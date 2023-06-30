Катарский экс-министр стал председателем совета директоров "Роснефти"
Катарец Мухаммед Бин Салех Аль-Сада стал председателем совета директоров "Роснефти"
Мухаммед Бин Салех Аль-Сада. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бывший министр энергетики Катара Мухаммед Бин Салех Аль-Сада вошел в совет директоров "Роснефти" и стал его председателем, также в числе новых участников управляющий директор индийской Value Prolific Consulting Services (ValPro) Говинд Коттис Сатиш и ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов, сообщила российская нефтяная компания.
В совете директоров также остаются глава филиппинской Oil & Petroleum International Resources Ltd. Педро А. Акино мл., представители катарской Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид Аль-Моханнади, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, академик РАН Александр Некипелов, вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов.
"Председателем Совета директоров ПАО "НК "Роснефть" избран Мухаммед Бин Салех Аль-Сада, имеющий 40-летний опыт работы в энергетическом секторе. В настоящее время он является Председателем попечительского совета Университета науки и технологий Дохи", - говорится в сообщении.
При этом из состава совета директоров выбыли бывший губернатор Красноярского края Александр Усс, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко и бывший топ-менеджер Qatar Energy Бельмахди Тайеб.