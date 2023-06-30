https://ria.ru/20230630/rosneft-1881520422.html

Катарский экс-министр стал председателем совета директоров "Роснефти"

Катарский экс-министр стал председателем совета директоров "Роснефти" - РИА Новости, 30.06.2023

Катарский экс-министр стал председателем совета директоров "Роснефти"

Бывший министр энергетики Катара Мухаммед Бин Салех Аль-Сада вошел в совет директоров "Роснефти" и стал его председателем, также в числе новых участников... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:37

2023-06-30T17:37

2023-06-30T18:05

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экономика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бывший министр энергетики Катара Мухаммед Бин Салех Аль-Сада вошел в совет директоров "Роснефти" и стал его председателем, также в числе новых участников управляющий директор индийской Value Prolific Consulting Services (ValPro) Говинд Коттис Сатиш и ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов, сообщила российская нефтяная компания.В совете директоров также остаются глава филиппинской Oil & Petroleum International Resources Ltd. Педро А. Акино мл., представители катарской Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид Аль-Моханнади, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, академик РАН Александр Некипелов, вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов."Председателем Совета директоров ПАО "НК "Роснефть" избран Мухаммед Бин Салех Аль-Сада, имеющий 40-летний опыт работы в энергетическом секторе. В настоящее время он является Председателем попечительского совета Университета науки и технологий Дохи", - говорится в сообщении.При этом из состава совета директоров выбыли бывший губернатор Красноярского края Александр Усс, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко и бывший топ-менеджер Qatar Energy Бельмахди Тайеб.

https://ria.ru/20230617/resursy-1878849431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

катар, роснефть, экономика, россия