На саммите ЕС в Брюсселе осудили разрушение Каховской ГЭС
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе осудили разрушение Каховской ГЭС, но не назвали виновных
© AP PhotoЗатопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра
© AP Photo
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Лидеры ЕС осудили преднамеренное разрушение Каховской ГЭС, но не назвали виновных, следует из обнародованных итогов обсуждения конфликта на Украине на саммите ЕС в Брюсселе.
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"Евросовет самым решительным образом осуждает преднамеренное разрушение плотины Каховской ГЭС, имеющее разрушительные гуманитарные, экологические, сельскохозяйственные и экономические последствия, а также ставящее под угрозу безопасность Запорожской АЭС", - указывается в документе.
В ЕС также повторили готовность в этой связи "оказать дальнейшую поддержку Украине.
Ранее президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район контрнаступления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации с Запорожской АЭС, отмечал, что угрозы провокаций со стороны украинского режима постоянны, это продемонстрировала диверсия на Каховской ГЭС.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. С 30 сентября 2022 года этот регион вошел в состав России по итогам референдума.