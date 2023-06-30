https://ria.ru/20230630/ukraina-1881585885.html

Киев заявил, что хочет показать результаты на поле боя до саммита НАТО

Киев заявил, что хочет показать результаты на поле боя до саммита НАТО - РИА Новости, 30.06.2023

Киев заявил, что хочет показать результаты на поле боя до саммита НАТО

Владимир Зеленский в интервью заявил, что Украина хочет "показать результаты" на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T23:45

2023-06-30T23:45

2023-06-30T23:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

вильнюс

джо байден

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью заявил, что Украина хочет "показать результаты" на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе. "Перед саммитом мы должны показать результаты", - сказал Зеленский в интервью испанскому телеканалу RTVE. Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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в мире, украина, киев, вильнюс, джо байден, владимир зеленский, нато, йенс столтенберг