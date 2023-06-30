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МИД Таджикистана запросил информацию о гражданстве стрелявшего в Кишиневе
МИД Таджикистана запросил информацию о гражданстве стрелявшего в Кишиневе - РИА Новости, 30.06.2023
МИД Таджикистана запросил информацию о гражданстве стрелявшего в Кишиневе
МИД Таджикистана запросил информацию о гражданстве злоумышленника, застрелившего двух человек в международном аэропорту Кишинева, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T21:38
2023-06-30T21:38
2023-06-30T21:38
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кишинев
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ДУШАНБЕ, 30 июн – РИА Новости. МИД Таджикистана запросил информацию о гражданстве злоумышленника, застрелившего двух человек в международном аэропорту Кишинева, сообщил РИА Новости начальник департамента информации таджикского внешнеполитического ведомства Шохин Самади. Ранее в пятницу злоумышленник устроил стрельбу в аэропорту Кишинева, убив двух человек и ранив одного. Пассажиры были эвакуированы, вылеты временно отложены. По данным МВД, стрелял иностранец, которого не впустили в страну. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что речь идет о гражданине Таджикистана, которому запретили въезд в республику. "Мы пока не можем подтвердить, что открывший стрельбу в аэропорту Кишинева является гражданином Таджикистана", - сказал Самади. По его словам, посольство Таджикистана на Украине, которое также представляет интересны страны в Молдавии, запросило информацию и "ждет официального ответа от молдавских партнеров".
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в мире, таджикистан, кишинев, молдавия, дорин речан
В мире, Таджикистан, Кишинев, Молдавия, Дорин Речан
МИД Таджикистана запросил информацию о гражданстве стрелявшего в Кишиневе
МИД Таджикистана запросил информацию о гражданстве стрелявшего в аэропорту Кишинева