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Спецоперация, 30 июня: Запад провоцирует прямое столкновение ядерных держав - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 30.06.2023 (обновлено: 23:07 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/spetsoperatsiya-1881575890.html
Спецоперация, 30 июня: Запад провоцирует прямое столкновение ядерных держав
Спецоперация, 30 июня: Запад провоцирует прямое столкновение ядерных держав - РИА Новости, 30.06.2023
Спецоперация, 30 июня: Запад провоцирует прямое столкновение ядерных держав
Российские войска будут уничтожать места, в которых собираются украинские военные и западные наемники, а тот факт, что для таких целей используются гражданские... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T23:06
2023-06-30T23:07
специальная военная операция на украине
украина
сша
сергей лавров
владимир рогов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
василий небензя
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские войска будут уничтожать места, в которых собираются украинские военные и западные наемники, а тот факт, что для таких целей используются гражданские объекты - военное преступление Украины, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе брифинга он добавил, что попытку мятежа Евгения Пригожина трудно назвать громче, чем "передрягой". Министр подчеркнул, Россия никому ничего не обязана объяснять по вопросу попытки мятежа и его возможного влияния на процессы в стране. Лавров отметил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС, но на все увещевания России агентство говорит, что не может заявить об этом прямо. Министр указал, что заявления о том, что Россия якобы собирается "взорвать" ЗАЭС - вранье чистой воды. Потери ВСУИсточник в силовых структурах России сообщил РИА Новости, что Киев потерял более 700 человек убитыми у Кременной с 20-х чисел июня, десятки военных попали в плен после неудачных попыток атаковать. Он добавил, что изначально украинские подразделения пытались атаковать российские войска, но атаки были отбиты, а инициатива перехвачена: группировка "О" контратаковала и вынудила вернуться на фронт подразделения 95-й и 25-й аэромобильных бригад. Международная обстановкаПостпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности заявил, что Запад на фоне поддержки Киева сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами. Небензя добавил, что Киев продолжает осуществлять провокации в отношении Запорожской АЭС, несмотря на усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности станции. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена активно обсуждает предоставление Украине кассетных боеприпасов в надежде на более успешное контрнаступление Киева. Военно-дипломатический источник в Дамаске сообщил РИА Новости, что на фоне неудачного для американской администрации хода конфликта на Украине США предпринимают дополнительные шаги по наращиванию вербовки желающих воевать в рядах ВСУ.
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
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украина, сша, сергей лавров, владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, василий небензя, f-16, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Сергей Лавров, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Василий Небензя, F-16, В мире
Спецоперация, 30 июня: Запад провоцирует прямое столкновение ядерных держав

Постпред России при ООН Небензя: Запад провоцирует прямое столкновение ядерных держав

CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства
Испытание термоядерного взрывного устройства - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
Испытание термоядерного взрывного устройства. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские войска будут уничтожать места, в которых собираются украинские военные и западные наемники, а тот факт, что для таких целей используются гражданские объекты - военное преступление Украины, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В ходе брифинга он добавил, что попытку мятежа Евгения Пригожина трудно назвать громче, чем "передрягой". Министр подчеркнул, Россия никому ничего не обязана объяснять по вопросу попытки мятежа и его возможного влияния на процессы в стране.
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Лавров отметил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС, но на все увещевания России агентство говорит, что не может заявить об этом прямо. Министр указал, что заявления о том, что Россия якобы собирается "взорвать" ЗАЭС - вранье чистой воды.

Потери ВСУ

Источник в силовых структурах России сообщил РИА Новости, что Киев потерял более 700 человек убитыми у Кременной с 20-х чисел июня, десятки военных попали в плен после неудачных попыток атаковать. Он добавил, что изначально украинские подразделения пытались атаковать российские войска, но атаки были отбиты, а инициатива перехвачена: группировка "О" контратаковала и вынудила вернуться на фронт подразделения 95-й и 25-й аэромобильных бригад.
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Международная обстановка

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности заявил, что Запад на фоне поддержки Киева сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами. Небензя добавил, что Киев продолжает осуществлять провокации в отношении Запорожской АЭС, несмотря на усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности станции.
Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена активно обсуждает предоставление Украине кассетных боеприпасов в надежде на более успешное контрнаступление Киева.
Военно-дипломатический источник в Дамаске сообщил РИА Новости, что на фоне неудачного для американской администрации хода конфликта на Украине США предпринимают дополнительные шаги по наращиванию вербовки желающих воевать в рядах ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАСергей ЛавровВладимир РоговВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВасилий НебензяF-16В мире
 
 
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