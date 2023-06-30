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Лавров рассказал об особенностях проведения саммита "Россия — Африка" - РИА Новости, 30.06.2023
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12:31 30.06.2023 (обновлено: 12:38 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/sammit-1881420190.html
Лавров рассказал об особенностях проведения саммита "Россия — Африка"
Лавров рассказал об особенностях проведения саммита "Россия — Африка" - РИА Новости, 30.06.2023
Лавров рассказал об особенностях проведения саммита "Россия — Африка"
Более половины стран-участниц саммита "Россия-Африка" будут представлены на высшем уровне, несмотря на давление со стороны Запада, заявил глава МИД России... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:31
2023-06-30T12:38
в мире
россия
африка
сергей лавров
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более половины стран-участниц саммита "Россия-Африка" будут представлены на высшем уровне, несмотря на давление со стороны Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Практически все страны подтвердили свое участие, на высшем уровне - не один и не два десятка. Я сейчас просто не вспомню, но больше половины африканских стран подтвердили участие на высшем уровне, хотя их просто прессингуют беззастенчиво, каждый день требуя, чтобы они либо отменили свою поездку на саммит, либо понизили уровень участия", - сказал министр на брифинге.Второй саммит и Экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230630/sudan-1881396305.html
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в мире, россия, африка, сергей лавров
В мире, Россия, Африка, Сергей Лавров
Лавров рассказал об особенностях проведения саммита "Россия — Африка"

Лавров: Запад требует от стран Африки отказаться от участия в саммите в России

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники экономического форума "Россия - Африка"
Участники экономического форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Участники экономического форума "Россия - Африка". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более половины стран-участниц саммита "Россия-Африка" будут представлены на высшем уровне, несмотря на давление со стороны Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Практически все страны подтвердили свое участие, на высшем уровне - не один и не два десятка. Я сейчас просто не вспомню, но больше половины африканских стран подтвердили участие на высшем уровне, хотя их просто прессингуют беззастенчиво, каждый день требуя, чтобы они либо отменили свою поездку на саммит, либо понизили уровень участия", - сказал министр на брифинге.
Второй саммит и Экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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