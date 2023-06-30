https://ria.ru/20230630/strelba-1881586937.html

Додон призвал отправить власти Молдавии в отставку из-за ЧП в аэропорту

Додон призвал отправить власти Молдавии в отставку из-за ЧП в аэропорту - РИА Новости, 30.06.2023

Додон призвал отправить власти Молдавии в отставку из-за ЧП в аэропорту

Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале призвал отправить в отставку власти страны после инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева, из-за... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T23:58

2023-06-30T23:58

2023-06-30T23:58

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молдавия

кишинев

таджикистан

игорь додон

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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале призвал отправить в отставку власти страны после инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева, из-за чего погибли два человека. В пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты – временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта, а также ранил одного пассажира. Стрелявший был задержан, но ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии. "Это еще одно доказательство тотальной некомпетентности руководства страны. Очевидно, что главы структур, которые должны защищать интересы, а главное – жизнь наших сограждан, не справляются со своими обязанностями и должны быть немедленно отправлены в отставку", - написал Додон, комментируя инцидент в аэропорту. По его словам, сложившаяся ситуация доказала, что "действующая власть не в состоянии обеспечить безопасность населения и стратегических объектов".

https://ria.ru/20230630/strelba-1881546922.html

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в мире, молдавия, кишинев, таджикистан, игорь додон