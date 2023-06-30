https://ria.ru/20230630/spetsoperatsiya-1881575890.html

Спецоперация, 30 июня: Запад провоцирует прямое столкновение ядерных держав

Спецоперация, 30 июня: Запад провоцирует прямое столкновение ядерных держав - РИА Новости, 30.06.2023

Спецоперация, 30 июня: Запад провоцирует прямое столкновение ядерных держав

Российские войска будут уничтожать места, в которых собираются украинские военные и западные наемники, а тот факт, что для таких целей используются гражданские... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T23:06

2023-06-30T23:06

2023-06-30T23:07

специальная военная операция на украине

украина

сша

сергей лавров

владимир рогов

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

василий небензя

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские войска будут уничтожать места, в которых собираются украинские военные и западные наемники, а тот факт, что для таких целей используются гражданские объекты - военное преступление Украины, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе брифинга он добавил, что попытку мятежа Евгения Пригожина трудно назвать громче, чем "передрягой". Министр подчеркнул, Россия никому ничего не обязана объяснять по вопросу попытки мятежа и его возможного влияния на процессы в стране. Лавров отметил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС, но на все увещевания России агентство говорит, что не может заявить об этом прямо. Министр указал, что заявления о том, что Россия якобы собирается "взорвать" ЗАЭС - вранье чистой воды. Потери ВСУИсточник в силовых структурах России сообщил РИА Новости, что Киев потерял более 700 человек убитыми у Кременной с 20-х чисел июня, десятки военных попали в плен после неудачных попыток атаковать. Он добавил, что изначально украинские подразделения пытались атаковать российские войска, но атаки были отбиты, а инициатива перехвачена: группировка "О" контратаковала и вынудила вернуться на фронт подразделения 95-й и 25-й аэромобильных бригад. Международная обстановкаПостпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности заявил, что Запад на фоне поддержки Киева сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами. Небензя добавил, что Киев продолжает осуществлять провокации в отношении Запорожской АЭС, несмотря на усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности станции. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена активно обсуждает предоставление Украине кассетных боеприпасов в надежде на более успешное контрнаступление Киева. Военно-дипломатический источник в Дамаске сообщил РИА Новости, что на фоне неудачного для американской администрации хода конфликта на Украине США предпринимают дополнительные шаги по наращиванию вербовки желающих воевать в рядах ВСУ.

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

https://ria.ru/20230630/oruzhie-1881411035.html

https://ria.ru/20230630/voyna-1881319911.html

украина

сша

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