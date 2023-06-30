В Совфеде предложили создать в России центр по кибербезопасности
Сенатор Шейкин предложили создать в России межотраслевой центр по кибербезопасности
Информационные технологии. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Необходимо создать в России межотраслевой центр по обеспечению безопасности информсистем, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
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"В России создание межотраслевого центра имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности информационных систем и защите критической информационной инфраструктуры. Решение о необходимости его создания было принято на секции Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации "Обеспечение технологического суверенитета и информационной безопасности Российской Федерации", - сказал сенатор.
Шейкин уверен, что эта инициатива позволит отраслевым центрам скоординировать свою работу и обмениваться оперативной информацией о киберугрозах. По его словам, такое взаимодействие и обмен знаниями являются важными факторами для эффективной борьбы с киберпреступностью и защиты важных информационных ресурсов.
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"На мой взгляд, такая координация имеет особое значение в условиях увеличения угроз и числа кибератак на государственные организации и промышленные предприятия. Создание межотраслевого центра позволит объединить представителей ключевых объектов критической информационной инфраструктуры, экспертов в области информационной безопасности и представителей соответствующих министерств и служб", - подчеркнул парламентарий.
Он отметил, что это будет способствовать эффективному обмену информацией, а также скоординирует усилия всех заинтересованных сторон, чтобы эффективно предотвращать и реагировать на киберугрозы.
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"Для успешной реализации проекта необходима поддержка со стороны ведущих федеральных органов исполнительной власти, включая Минцифру, Минфин, Минэнерго, Минздрав и Минпромторг. Их поддержка будет способствовать эффективному функционированию межотраслевого центра и повышению уровня безопасности критической информационной инфраструктуры, позволит обеспечить соответствующие ресурсы, экспертное мнение и необходимую координацию в работе центра, что будет способствовать эффективной борьбе с киберугрозами", - заключил Шейкин.