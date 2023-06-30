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Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана - РИА Новости, 30.06.2023
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19:19 30.06.2023 (обновлено: 19:33 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/strelba-1881548209.html
Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана
Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана - РИА Новости, 30.06.2023
Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана
Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в международном аэропорту Кишинева, в результате которой погибли два человека, открыл гражданин Таджикистана. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T19:19
2023-06-30T19:33
молдавия
таджикистан
кишинев
дорин речан
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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в международном аэропорту Кишинева, в результате которой погибли два человека, открыл гражданин Таджикистана."Серьезный инцидент с безопасностью в международном аэропорту Кишинева. 43-летнему гражданину Таджикистана запретили въезд в Молдавию по соображениям безопасности. Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции", - написал Речан на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).По его словам, также был ранен один из пассажиров, которому оказана медицинская помощь.Ранее в пятницу пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил стрельбу в столичном аэропорту, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрелял иностранец, которого не впустили в страну, в результате стрельбы скончались два человека. Силами полицейской бригады особого назначения "Фулджер" ("Молния") стрелявший был задержан, ему потребовалась медицинская помощь. Организация полетов и коммерческая деятельность в аэропорту в настоящее время приостановлены. Полиция обеспечила безопасность граждан, оказавшихся в районе аэропорта. Руководство страны было срочно проинформировано о ситуации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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молдавия, таджикистан, кишинев, дорин речан, в мире, россия
Молдавия, Таджикистан, Кишинев, Дорин Речан, В мире, Россия
Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана

Премьер Молдавии Речан: стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЛюди у аэропорта Кишинева
Люди у аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Люди у аэропорта Кишинева
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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в международном аэропорту Кишинева, в результате которой погибли два человека, открыл гражданин Таджикистана.
"Серьезный инцидент с безопасностью в международном аэропорту Кишинева. 43-летнему гражданину Таджикистана запретили въезд в Молдавию по соображениям безопасности. Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции", - написал Речан на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, также был ранен один из пассажиров, которому оказана медицинская помощь.
Ранее в пятницу пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил стрельбу в столичном аэропорту, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрелял иностранец, которого не впустили в страну, в результате стрельбы скончались два человека. Силами полицейской бригады особого назначения "Фулджер" ("Молния") стрелявший был задержан, ему потребовалась медицинская помощь. Организация полетов и коммерческая деятельность в аэропорту в настоящее время приостановлены. Полиция обеспечила безопасность граждан, оказавшихся в районе аэропорта. Руководство страны было срочно проинформировано о ситуации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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