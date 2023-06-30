https://ria.ru/20230630/strelba-1881575722.html

МИД Таджикистана запросил информацию о гражданстве стрелявшего в Кишиневе

МИД Таджикистана запросил информацию о гражданстве стрелявшего в Кишиневе - РИА Новости, 30.06.2023

МИД Таджикистана запросил информацию о гражданстве стрелявшего в Кишиневе

МИД Таджикистана запросил информацию о гражданстве злоумышленника, застрелившего двух человек в международном аэропорту Кишинева, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T21:38

2023-06-30T21:38

2023-06-30T21:38

в мире

таджикистан

кишинев

молдавия

дорин речан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881555493_0:104:2871:1718_1920x0_80_0_0_dc98096246684f4ba3b5c46874491436.jpg

ДУШАНБЕ, 30 июн – РИА Новости. МИД Таджикистана запросил информацию о гражданстве злоумышленника, застрелившего двух человек в международном аэропорту Кишинева, сообщил РИА Новости начальник департамента информации таджикского внешнеполитического ведомства Шохин Самади. Ранее в пятницу злоумышленник устроил стрельбу в аэропорту Кишинева, убив двух человек и ранив одного. Пассажиры были эвакуированы, вылеты временно отложены. По данным МВД, стрелял иностранец, которого не впустили в страну. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что речь идет о гражданине Таджикистана, которому запретили въезд в республику. "Мы пока не можем подтвердить, что открывший стрельбу в аэропорту Кишинева является гражданином Таджикистана", - сказал Самади. По его словам, посольство Таджикистана на Украине, которое также представляет интересны страны в Молдавии, запросило информацию и "ждет официального ответа от молдавских партнеров".

https://ria.ru/20230630/strelba-1881546922.html

таджикистан

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таджикистан, кишинев, молдавия, дорин речан