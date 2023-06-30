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В Совфеде предложили создать в России центр по кибербезопасности - РИА Новости, 30.06.2023
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10:25 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/tsentr-1881372548.html
В Совфеде предложили создать в России центр по кибербезопасности
В Совфеде предложили создать в России центр по кибербезопасности - РИА Новости, 30.06.2023
В Совфеде предложили создать в России центр по кибербезопасности
Необходимо создать в России межотраслевой центр по обеспечению безопасности информсистем, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета по развитию... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:25
2023-06-30T10:25
технологии
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Необходимо создать в России межотраслевой центр по обеспечению безопасности информсистем, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. "В России создание межотраслевого центра имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности информационных систем и защите критической информационной инфраструктуры. Решение о необходимости его создания было принято на секции Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации "Обеспечение технологического суверенитета и информационной безопасности Российской Федерации", - сказал сенатор. Шейкин уверен, что эта инициатива позволит отраслевым центрам скоординировать свою работу и обмениваться оперативной информацией о киберугрозах. По его словам, такое взаимодействие и обмен знаниями являются важными факторами для эффективной борьбы с киберпреступностью и защиты важных информационных ресурсов. "На мой взгляд, такая координация имеет особое значение в условиях увеличения угроз и числа кибератак на государственные организации и промышленные предприятия. Создание межотраслевого центра позволит объединить представителей ключевых объектов критической информационной инфраструктуры, экспертов в области информационной безопасности и представителей соответствующих министерств и служб", - подчеркнул парламентарий. Он отметил, что это будет способствовать эффективному обмену информацией, а также скоординирует усилия всех заинтересованных сторон, чтобы эффективно предотвращать и реагировать на киберугрозы. "Для успешной реализации проекта необходима поддержка со стороны ведущих федеральных органов исполнительной власти, включая Минцифру, Минфин, Минэнерго, Минздрав и Минпромторг. Их поддержка будет способствовать эффективному функционированию межотраслевого центра и повышению уровня безопасности критической информационной инфраструктуры, позволит обеспечить соответствующие ресурсы, экспертное мнение и необходимую координацию в работе центра, что будет способствовать эффективной борьбе с киберугрозами", - заключил Шейкин.
https://ria.ru/20230628/metodika-1880819628.html
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технологии, россия, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Технологии, Россия, Совет Федерации РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Совфеде предложили создать в России центр по кибербезопасности

Сенатор Шейкин предложили создать в России межотраслевой центр по кибербезопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Необходимо создать в России межотраслевой центр по обеспечению безопасности информсистем, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
«
"В России создание межотраслевого центра имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности информационных систем и защите критической информационной инфраструктуры. Решение о необходимости его создания было принято на секции Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации "Обеспечение технологического суверенитета и информационной безопасности Российской Федерации", - сказал сенатор.
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Шейкин уверен, что эта инициатива позволит отраслевым центрам скоординировать свою работу и обмениваться оперативной информацией о киберугрозах. По его словам, такое взаимодействие и обмен знаниями являются важными факторами для эффективной борьбы с киберпреступностью и защиты важных информационных ресурсов.
«
"На мой взгляд, такая координация имеет особое значение в условиях увеличения угроз и числа кибератак на государственные организации и промышленные предприятия. Создание межотраслевого центра позволит объединить представителей ключевых объектов критической информационной инфраструктуры, экспертов в области информационной безопасности и представителей соответствующих министерств и служб", - подчеркнул парламентарий.
Он отметил, что это будет способствовать эффективному обмену информацией, а также скоординирует усилия всех заинтересованных сторон, чтобы эффективно предотвращать и реагировать на киберугрозы.
«
"Для успешной реализации проекта необходима поддержка со стороны ведущих федеральных органов исполнительной власти, включая Минцифру, Минфин, Минэнерго, Минздрав и Минпромторг. Их поддержка будет способствовать эффективному функционированию межотраслевого центра и повышению уровня безопасности критической информационной инфраструктуры, позволит обеспечить соответствующие ресурсы, экспертное мнение и необходимую координацию в работе центра, что будет способствовать эффективной борьбе с киберугрозами", - заключил Шейкин.
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