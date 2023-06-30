https://ria.ru/20230630/rossiya-1881295095.html
Николай Басков станет ведущим юбилейного сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"
Николай Басков станет ведущим юбилейного сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" - РИА Новости, 30.06.2023
Николай Басков станет ведущим юбилейного сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"
Народный артист России Николай Басков станет ведущим пятого сезона международного вокального конкурсе "Ну-ка, все вместе!" на "России 1", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T05:26
2023-06-30T05:26
2023-06-30T05:32
шоубиз
россия-1 (телеканал)
сергей лазарев
николай басков
россия
музыка
знаменитости
новости шоу-бизнеса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1846996009_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e96d54c7b3028f1c38913071231a084.jpg
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Народный артист России Николай Басков станет ведущим пятого сезона международного вокального конкурсе "Ну-ка, все вместе!" на "России 1", сообщает пресс-служба телеканала.Он будет объявлять и поддерживать участников. Профессиональных исполнителей и тех, кто поет для души, традиционно оценят 100 экспертов во главе с певцом Сергеем Лазаревым.В пресс-службе отмечают, что сейчас в самом разгаре находится кастинг на участие в проекте. Создатели программы уже получили более трех тысяч заявок из 20 стран, и ожидают, что их количество будет только расти. Для участия в кастинге необходимо заполнить анкету на официальном сайте проекта. Заявки принимаются до 14 июля.
https://ria.ru/20230304/shou-1855652909.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1846996009_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53bde2bac64f8aa9f9d45c6d938ccbf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия-1 (телеканал), сергей лазарев, николай басков, россия, музыка, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Россия-1 (телеканал), Сергей Лазарев, Николай Басков, Россия, Музыка, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Николай Басков станет ведущим юбилейного сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"
Николай Басков станет ведущим пятого сезона "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия 1"
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Народный артист России Николай Басков станет ведущим пятого сезона международного вокального конкурсе "Ну-ка, все вместе!" на "России 1", сообщает пресс-служба телеканала.
Он будет объявлять и поддерживать участников. Профессиональных исполнителей и тех, кто поет для души, традиционно оценят 100 экспертов во главе с певцом Сергеем Лазаревым.
В пресс-службе отмечают, что сейчас в самом разгаре находится кастинг на участие в проекте. Создатели программы уже получили более трех тысяч заявок из 20 стран, и ожидают, что их количество будет только расти.
Для участия в кастинге необходимо заполнить анкету на официальном сайте проекта. Заявки принимаются до 14 июля.
Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказал, куда потратит выигранный миллион