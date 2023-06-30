https://ria.ru/20230630/rossiya-1881295095.html

Николай Басков станет ведущим юбилейного сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"

Николай Басков станет ведущим юбилейного сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" - РИА Новости, 30.06.2023

Николай Басков станет ведущим юбилейного сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"

Народный артист России Николай Басков станет ведущим пятого сезона международного вокального конкурсе "Ну-ка, все вместе!" на "России 1", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T05:26

2023-06-30T05:26

2023-06-30T05:32

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Народный артист России Николай Басков станет ведущим пятого сезона международного вокального конкурсе "Ну-ка, все вместе!" на "России 1", сообщает пресс-служба телеканала.Он будет объявлять и поддерживать участников. Профессиональных исполнителей и тех, кто поет для души, традиционно оценят 100 экспертов во главе с певцом Сергеем Лазаревым.В пресс-службе отмечают, что сейчас в самом разгаре находится кастинг на участие в проекте. Создатели программы уже получили более трех тысяч заявок из 20 стран, и ожидают, что их количество будет только расти. Для участия в кастинге необходимо заполнить анкету на официальном сайте проекта. Заявки принимаются до 14 июля.

https://ria.ru/20230304/shou-1855652909.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

россия-1 (телеканал), сергей лазарев, николай басков, россия, музыка, знаменитости, новости шоу-бизнеса