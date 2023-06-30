https://ria.ru/20230630/sammit-1881420190.html

Лавров рассказал об особенностях проведения саммита "Россия — Африка"

Лавров рассказал об особенностях проведения саммита "Россия — Африка" - РИА Новости, 30.06.2023

Лавров рассказал об особенностях проведения саммита "Россия — Африка"

Более половины стран-участниц саммита "Россия-Африка" будут представлены на высшем уровне, несмотря на давление со стороны Запада, заявил глава МИД России... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:31

2023-06-30T12:31

2023-06-30T12:38

в мире

россия

африка

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/25/1560082595_177:0:3210:1706_1920x0_80_0_0_c6892be47cd5fe2bbd51d5b0d9a13180.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более половины стран-участниц саммита "Россия-Африка" будут представлены на высшем уровне, несмотря на давление со стороны Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Практически все страны подтвердили свое участие, на высшем уровне - не один и не два десятка. Я сейчас просто не вспомню, но больше половины африканских стран подтвердили участие на высшем уровне, хотя их просто прессингуют беззастенчиво, каждый день требуя, чтобы они либо отменили свою поездку на саммит, либо понизили уровень участия", - сказал министр на брифинге.Второй саммит и Экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230630/sudan-1881396305.html

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, африка, сергей лавров