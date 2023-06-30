В Киеве пригрозили, что Зеленский не приедет на саммит НАТО
Замглавы офиса Жовква: Зеленский не поедет на саммит НАТО, если альянс не проявит мужество
© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Украина хочет получить приглашение начать процесс вступления в НАТО на июльском саммите альянса, в противном случае Владимир Зеленский на него не поедет, заявил Reuters заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква.
По его словам, заявка Киева на вступление находится "на столах" у участников альянса, а ответ на нее подразумевает "приглашение к членству". "Мы просим начать процедуру", — заявил Жовква, "стукнув по столу" во время интервью.
Представитель офиса пригрозил, что если на саммите "не будет результата", а участники альянса "проявят дефицит мужества", то у Зеленского не будет причин туда ехать.
Саммит НАТО должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе.
Позвали только на "поля"
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью CNN в среду сообщил, что Украину пригласили принять участие только во встрече на "полях" июльского саммита НАТО в Вильнюсе.
При этом министр посетовал на отсутствие в НАТО однозначной позиции относительно членства Украины. По его мнению, имеются все условия для приглашения Киева в НАТО и если альянс "не примет сильного решения" по поводу членства Украины, то "возобладает логика страха".
"Мощный сигнал"
Сам Зеленский в среду на заседании Верховной рады вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз.
"Если НАТО будет гарантировать безопасность Украины, наши силы будут гарантировать безопасность и защиту других членов НАТО. Чтобы это стало реальностью, необходимо одно – чтобы все наши партнеры по альянсу перестали оглядываться на Кремль при утверждении своих важных решений. Вступление Украины в НАТО будет мощным сигналом для мира", - сказал он.
В Киеве ожидают от предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, максимальной конкретики в обеспечении безопасности Украины, рассчитывают, что его решения станут противоположностью "Будапештского меморандума", заявил, со своей стороны, секретарь нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
"Сюрприз"
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, выступая в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, обещала "сюрприз" по членству Украины на июльском саммите блока в Вильнюсе. Генсек НАТО ее слова не опровергал, а выразил уверенность, что лидеры на встрече в верхах "придут к единой позиции" по этому вопросу.
Столтенберг заявил, что саммит примет решения как по долгосрочной практической поддержке Киева, так и по укреплению политических связей НАТО с Украиной. "Пока рано предвосхищать результаты саммита. Сейчас идут консультации, как происходит всегда по важным решениям, которые нам необходимо принять. Но я абсолютно уверен, что лидеры на саммите придут к единой позиции по тому, как ответить на ожидания Украины по членству… Лидеры стран НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет практической поддержки Украины, но также мы обсуждаем укрепление и политических связей, включая через потенциальное согласование Совета НАТО - Украина", - пояснил генсек.
В то же время он заявил, что альянс рассмотрит вопрос о стремлении Украины присоединиться к блоку "после саммита" в Вильнюсе.
При этом генсек отметил, что "самое важное – продолжать поддержку Украины". "И, конечно, решение ЕС предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз имеет свое влияние на те дискуссии, которые идут в НАТО", - добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.