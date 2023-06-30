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Глава МВД Молдавии прервала визит в Португалию из-за стрельбы в аэропорту
Глава МВД Молдавии прервала визит в Португалию из-за стрельбы в аэропорту - РИА Новости, 30.06.2023
Глава МВД Молдавии прервала визит в Португалию из-за стрельбы в аэропорту
Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко сообщила, что прерывает рабочий визит в Португалию из-за стрельбы в аэропорту Кишинева и гибели двух человек. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T21:46
2023-06-30T21:46
2023-06-30T21:46
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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко сообщила, что прерывает рабочий визит в Португалию из-за стрельбы в аэропорту Кишинева и гибели двух человек. Ранее в пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта, а также ранил одного пассажира. Стрелявший был задержан, но ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии. "Я срочно возвращаюсь из командировки в Португалию... Я осуждаю любые действия, которые угрожают безопасности и защите нашего народа", - написала Ревенко на своей странице в Facebook*. Глава МВД выразила благодарность властям Молдавии, которые предприняли меры, чтобы жертв не стало больше. Она также выразила соболезнования семьям погибших.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, молдавия, португалия, кишинев
В мире, Молдавия, Португалия, Кишинев
Глава МВД Молдавии прервала визит в Португалию из-за стрельбы в аэропорту
Глава МВД Молдавии Ревенко прервала визит в Португалию из-за стрельбы в аэропорту Кишинева
КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко сообщила, что прерывает рабочий визит в Португалию из-за стрельбы в аэропорту Кишинева и гибели двух человек.
Ранее в пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана
, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта, а также ранил одного пассажира. Стрелявший был задержан, но ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии.
"Я срочно возвращаюсь из командировки в Португалию... Я осуждаю любые действия, которые угрожают безопасности и защите нашего народа", - написала Ревенко на своей странице в Facebook*.
Глава МВД выразила благодарность властям Молдавии, которые предприняли меры, чтобы жертв не стало больше. Она также выразила соболезнования семьям погибших.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Санду выразила соболезнования семьям погибших при стрельбе в аэропорту