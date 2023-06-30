https://ria.ru/20230630/strelba-1881576637.html

Глава МВД Молдавии прервала визит в Португалию из-за стрельбы в аэропорту

Глава МВД Молдавии прервала визит в Португалию из-за стрельбы в аэропорту - РИА Новости, 30.06.2023

Глава МВД Молдавии прервала визит в Португалию из-за стрельбы в аэропорту

Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко сообщила, что прерывает рабочий визит в Португалию из-за стрельбы в аэропорту Кишинева и гибели двух человек. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T21:46

2023-06-30T21:46

2023-06-30T21:46

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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко сообщила, что прерывает рабочий визит в Португалию из-за стрельбы в аэропорту Кишинева и гибели двух человек. Ранее в пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта, а также ранил одного пассажира. Стрелявший был задержан, но ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии. "Я срочно возвращаюсь из командировки в Португалию... Я осуждаю любые действия, которые угрожают безопасности и защите нашего народа", - написала Ревенко на своей странице в Facebook*. Глава МВД выразила благодарность властям Молдавии, которые предприняли меры, чтобы жертв не стало больше. Она также выразила соболезнования семьям погибших.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230630/strelba-1881546922.html

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