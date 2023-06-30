https://ria.ru/20230630/sammit-1881340892.html

На саммите ЕС в Брюсселе осудили разрушение Каховской ГЭС

На саммите ЕС в Брюсселе осудили разрушение Каховской ГЭС - РИА Новости, 30.06.2023

На саммите ЕС в Брюсселе осудили разрушение Каховской ГЭС

Лидеры ЕС осудили преднамеренное разрушение Каховской ГЭС, но не назвали виновных, следует из обнародованных итогов обсуждения конфликта на Украине на саммите... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T02:59

2023-06-30T02:59

2023-06-30T03:13

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Лидеры ЕС осудили преднамеренное разрушение Каховской ГЭС, но не назвали виновных, следует из обнародованных итогов обсуждения конфликта на Украине на саммите ЕС в Брюсселе."Евросовет самым решительным образом осуждает преднамеренное разрушение плотины Каховской ГЭС, имеющее разрушительные гуманитарные, экологические, сельскохозяйственные и экономические последствия, а также ставящее под угрозу безопасность Запорожской АЭС", - указывается в документе.В ЕС также повторили готовность в этой связи "оказать дальнейшую поддержку Украине.Ранее президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район контрнаступления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации с Запорожской АЭС, отмечал, что угрозы провокаций со стороны украинского режима постоянны, это продемонстрировала диверсия на Каховской ГЭС.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. С 30 сентября 2022 года этот регион вошел в состав России по итогам референдума.

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в мире, брюссель, евросоюз, россия, владимир путин, запорожская аэс, сергей шойгу, украина, дмитрий песков, евросовет