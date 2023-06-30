https://ria.ru/20230630/sredstva-1881500568.html

Макрон заявил об использовании МВД дополнительных средств из-за беспорядков

Макрон заявил об использовании МВД дополнительных средств из-за беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023

Макрон заявил об использовании МВД дополнительных средств из-за беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон на заседании антикризисного штаба заявил об использовании министерством внутренних дел "дополнительных средств" на фоне... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:34

2023-06-30T16:34

2023-06-30T16:34

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881365455_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0cde2f99bbc3f81729d325d5b34f6cb8.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на заседании антикризисного штаба заявил об использовании министерством внутренних дел "дополнительных средств" на фоне беспорядков. По его словам, ведомство задействует "дополнительные средства" в ответ на протесты. Президент подчеркнул, что правоохранители оперативно и целесообразно реагируют на происходящее. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, эммануэль макрон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере