрдогана в баскетбол - РИА Новости, 30.06.2023
В Турции набирает популярность видео с игрой Эрдогана в баскетбол
Экс-министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк выложил в соцсетях видео, на котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет в баскетбол и... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:56
2023-06-30T16:38
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
мустафа варанк
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АНКАРА, 30 июн - РИА Новости. Экс-министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк выложил в соцсетях видео, на котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет в баскетбол и находится в неплохой физической форме, видео набирает популярность на фоне периодически появляющихся слухах о состоянии здоровья турецкого лидера. На видео в Twitter видно, как турецкий лидер при лёгком беге, умело справляется с мячом и закидывает его в корзину. Турецкий лидер до прихода в политику занимался футболом на полупрофессиональном уровне. В турецких СМИ периодически появляются слухи об ухудшении состояния здоровья Эрдогана. В начале июня журналист Джан Атаклы написал в Twitter, что врачи якобы готовятся в ближайшее время провести некую операцию Эрдогану, при этом диагноз журналист не уточнил. Информацию официально опровергла администрация турецкого лидера. В ходе своей предвыборной кампании, в апреле Эрдоган почувствовал себя плохо, когда давал интервью местным телеканалам. Интервью было прервано, после длительной паузы президент Турции вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. Позже Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента на фоне различных слухов опроверг сообщения о том, что Эрдоган якобы пережил инфаркт.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, мустафа варанк
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Мустафа Варанк
В Турции набирает популярность видео с игрой Эрдогана в баскетбол

Видео с игрой президента Эрдогана в баскетбол набирает популярность в Турции

© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган
Читать ria.ru в
АНКАРА, 30 июн - РИА Новости. Экс-министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк выложил в соцсетях видео, на котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет в баскетбол и находится в неплохой физической форме, видео набирает популярность на фоне периодически появляющихся слухах о состоянии здоровья турецкого лидера.
На видео в Twitter видно, как турецкий лидер при лёгком беге, умело справляется с мячом и закидывает его в корзину. Турецкий лидер до прихода в политику занимался футболом на полупрофессиональном уровне.
В турецких СМИ периодически появляются слухи об ухудшении состояния здоровья Эрдогана. В начале июня журналист Джан Атаклы написал в Twitter, что врачи якобы готовятся в ближайшее время провести некую операцию Эрдогану, при этом диагноз журналист не уточнил. Информацию официально опровергла администрация турецкого лидера.
В ходе своей предвыборной кампании, в апреле Эрдоган почувствовал себя плохо, когда давал интервью местным телеканалам. Интервью было прервано, после длительной паузы президент Турции вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. Позже Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента на фоне различных слухов опроверг сообщения о том, что Эрдоган якобы пережил инфаркт.
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В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганМустафа Варанк
 
 
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