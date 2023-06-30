https://ria.ru/20230630/serbiya-1881584088.html

В Сербии оппозиция на акции протеста блокировала международную автотрассу

В Сербии оппозиция на акции протеста блокировала международную автотрассу - РИА Новости, 30.06.2023

В Сербии оппозиция на акции протеста блокировала международную автотрассу

Сторонники сербской оппозиции в рамках акции "Сербия против насилия" блокировали в пятницу вечером участки международной автотрассы под Белградом и в городе... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T23:15

2023-06-30T23:15

2023-06-30T23:15

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БЕЛГРАД, 30 июн - РИА Новости. Сторонники сербской оппозиции в рамках акции "Сербия против насилия" блокировали в пятницу вечером участки международной автотрассы под Белградом и в городе Нови-Сад, трансляция велась в соцсетях активистов. В пятницу вечером протестующие на автомобилях замедлили, а затем блокировали движение на отрезке международной автомагистрали из Будапешта в Салоники у терминала оплаты на въезде в Белград с юга, а также отрезок той же магистрали близ моста через реку Саву в районе Нови-Београд. Во втором по величине городе страны Нови-Саде блокада продолжалась около часа после 18.00 (19.00 мск) на въезде по той же автомагистрали. "Служебный автомобиль с венгерскими дипломатическими номерами попытался проехать через блокаду в Нови-Саде, но демонстранты его не пропустили... Следящие за порядком на протесте активисты предполагают, что в салоне были наши люди (сербские граждане - ред.), потому что они ругались по-сербски, точнее, угрожали "перебить всех из пулемета", - передает портал издания Danas, который разместил видео инцидента. В столице Сербии протестная акция прошла без происшествий, около 20.00 (21.00 мск) автомагистраль была разблокирована. Президент Сербии Александр Вучич заявил 27 июня, что слова председателя Совфеда Валентины Матвиенко о дестабилизации Сербии извне показывают ее отличное знание ситуации на Балканах. Матвиенко перед тем заявила, что Запад готовит "цветную революцию" в Сербии. По ее мнению, сейчас налицо "классический пример сетецентричной войны", когда подконтрольные Западу сетевые структуры используют какую-нибудь чувствительную тему для расшатывания ситуации в республике, а после этого провоцируют демонстрации. Вучич ранее назвал протесты оппозиции мирными, за исключением угроз его убить, и подчеркнул, что сербские власти избегают применения силы против демонстрантов, как это делают в ЕС. Демонстранты с середины мая ходят по выходным колонной от Скупщины (парламента) по центральным улицам города. В минувшую субботу состоялась очередная мирная акция сторонников оппозиции. Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов власти собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от парламента до здания правительства страны. Лозунгом акции стало "Сербия против насилия", организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников. Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции граждан в связи с двумя массовыми убийствами в начале мая, в результате которых погибли 19 человек. По его данным, на протестную акцию 8 мая пришли максимум девять тысяч демонстрантов. Протесты затем повторялись несколько раз с перекрытием важных транспортных артерий Белграда и международной автотрассы из Будапешта в Салоники. Требования демонстрантов - отзыв лицензий на вещание телеканалов Pink и Happy TV и запрет передач, которые подстрекают насилие, агрессию и аморальность, особенно реалити-шоу, отставки министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина, установление ответственности правительства за ситуацию в сфере безопасности Сербии.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

https://ria.ru/20230627/kosovo-1880718081.html

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в мире, сербия, белград (город), будапешт, валентина матвиенко, александр вучич, братислав гашич, совет федерации рф, евросоюз, партия свободы и справедливости