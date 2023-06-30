https://ria.ru/20230630/sammit-1881420190.html
Лавров рассказал об особенностях проведения саммита "Россия — Африка"
Лавров рассказал об особенностях проведения саммита "Россия — Африка" - РИА Новости, 30.06.2023
Лавров рассказал об особенностях проведения саммита "Россия — Африка"
Более половины стран-участниц саммита "Россия-Африка" будут представлены на высшем уровне, несмотря на давление со стороны Запада, заявил глава МИД России... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:31
2023-06-30T12:31
2023-06-30T12:38
в мире
россия
африка
сергей лавров
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более половины стран-участниц саммита "Россия-Африка" будут представлены на высшем уровне, несмотря на давление со стороны Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Практически все страны подтвердили свое участие, на высшем уровне - не один и не два десятка. Я сейчас просто не вспомню, но больше половины африканских стран подтвердили участие на высшем уровне, хотя их просто прессингуют беззастенчиво, каждый день требуя, чтобы они либо отменили свою поездку на саммит, либо понизили уровень участия", - сказал министр на брифинге.Второй саммит и Экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, африка, сергей лавров
В мире, Россия, Африка, Сергей Лавров
Лавров рассказал об особенностях проведения саммита "Россия — Африка"
Лавров: Запад требует от стран Африки отказаться от участия в саммите в России
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более половины стран-участниц саммита "Россия-Африка" будут представлены на высшем уровне, несмотря на давление со стороны Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Практически все страны подтвердили свое участие, на высшем уровне - не один и не два десятка. Я сейчас просто не вспомню, но больше половины африканских стран подтвердили участие на высшем уровне, хотя их просто прессингуют беззастенчиво, каждый день требуя, чтобы они либо отменили свою поездку на саммит, либо понизили уровень участия", - сказал министр на брифинге.
Второй саммит и Экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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