https://ria.ru/20230630/sammit-1881564998.html

Зеленский заявил, что на его присутствие на саммите ЕС-СЕЛАК наложили вето

Зеленский заявил, что на его присутствие на саммите ЕС-СЕЛАК наложили вето - РИА Новости, 30.06.2023

Зеленский заявил, что на его присутствие на саммите ЕС-СЕЛАК наложили вето

Владимир Зеленский заверил, что премьер-министр Испании Педро Санчес пригласил его принять участие в июльском саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T20:46

2023-06-30T20:46

2023-06-30T20:46

в мире

испания

латинская америка

педро санчес

владимир зеленский

евросоюз

брюссель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839351_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_a3faac0f274be0921fe3b53cd791c4bd.jpg

МАДРИД, 30 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заверил, что премьер-министр Испании Педро Санчес пригласил его принять участие в июльском саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Брюсселе, но некоторые латиноамериканские страны наложили вето на его присутствие, передает новостное агентство EFE. "Он (Санчес) пригласил меня, но некоторые латиноамериканские лидеры заблокировали это приглашение", - сказал группе испанских СМИ Зеленский, который выразил готовность посетить Латинскую Америку и Испанию. Кроме того, сообщается, что Зеленский поблагодарил Санчеса за поддержку в содействии сближению Украины с Латинской Америкой. Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872995845.html

испания

латинская америка

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, испания, латинская америка, педро санчес, владимир зеленский, евросоюз, брюссель