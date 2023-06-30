https://ria.ru/20230630/sammit-1881564998.html
Зеленский заявил, что на его присутствие на саммите ЕС-СЕЛАК наложили вето
Зеленский заявил, что на его присутствие на саммите ЕС-СЕЛАК наложили вето - РИА Новости, 30.06.2023
Зеленский заявил, что на его присутствие на саммите ЕС-СЕЛАК наложили вето
Владимир Зеленский заверил, что премьер-министр Испании Педро Санчес пригласил его принять участие в июльском саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T20:46
2023-06-30T20:46
2023-06-30T20:46
в мире
испания
латинская америка
педро санчес
владимир зеленский
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МАДРИД, 30 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заверил, что премьер-министр Испании Педро Санчес пригласил его принять участие в июльском саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Брюсселе, но некоторые латиноамериканские страны наложили вето на его присутствие, передает новостное агентство EFE. "Он (Санчес) пригласил меня, но некоторые латиноамериканские лидеры заблокировали это приглашение", - сказал группе испанских СМИ Зеленский, который выразил готовность посетить Латинскую Америку и Испанию. Кроме того, сообщается, что Зеленский поблагодарил Санчеса за поддержку в содействии сближению Украины с Латинской Америкой. Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872995845.html
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в мире, испания, латинская америка, педро санчес, владимир зеленский, евросоюз, брюссель
В мире, Испания, Латинская Америка, Педро Санчес, Владимир Зеленский, Евросоюз, Брюссель
Зеленский заявил, что на его присутствие на саммите ЕС-СЕЛАК наложили вето
Зеленский заявил, что на его визит на саммит ЕС и стран Латинской Америки наложили вето