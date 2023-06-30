Киев заявил, что хочет показать результаты на поле боя до саммита НАТО
Зеленский заявил, что Украина хочет показать результаты на поле боя до саммита НАТО
Разбитая украинская бронетехника. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью заявил, что Украина хочет "показать результаты" на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе.
"Перед саммитом мы должны показать результаты", - сказал Зеленский в интервью испанскому телеканалу RTVE.
Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.