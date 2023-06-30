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Николай Басков станет ведущим юбилейного сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" - РИА Новости, 30.06.2023
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Шоубиз
 
05:26 30.06.2023 (обновлено: 05:32 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/rossiya-1881295095.html
Николай Басков станет ведущим юбилейного сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"
Николай Басков станет ведущим юбилейного сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" - РИА Новости, 30.06.2023
Николай Басков станет ведущим юбилейного сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"
Народный артист России Николай Басков станет ведущим пятого сезона международного вокального конкурсе "Ну-ка, все вместе!" на "России 1", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T05:26
2023-06-30T05:32
шоубиз
россия-1 (телеканал)
сергей лазарев
николай басков
россия
музыка
знаменитости
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Народный артист России Николай Басков станет ведущим пятого сезона международного вокального конкурсе "Ну-ка, все вместе!" на "России 1", сообщает пресс-служба телеканала.Он будет объявлять и поддерживать участников. Профессиональных исполнителей и тех, кто поет для души, традиционно оценят 100 экспертов во главе с певцом Сергеем Лазаревым.В пресс-службе отмечают, что сейчас в самом разгаре находится кастинг на участие в проекте. Создатели программы уже получили более трех тысяч заявок из 20 стран, и ожидают, что их количество будет только расти. Для участия в кастинге необходимо заполнить анкету на официальном сайте проекта. Заявки принимаются до 14 июля.
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россия-1 (телеканал), сергей лазарев, николай басков, россия, музыка, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Россия-1 (телеканал), Сергей Лазарев, Николай Басков, Россия, Музыка, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Николай Басков станет ведущим юбилейного сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"

Николай Басков станет ведущим пятого сезона "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия 1"

© Фото : пресс-служба телешоу "Ну-ка, все вместе!"Съемки телешоу "Ну-ка, все вместе!"
Съемки телешоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : пресс-служба телешоу "Ну-ка, все вместе!"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Народный артист России Николай Басков станет ведущим пятого сезона международного вокального конкурсе "Ну-ка, все вместе!" на "России 1", сообщает пресс-служба телеканала.
Он будет объявлять и поддерживать участников. Профессиональных исполнителей и тех, кто поет для души, традиционно оценят 100 экспертов во главе с певцом Сергеем Лазаревым.
В пресс-службе отмечают, что сейчас в самом разгаре находится кастинг на участие в проекте. Создатели программы уже получили более трех тысяч заявок из 20 стран, и ожидают, что их количество будет только расти.
Для участия в кастинге необходимо заполнить анкету на официальном сайте проекта. Заявки принимаются до 14 июля.
Вокальное шоу Ну-ка, все вместе!
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ШоубизРоссия-1 (телеканал)Сергей ЛазаревНиколай БасковРоссияМузыкаЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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